Ces destinations ensoleillées chez LIDL Voyages vont vous faire rêver

Quand on pense à LIDL, on imagine tout de suite le roi des bons plans pour nos courses, mais saviez-vous que l’enseigne a également un atout caché dans sa manche ? Oui, oui… LIDL Voyages vous propose désormais de voyager à travers le monde entier avec des offres irrésistibles pour des destinations de rêve, souvent très ensoleillées, qui ne manqueront pas de vous faire rêver. Que vous cherchiez un séjour de farniente au bord de la mer, une aventure culturelle, ou même une escapade romantique, il y a forcément une offre pour vous. Allez, on vous embarque dans un tour du monde des plus belles destinations ensoleillées proposées par LIDL Voyages. La chaleur des vacances n’est qu’à quelques clics !

Algarve, Portugal : le paradis de l’Europe du Sud

L’Algarve, cette région pittoresque située tout au sud du Portugal, est une destination incontournable pour les amateur.rice.s de soleil et de belles plages. Ce n’est pas seulement la mer cristalline qui attire ici, mais aussi les falaises dorées, les petites criques cachées et les charmants villages de pêcheurs. Avec LIDL Voyages, vous pouvez découvrir cette région de carte postale à des prix plus qu’attractifs !

Quoi de mieux que de passer ses journées à lézarder au soleil, avant de déguster un plat typique dans un restaurant local avec vue sur l’océan Atlantique ? Si vous avez envie d’un peu d’aventure, explorez la côte à bord d’un kayak, faites du surf, ou partez en randonnée dans le parc naturel de Ria Formosa. C’est aussi l’occasion de visiter la ville de Lagos avec ses remparts historiques ou encore de profiter de la vie nocturne animée d’Albufeira.

Hammamet, Tunisie : un joyau méditerranéen

Envie de découvrir la culture tunisienne tout en profitant d’un soleil généreux ? Direction Hammamet, cette ville enchanteresse nichée au bord de la Méditerranée. Située à environ 1 heure de route de Tunis, Hammamet vous plonge dans un cadre idyllique entre plages de sable fin et médinas pleines de charme.

LIDL Voyages vous offre la possibilité de savourer un séjour sous le signe de la détente. Baignade dans des eaux tièdes, balades le long de la côte, visites de la médina et de ses souks parfumés aux épices : chaque journée sera synonyme de plaisir. Ne manquez pas le fort de Hammamet qui surplombe la mer et offre un panorama à couper le souffle. Les férus d’histoire adoreront aussi une petite escapade jusqu’au site archéologique de Carthage, à proximité. Et pour les amateur.rice.s de soins, vous ne pouvez pas partir sans tester un hammam ou un soin de thalassothérapie, spécialité de la région.

Majorque, Espagne : l’authenticité des Baléares

Majorque (ou Mallorca, pour les intimes), est la plus grande des îles des Baléares. Son nom évoque immédiatement des images de plages paradisiaques et de criques turquoise, mais l’île a bien plus à offrir ! LIDL Voyages vous propose des séjours où vous pourrez combiner découverte et détente.

Commencez par explorer Palma, la capitale de l’île, avec sa majestueuse cathédrale de style gothique et ses ruelles animées. Vous préférez l’aventure en pleine nature ? Rendez-vous dans la Sierra de Tramuntana pour des randonnées spectaculaires ou explorez les impressionnantes grottes de Drach. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Majorque sans évoquer ses plages. Cala Mondragó, Playa de Muro ou encore Cala Agulla : vous aurez l’embarras du choix pour poser votre serviette et vous laisser bercer par le doux bruit des vagues.

Djerba, Tunisie : entre mer et désert

Si vous cherchez à allier farniente et immersion culturelle, l’île de Djerba est faite pour vous ! Cette perle méditerranéenne est connue pour ses plages immaculées, ses palmiers et ses maisons blanches éclatantes. L’ambiance paisible de l’île en fait un véritable havre de paix. Avec LIDL Voyages, vous pouvez profiter de tout ce que Djerba a à offrir, de la baignade dans ses eaux limpides à la découverte des traditions locales. Ne manquez pas le marché coloré de Houmt Souk, la capitale de l’île, où vous pourrez acheter des poteries traditionnelles ou des bijoux artisanaux.

Envie d’aventure ? Partez pour une excursion dans le désert à la découverte des villages berbères et des paysages lunaires qui semblent tout droit sortis d’un autre monde. Une chose est sûre, entre relaxation et découverte, Djerba vous offrira des souvenirs inoubliables.

Tenerife, Canaries : l’évasion au large de l’Afrique

Tenerife, la plus grande île de l’archipel des Canaries, est une destination parfaite pour les personnes qui rêvent de soleil tout au long de l’année. Située au large de la côte ouest de l’Afrique, elle vous garantit des températures douces, même en hiver ! L’île est célèbre pour ses plages de sable noir et blanc, ses eaux cristallines, mais aussi pour le majestueux mont Teide, le troisième plus grand volcan du monde.

LIDL Voyages vous propose un éventail d’activités à Tenerife : que vous souhaitiez faire de la plongée, partir en randonnée sur les flancs du volcan ou simplement lézarder au soleil, vous aurez de quoi faire ! Pour les amateur.rice.s de vie nocturne, la ville de Santa Cruz de Tenerife est un véritable terrain de jeu, notamment lors du célèbre carnaval qui anime ses rues chaque année. Et n’oubliez pas de goûter aux spécialités locales comme les papas arrugadas accompagnées de mojo, un délice !

Matala, Crète : entre histoire et mer cristalline

Envie de vous plonger dans l’histoire tout en profitant d’un cadre balnéaire sublime ? Matala, en Crète, est la destination idéale pour vous. Ce petit village pittoresque, situé au sud de l’île, est non seulement réputé pour ses plages magnifiques, mais aussi pour ses grottes creusées dans la falaise, qui servaient autrefois d’abris aux hippies dans les années 60.

Avec LIDL Voyages, partez à la découverte de cette perle cachée de la Crète. Vous pourrez alterner entre journées de farniente sur la plage et explorations des sites historiques comme le palais de Phaistos, un des plus importants vestiges de la civilisation minoenne. Et bien sûr, laissez-vous tenter par la gastronomie crétoise ! Salades fraîches, feta, huile d’olive et raki : vos papilles seront comblées.

L’Égypte : sur les traces des pharaons

Vous avez toujours rêvé de découvrir les mystères de l’Égypte ancienne ? LIDL Voyages vous offre la chance d’explorer ce pays fascinant, berceau de l’une des civilisations les plus anciennes de l’humanité. Imaginez-vous en train de naviguer sur le Nil, de visiter les colossales pyramides de Gizeh, d’admirer le grand sphinx ou encore de vous perdre dans les rues du Caire.

Ce pays est un véritable musée à ciel ouvert ! Mais l’Égypte, c’est aussi des plages sublimes, notamment autour de la mer Rouge, où vous pourrez plonger à la découverte de fonds marins incroyables. LIDL Voyages propose des circuits culturels pour plonger dans l’histoire égyptienne, mais aussi des séjours balnéaires pour les personnes qui cherchent à allier détente et découverte.

Alors, prêt.e à embarquer pour l’une de ces destinations ensoleillées avec LIDL Voyages ? Que vous soyez plutôt farniente sur la plage ou exploration culturelle, il y a forcément une offre qui vous correspond. N’attendez plus pour réserver et commencer à rêver à vos prochaines vacances au soleil, LIDL s’occupe du reste !