Evasion romantique à petit prix : l’alternative de Venise où la gondole est à seulement 2 €

Venise est une référence mondiale du romantisme, toujours bien placée dans les classements des villes les plus romantiques du monde. Ce joyau italien, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire chaque année des millions de visiteur.se.s pour ses canaux pittoresques et son architecture historique. Mais face à l’affluence de touristes et aux coûts élevés, de nombreux.ses amoureux.ses cherchent aujourd’hui des alternatives plus paisibles et abordables. La Valette, capitale de Malte, s’affirme ainsi comme une destination romantique de choix, offrant des balades en gondole pour seulement 2 euros !

La Valette : une ville historique au charme unique

La Valette, capitale de l’archipel de Malte, est une cité fortifiée qui incarne l’histoire et le charme méditerranéen. Située à environ 2 h 40 d’avion de Paris, cette ville a traversé les grandes époques de l’histoire européenne, de l’Empire romain aux croisades, jusqu’à l’Empire britannique. Les visiteurs y découvrent un mélange unique d’architecture ancienne, de fortifications imposantes et de ruelles pittoresques.

Construite sur une série de collines, La Valette offre des panoramas saisissants sur la mer Méditerranée et les îles environnantes. Les amoureux peuvent flâner dans les rues étroites, explorer des bâtiments historiques comme le Palais des Grands Maîtres ou profiter des vues depuis les jardins suspendus.

Balades en « gondole » maltaise : une expérience romantique et économique

Contrairement à Venise où une balade en gondole coûte souvent plus de 80 euros, La Valette propose une alternative beaucoup plus accessible. Ici, les visiteurs peuvent embarquer pour une promenade romantique sur des bateaux traditionnels maltais, appelés dgħajsa. Ces embarcations élégantes et à fond plat, autrefois utilisées pour naviguer entre les îles de l’archipel, sont aujourd’hui adaptées pour les visiteurs. Et la cerise sur le gâteau : une balade coûte environ 2 euros, offrant une expérience inoubliable à un prix défiant toute concurrence.

Ces balades permettent d’admirer les fortifications de La Valette, ses églises et ses rues historiques, le tout depuis un point de vue unique. Naviguer sur les eaux calmes de la baie tout en découvrant l’histoire de cette cité méditerranéenne apporte une touche d’authenticité et de romantisme inégalable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loïc Appaganou (@entrelesmainsdeloic)

Une destination complète, à moins de 3 heures de Paris

Au-delà des balades en bateau, La Valette regorge de trésors à découvrir. Le Palais des Grands Maîtres, autrefois résidence des dirigeants de l’Ordre de Saint-Jean, impressionne par son architecture. Ses jardins suspendus offrent une oasis de verdure, idéale pour une pause romantique, tandis que les fortifications et les bastions qui entourent la ville offrent un aperçu de la puissance militaire de l’époque.

Les ruelles pavées, les escaliers de pierre et les places animées complètent l’expérience de découverte de cette ville captivante. De nombreux restaurants et cafés permettent également de goûter à la gastronomie maltaise, réputée pour ses influences méditerranéennes et ses saveurs uniques.

La Valette est une destination idéale pour les couples en quête de romantisme et d’authenticité. Avec ses balades en dgħajsa abordables, son patrimoine historique et ses vues imprenables sur la mer, elle offre une alternative charmante à Venise, sans la foule ni les coûts élevés. En choisissant La Valette, les voyageur.se.s peuvent vivre une expérience mémorable et découvrir une facette méconnue mais tout aussi envoûtante de la Méditerranée. Alors, si vous rêvez d’un voyage romantique hors des sentiers battus, La Valette est une option à considérer.