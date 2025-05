Ce type de tourisme vous garantit des vacances 100% zen

Quand vous partez en vacances, vous cherchez le calme et la tranquillité. Mais même à des kilomètres de chez vous, les bruits vous agressent les oreilles. Au lieu d’entendre le chant mélodieux des oiseaux et le crépitement paisible des cigales, vous subissez le brouhaha ambiant. Pour vivre un voyage sans nuisances sonores, initiez-vous au tourisme du silence.

Le tourisme du silence, un voyage à l’abri du bruit

Le silence peut parfois être gênant, mais il peut aussi être ressourçant, surtout en vacances, le seul moment de répit de l’année. Sauf que voilà, parfois vous avez beau fuir le monde, les touristes vous rattrapent toujours. Là où vous pensiez trouver la quiétude, vous trouvez des rues bondées, des restaurants confidentiels pleins à craquer et des plages envahies. Sur le sable chaud, le bruit apaisant des vagues est recouvert par les hurlements des bambins et le rugissement des Jet-skis. Vos sens sont tellement saturés que vous arrivez à peine à supporter le ronronnement de la clim, pourtant si utile par temps de canicule.

Si vous cherchez des vacances où les décibels sont au plus bas, le tourisme du silence risque de vous plaire. Comme son nom l’indique, ce type de vacances se déroule dans un calme olympien. Tant et si bien que vous en avez presque des acouphènes. Le tourisme du silence, c’est l’art de marcher lentement dans une forêt sans parler, de méditer au lever du soleil, de lire en écoutant le vent souffler. Vous redécouvrez le luxe du silence. Un silence plus agréable que le blanc insoutenable qui s’invite dans les repas de famille.

Lors de ces vacances aux antipodes de l’adrénaline et de la fête, la faune et la flore vous offrent un concerto qui n’a rien à voir avec la cacophonie urbaine faite de klaxon et de crissement de train. Nul besoin de vous isoler en pleine nature ou d’aller dans un no man’s land pour vous initier au tourisme du silence. L’association américaine « Quiet Park International » vous aide à trouver votre futur havre de paix. Sur ce carnet d’adresses atypique, les lieux mentionnés sont plongés dans une ambiance feutrée. Pour rejoindre ce répertoire, il faut qu’il y ait au minimum 15 minutes de silence total avant qu’un bruit humain ne retentisse.

Une formule magique pour retrouver le calme intérieur

Le silence se fait rare dans le quotidien moderne. Que ce soit le frigo, le tic-tac de l’horloge, ou la circulation, il y a toujours un bruit de fond. Pourtant, le silence est précieux pour le bien-être. Il agit un peu comme une cure de jouvence pour le cerveau, épuisé par le bruit ambiant et la surcharge d’informations. Il vous permet de vous recentrer, de mieux écouter votre corps, vos pensées, vos émotions. Le tourisme du silence n’est pas un voyage ordinaire, c’est un séjour thérapeutique.

Sans éléments perturbateurs autour, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec vous-même. Vous ressentez chaque souffle sur votre nuque et chaque herbe sur vos mollets plus intensément. Le moindre son naturel est propice à la méditation. Vous revenez à l’essentiel, à un voyage plus primitif et moins superficiel. Ce calme extérieur vous fait du bien de l’intérieur.

Des destinations qui misent sur le calme

Le tourisme du silence fleurit partout dans le monde, preuve d’une forte demande. Monastères, ermitages, refuges de montagne, retraites de yoga, maisons d’hôtes en pleine nature… il existe mille façons d’expérimenter ce type de séjour :

En Italie, certains couvents ouvrent par exemple leurs portes aux visiteurs en quête de sérénité.

En Suède ou en Finlande, les cabanes en forêt sans Wi-Fi ni télévision offrent un havre de paix absolu.

En France, de nombreuses retraites silencieuses s’organisent autour de la méditation de pleine conscience, dans des cadres bucoliques.

Au Japon, des temples zen permettent de vivre quelques jours selon un rythme millénaire, empreint de calme et de simplicité.

Comment bien vivre cette expérience ?

Adopter le tourisme du silence, c’est aussi changer de point de vue. Il ne s’agit pas de « remplir » ses vacances avec une to-do-list millimétré, mais de les vivre autrement, avec plus de bienveillance. Le but n’est pas de visiter le plus d’endroits possible en un temps record pour frimer auprès des collègues, mais de profiter de cette escapade pour faire un travail d’introspection. Ainsi, vous revenez avec un esprit requinqué et une sagesse palpable. Quelques conseils pour en tirer tous les bienfaits :

Choisissez un lieu qui vous inspire confiance, même si ce n’est pas très loin de chez vous.

Coupez les notifications, limitez l’usage de votre téléphone, ou laissez-le de côté pendant certaines plages horaires.

Acceptez les premiers instants de vide, parfois déstabilisants, avant de goûter à la vraie détente.

Privilégiez les activités douces : marche lente, respiration consciente, écriture, observation de la nature…

Le silence, ici, n’est pas un vide à fuir, mais une source de richesse intérieure. Le vent, l’eau qui ruisselle et les feuilles qui s’agitent sont les seuls bruits qui rythment ce séjour on ne peut plus réparateur.