Skådespelerskan Salma Hayek visar elegant upp sitt naturliga gråa hår.

Den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek har inga planer på att dölja sitt gråa hår – tvärtom. På röda mattan under Breakthrough Prize-galan gjorde hon det till mittpunkten i en absolut elegant look.

Hollywoods mest vetenskapliga ceremoni

Den 18 april 2026 var Barker Hangar i Santa Monica värd för den 12:e upplagan av Breakthrough Prize, med smeknamnet "vetenskapens Oscar", som årligen belönar forskare som har gjort de mest betydande framstegen inom sina områden.

Bland de många närvarande kändisarna fanns den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway, den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Zoe Saldaña, den amerikanska skådespelaren och manusförfattaren Robert Downey Jr., den amerikanska skådespelerskan och producenten Jessica Chastain, och den malaysiska skådespelerskan och producenten Michelle Yeoh. Salma Hayek, en stamgäst på evenemanget, var också där, tillsammans med sin make, den franske affärsmannen François-Henri Pinault.

En Gucci-klänning som blandar elegans och sofistikering

För tillfället valde Salma Hayek en lång svart Gucci-klänning i ett böljande tyg täckt med oregelbundet placerade paljetter, med en urringad V-ringning prydd med volanger och en kjol som sträckte sig till ett släp. Hon kompletterade ensemblen med slående silversmycken, vilket bidrog till en silhuett som var både elegant och tidlös.

Chignonen som visade upp hennes gråa hår

Salma Hayek, stylad av Andy Lecompte, bar en uppsatt frisyr med omsorgsfullt stylade sidosvepta luggar som visade upp hennes naturliga silverslingor. Det var den mest framträdande uppvisningen av hennes gråa hår någonsin på röda mattan, och resultatet var slående. Uppsättningen visade ett par kristall- och silverhängen, samt en iögonfallande ring på hennes pekfinger, designad av David Webb.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Ett val, inte en slump

Det här är inte första gången skådespelerskan har förespråkat sitt naturliga hår. I en intervju med tidningen Allure avslöjade hon att hennes hår "inte gillar att bli färgat" och att hon mådde bättre med "friskt vitt hår". Sedan hon debuterade med sina silverrötter vid Golden Globe-galan i början av 2025 har Salma Hayek gradvis visat upp sitt gråa lockar vid varje offentligt framträdande. En konsekvent strategi som går brytande mot de vanliga normerna på röda mattan.

Sammanfattningsvis gick Salma Hayek på röda mattan tillsammans med sin make François-Henri Pinault, med vilken hon varit gift sedan 2009. Tillsammans bildade de ett av kvällens elegantaste par – ett bevis på att självförtroende och äkthet definitivt är de bästa accessoarerna.