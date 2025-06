Pourquoi glisser votre valise dans la salle de bain en voyage change tout

À l’heure des départs en vacances, un geste simple peut vous éviter bien des tracas : placer votre valise dans la salle de bain, et plus précisément dans la baignoire, dès votre arrivée à l’hôtel. Ce réflexe, peu connu, est pourtant recommandé par des experts en voyage et en santé.

La baignoire : une barrière contre les punaises de lit

Les punaises de lit sont la hantise des voyageurs. Invisibles à l’œil nu, elles se cachent dans les matelas, les plinthes ou les recoins sombres, et voyagent facilement d’un hôtel à l’autre en se glissant dans vos bagages. Même les établissements les plus propres ne sont pas à l’abri : ces insectes ne font aucune distinction de standing.

Pourquoi la baignoire ? Parce que sa surface lisse, en émail ou en plastique, est un véritable obstacle pour les punaises : elles ne peuvent ni grimper, ni se cacher, ni s’y installer. En posant votre valise dans la baignoire, vous limitez considérablement le risque qu’elles s’y infiltrent pendant votre séjour.

Un réflexe simple pour éviter une infestation à la maison

Ramener des punaises de lit chez soi peut vite tourner au cauchemar : démangeaisons, insomnies, traitements longs et coûteux… Pour éviter ce scénario, il suffit d’adopter ce réflexe dès votre arrivée :

Placez votre valise dans la baignoire avant d’inspecter la chambre.

Vérifiez les coutures du matelas, les têtes de lit et les recoins sombres à la recherche de traces suspectes.

Ne posez jamais vos bagages sur le lit ou le sol.

Ce conseil est particulièrement utile si vous enchaînez plusieurs hébergements, car le risque de contamination augmente avec chaque déplacement.

La salle de bain – et surtout la baignoire – devient ainsi votre meilleure alliée contre les punaises de lit. Un geste simple, mais redoutablement efficace pour voyager l’esprit tranquille et éviter de ramener des souvenirs indésirables à la maison.