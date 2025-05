Ces maillots inattendus vont être sur toutes les plages cet été

Quand on pensait avoir tout vu en matière de swimwear, l’été 2025 vient bousculer nos certitudes. Les maillots de bain les plus en vue cette saison ne misent plus seulement sur les coupes flatteuses ou les imprimés originaux : ce sont les détails inattendus, presque artisanaux, qui captent désormais tous les regards.

La perle, nouveau symbole du glamour estival

Longtemps considérée comme le joyau des grandes occasions ou des bijoux un peu trop sages, la perle opère un come-back étincelant là où on ne l’attendait pas : sur les maillots de bain. En 2025, la perle se réinvente, ose la couleur, flirte avec le kitsch chic et se brode comme un poème sur le tissu. Résultat ? Un bikini triangle rehaussé de petites perles multicolores devient soudain un objet de désir, un une-pièce asymétrique décoré de perles nacrées raconte une histoire.

C’est une mode qui nous parle, qui évoque les colliers faits main de l’enfance, les bracelets de l’amitié échangés l’été, les DIY en bord de piscine. En un mot : c’est joyeux. On redécouvre la perle non plus comme symbole de perfection, mais comme terrain de jeu. Motifs coquillage, dessins fruités, compositions presque célestes : chaque perle cousue devient un message, un souvenir, une revendication de fantaisie et de liberté.

Des marques tendances à suivre de près

Les marques, elles, ne s’y sont pas trompées. Oceanus, par exemple, continue de faire sensation avec ses modèles à mi-chemin entre œuvre d’art et maillot de plage. Leur secret ? Un sens aigu du détail, un goût affirmé pour la broderie, et une manière de réinventer le glamour balnéaire avec un zeste de folie bien dosée. Porter un maillot Oceanus, c’est un peu comme enfiler une robe de bal version estivale.

Chez Frankies Bikinis, la tendance perle se décline de façon plus discrète, mais tout aussi charmante. Un fin liseré de perles souligne une bretelle, une encolure, comme un bijou que l’on porterait à même la peau. Une forme d’élégance douce, pensée pour les personnes qui aiment la subtilité sans renoncer à l’originalité.

Et puis, il y a STAUD. Toujours là où on ne l’attend pas, la marque californienne joue à fond la carte de l’humour stylé : imaginez un une-pièce décoré de grappes de raisin ou de tomates cerise en perles. Et contre toute attente, c’est canon. Un clin d’œil aux plaisirs simples, à la culture foodie, aux dîners d’été qui s’étirent à l’ombre d’une tonnelle. Le tout avec un twist mode imparable.

Des maillots qui ne se contentent plus de la plage

La force de ces modèles ? Leur polyvalence. Fini le maillot qu’on cache sous une robe ou qu’on réserve aux seules heures passées sur le sable. En 2025, on le porte comme un vrai vêtement. Sous une chemise ouverte, avec une jupe portefeuille ou un pantalon fluide, il s’invite en ville, en soirée, sur les rooftops comme dans les festivals. Le maillot devient pièce maîtresse, centre de l’attention, élément de style à part entière.

Les réseaux sociaux ont largement contribué à cette mutation du swimwear. L’année dernière déjà, la mannequin française Tina Kunakey faisait sensation avec un bikini turquoise orné de perles, déclenchant un raz-de-marée de likes et de recherches shopping. Depuis, les marques s’en donnent à cœur joie, et les collections capsule fleurissent sur Instagram et TikTok comme autant de bouquets créatifs.

Un vêtement, une émotion, une liberté

Pourquoi ce retour en grâce des perles et des détails artisanaux ? Peut-être parce que nous avons besoin de sens. Choisir un maillot perlé, c’est faire un pied de nez à l’uniformité, refuser les diktats. Ce ne sont plus des pièces qui flattent uniquement la silhouette – bien qu’elles le fassent volontiers, et pour toutes les morphologies –, ce sont des pièces qui racontent quelque chose. Et cela fait du bien !

Ces maillots nous parlent d’été heureux, de corps aimés, de féminité (ou masculinité) librement exprimée. Ils ne vous demandent pas de rentrer dans un moule, mais de briller à votre façon. La perle n’est plus là pour parfaire : elle est là pour sublimer ce qui est déjà beau.

En misant sur l’inattendu, sur le fait main, sur le détail poétique, les marques de 2025 nous rappellent que la mode n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle nous ressemble. Cet été, les plages seront donc probablement peuplées de maillots décalés, joyeux, surtout résolument stylés. Et si c’était ça, la vraie tendance ? Oser être soi, avec panache.