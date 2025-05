Voici la ville européenne où il fait (vraiment) bon vivre

Dans certaines villes, le quotidien semble s’écouler plus doucement, loin du stress ambiant des métropoles survoltées. Selon une récente étude, une destination méditerranéenne tire clairement son épingle du jeu.

Le slow living comme nouvel idéal

Travail intense, rythme effréné, trajets interminables, météo morose : en 2025, de plus en plus de personnes cherchent à ralentir. C’est dans ce contexte que le mouvement du slow living prend de l’ampleur. Ce mode de vie prône une approche plus apaisée du quotidien, centrée sur l’équilibre, la nature et la qualité du temps vécu plutôt que sa rentabilité.

Sauf que ralentir en ville n’est pas si simple. Grands centres urbains et lenteur ne font pas toujours bon ménage. Certaines villes européennes offrent toutefois un cadre de vie compatible avec cette philosophie, et une étude récente menée par le service de psychologie italien UnoBravo l’atteste.

Un classement basé sur des critères concrets

Pour établir son palmarès des villes européennes les plus propices à une vie apaisée, UnoBravo a comparé les 50 villes les plus visitées d’Europe selon plusieurs critères : qualité de vie, accès à la nature, équilibre travail-vie personnelle, rythme urbain, nombre d’heures travaillées par semaine, durée moyenne des trajets domicile-travail…

Les résultats ont permis d’identifier les villes où il est plus facile de ralentir, de souffler et de profiter de l’instant. Et la première place revient à une ville espagnole qui séduit de plus en plus d’Européens en quête d’un cadre de vie harmonieux.

Valence, capitale du bien-vivre au quotidien

C’est Valence, sur la côte Est de l’Espagne, qui s’impose comme la ville européenne où il fait le plus bon vivre. Troisième plus grande ville du pays, elle réussit à combiner cadre méditerranéen, infrastructures modernes et rythme de vie détendu.

Selon UnoBravo, Valence favorise ainsi un excellent équilibre entre temps de travail et temps personnel. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 25,9 heures de travail hebdomadaire en moyenne, des trajets domicile-travail de 21 minutes, et 41 % de la ville recouverte d’espaces verts. Autrement dit, moins de stress, plus de liberté, et une meilleure qualité de vie globale.

Les habitants y bénéficient aussi d’un climat doux, d’une scène culturelle riche, d’un réseau de transports efficace et d’un coût de la vie relativement abordable comparé à d’autres métropoles européennes.

Split et Grenade complètent le podium

À la deuxième place, on retrouve Split, en Croatie. Cette ville portuaire, bordée par la mer Adriatique, combine beauté naturelle, rythme de vie paisible et taille humaine, avec de nombreuses plages accessibles en quelques minutes. Une destination idéale pour les personnes qui veulent conjuguer mer, histoire et tranquillité.

La troisième position est occupée par Grenade, dans le sud de l’Espagne. Célèbre pour l’Alhambra, ses ruelles andalouses et ses tapas, la ville offre un cadre de vie aussi culturel qu’apaisant, loin de la frénésie des grandes capitales.

En France, quelles sont les villes les plus sereines ?

Dans l’Hexagone, la ville qui se distingue par sa qualité de vie apaisée est Limoges. Loin des clichés, elle ne séduit pas seulement par sa porcelaine : près de 73 % de sa surface est couverte d’espaces verts, et la ville bénéficie d’un rythme doux, d’un patrimoine riche et d’un tourisme modéré, ce qui permet de profiter de ses musées et galeries en toute tranquillité.

Suivent dans le classement français :

Besançon : ville verte nichée entre collines et rivière ;

Aix-en-Provence : pour son climat, sa culture et ses marchés ensoleillés ;

Le Havre : avec son bord de mer et ses grandes perspectives urbaines ;

Tours : réputée pour sa douceur de vivre et ses bords de Loire paisibles ;

Montpellier : qui combine dynamisme et qualité de vie au soleil.

Ce classement ne désigne pas des destinations de vacances agréables, mais bien des villes où il est possible de vivre autrement au quotidien. Moins de stress, plus de nature, des horaires de travail plus souples, une ambiance plus détendue : autant d’éléments qui font toute la différence pour celles et ceux qui aspirent à une vie plus équilibrée.

Alors que les injonctions à la productivité n’ont jamais été aussi fortes, ces villes rappellent qu’un autre rythme est possible – et peut-être même souhaitable.