Lucerne : comment s’y rendre et que faire dans la ville la plus charmante de Suisse

Terre des chocolats les plus réputés et des grandes stations de ski, la Suisse dépasse largement les frontières de Zurich et Genève. L’intérieur du pays regorge de petites villes entourées de montagnes enneigées, et Lucerne mérite assurément une place sur votre liste de destinations à explorer.

Lucerne, bien que petite, se parcourt aisément à pied en une journée. Elle enchante les visiteur.e.s avec son architecture médiévale, ses ponts anciens et ses vues imprenables sur le lac qui porte son nom, ainsi que sur les majestueuses Alpes suisses. Au-delà de son charme pittoresque, Lucerne propose une expérience culturelle unique, notamment grâce à son célèbre Lucerne Festival. Ce festival de musique classique, qui se déroule chaque été, attire des mélomanes du monde entier et transforme la ville en un véritable sanctuaire pour les amateur.rice.s de musique.

Pendant plusieurs semaines, Lucerne vibre au rythme des concerts donnés par des orchestres de renommée mondiale et des solistes exceptionnels. Le KKL Luzern (Centre de Culture et de Congrès de Lucerne), avec son architecture moderne et son acoustique parfaite, devient le cœur de cet événement prestigieux. Pour les visiteurs, c’est l’occasion rêvée de combiner la découverte du patrimoine historique de la ville avec des soirées musicales inoubliables au bord du lac.

En raison de sa situation géographique, Lucerne est considérée comme un point de départ idéal pour de nombreuses excursions vers les principales attractions de la Suisse centrale. Elle peut également constituer une étape si vous envisagez d’étendre votre voyage vers d’autres destinations du pays. Pour les personnes qui viennent spécifiquement pour le Lucerne Festival, il est conseillé de réserver son hébergement bien à l’avance, car la ville peut rapidement se remplir pendant cette période.

La vignette autoroute suisse : un incontournable pour votre voyage

Si vous prévoyez de vous rendre à Lucerne en voiture, n’oubliez pas la vignette autoroute suisse, obligatoire pour circuler sur toutes les autoroutes et semi-autoroutes du pays. Valable du 1er décembre de l’année précédente au 31 janvier de l’année suivante, vous pouvez l’acheter aux postes-frontières, dans les stations-service, les bureaux de poste ou en ligne avant votre départ sur le site vignetteswitzerland.com/fr.

Les contrôles sont fréquents, et les amendes pour non-conformité peuvent être élevées. Cette vignette vous donnera un accès illimité au réseau autoroutier suisse pendant toute sa durée de validité, vous permettant ainsi d’explorer non seulement Lucerne, mais aussi d’autres magnifiques régions de la Suisse en toute sérénité.

Lucerne en hiver VS Lucerne en été

Lucerne peut être visitée tout au long de l’année, mais le choix de la saison dépend de vos préférences en matière d’activités. L’été est parfait pour les activités de plein air, les excursions en bateau et pour profiter des panoramas sur les montagnes. C’est également la période du Lucerne Festival, ajoutant une dimension culturelle unique à votre séjour.

En hiver, la ville se transforme, conservant son charme tout en étant ornée de neige qui embellit les vieux bâtiments et les attractions touristiques. Cependant, certaines attractions peuvent être fermées en basse saison, et la météo peut rendre la marche difficile pour les personnes qui ne sont pas habituées au froid. Pour les amateur.rice.s de sports d’hiver, Lucerne en hiver est une excellente option, car les montagnes environnantes abritent des stations de ski facilement accessibles pour ceux en quête d’aventure. Bien que le Lucerne Festival soit principalement un événement estival, la ville propose également des concerts et des événements culturels tout au long de l’année, offrant ainsi une expérience enrichissante, quelle que soit la saison de votre visite.

Principaux points d’intérêt à Lucerne

L’itinéraire d’une journée à Lucerne se concentre sur le charmant centre historique de la ville, il suffit de descendre à la gare et de commencer à marcher vers la vieille ville, où se trouvent les principales attractions.

1. Église des Jésuites (Jesuitenkirche)

Le premier arrêt se situe au bord de la rivière Reuss, où sept ponts servent de porte d’entrée à la vieille ville, offrant de magnifiques opportunités photographiques. Avant de traverser, visitez l’église des Jésuites, construite en 1666, qui fut la première grande église baroque de Suisse. Son architecture intérieure est impressionnante.

2. Ponts médiévaux (Kapellbrücke et Spreuer)

Traversez la rivière par l’un des emblématiques ponts de Lucerne : le Kapellbrücke (Pont de la Chapelle), considéré comme le plus ancien pont couvert en bois d’Europe, construit en 1333. N’oubliez pas d’admirer les peintures au plafond qui illustrent des scènes de l’histoire locale et la vie des saints patrons de la ville. À proximité, le Wasserturm (château d’eau), haut de 34 mètres, est également un incontournable, bien qu’il ait servi autrefois de prison. Flânez ensuite le long du pont Spreuer, un autre vestige médiéval, orné de peintures représentant la « Danse de la mort ».

3. Altstadt (vieille ville)

En traversant l’un des ponts, vous découvrirez le centre historique de Lucerne, avec ses nombreux édifices médiévaux ornés de fresques. Les rues piétonnes regorgent de cafés et de boutiques de chocolat, parfaites pour faire le plein de souvenirs.

4. Museggmauer (mur de Musegg)

Poursuivez votre visite en direction de l’ancienne muraille qui délimitait la vieille ville au XIVe siècle. Pratiquement intacte, elle offre une vue panoramique, avec trois tours accessibles au public. L’une d’elles abrite la plus ancienne horloge de la ville, qui sonne une minute avant toutes les autres.

5. Löwendenkmal (Monument du Lion)

Ne manquez pas la sculpture du lion, taillée dans la roche en mémoire des mercenaires suisses morts en 1792 pendant la Révolution française. Cette œuvre émotive illustre la douleur de la mort, témoignant du talent des artisans.

6. Jardins des Glaciers

Si vous souhaitez explorer davantage, rendez-vous aux Jardins des Glaciers, un monument naturel découvert lors de la construction d’une cave en 1872. Ce site témoigne de 20 millions d’années de transformations géologiques.

7. Musées à Lucerne

Lucerne abrite plusieurs musées intéressants, dont le Musée suisse des transports, le musée Rosengart, qui présente une collection de Picasso et d’autres artistes majeurs, ainsi que le musée Richard Wagner, situé dans la maison où le compositeur vécut.

8. Lac des Quatre-Cantons et promenade en bateau

Impossible de visiter Lucerne sans flâner le long du lac et immortaliser ses paysages. Si le temps le permet, envisagez une promenade en bateau sur les eaux calmes du lac des Quatre-Cantons, avec la possibilité de faire escale dans d’autres charmantes localités.

Où séjourner à Lucerne, en Suisse : conseils sur les hôtels et auberges

Si vous décidez de prolonger votre séjour à Lucerne, de nombreuses options d’hébergement s’offrent à vous dans divers quartiers de la ville. Les environs de la gare regorgent d’hôtels bien situés, offrant un excellent rapport qualité-prix. Vous serez à proximité de l’embarcadère et à quelques pas du cœur du centre historique.

Article partenaire