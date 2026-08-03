Ces destinations seraient idéales pour voyager en solo, d’après une étude

Voyager en solo séduit de plus en plus de personnes en quête de liberté et de nouvelles découvertes. Avant de réserver un billet, une question revient toutefois souvent – surtout chez les femmes : celle de la sécurité. Une étude internationale met justement en lumière plusieurs destinations réputées pour leur stabilité, offrant un cadre rassurant pour partir à l’aventure en toute sérénité.

L’Islande, la référence pour les voyageurs en solo

Lorsqu’il est question de destinations paisibles, l’Islande s’impose une nouvelle fois comme la grande favorite. Selon le Global Peace Index 2026, publié par l’Institute for Economics and Peace, le pays conserve la première place du classement pour la dix-neuvième année d’affilée.

Cette distinction s’explique notamment par un très faible niveau de criminalité et l’absence d’armée permanente. Sur place, cela se traduit par une sensation de tranquillité, que ce soit dans les villes ou au cœur des paysages sauvages. Les routes sont bien entretenues, les hébergements nombreux et les déplacements faciles à organiser, autant d’atouts pour explorer le pays à votre rythme.

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La Slovénie, un concentré d’Europe à découvrir

À la quatrième place du classement, la Slovénie s’impose comme une excellente option pour celles et ceux qui souhaitent voyager en Europe. Son principal avantage ? Sa taille compacte, qui permet de passer facilement d’une capitale animée à des montagnes verdoyantes ou au bord de la mer Adriatique.

Les trajets restent relativement courts, ce qui limite les déplacements tardifs et facilite l’organisation d’un séjour en toute simplicité. Une destination idéale pour profiter d’une belle diversité de paysages sans passer des heures dans les transports.

La Nouvelle-Zélande, parfaite pour les longues escapades

Deuxième du Global Peace Index 2026, la Nouvelle-Zélande reste une valeur sûre pour les fans de grands voyages. Le pays est particulièrement apprécié pour ses infrastructures adaptées aux voyageurs indépendants, avec un vaste choix d’auberges et d’hébergements conviviaux.

La culture du voyage en solo y est bien ancrée, ce qui favorise les rencontres et les échanges. Autre avantage non négligeable : l’anglais y est la langue officielle, ce qui simplifie les démarches du quotidien et les déplacements.

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Un classement utile, mais à interpréter avec nuance

Si ce palmarès constitue un excellent indicateur, il ne doit pas être considéré comme une garantie absolue. Le Global Peace Index mesure avant tout la stabilité générale des pays, en prenant en compte des critères comme les conflits, la militarisation ou les tensions internes. En revanche, il ne reflète pas forcément le ressenti ou l’expérience quotidienne d’une personne voyageant seule. Chaque destination présente ses particularités, et le vécu peut varier selon les itinéraires, les habitudes locales ou encore le profil du voyageur.

Les bons réflexes restent indispensables

Même dans les pays les mieux classés, quelques précautions permettent de voyager plus sereinement. Avant le départ, il est conseillé de consulter les recommandations officielles, de partager son itinéraire avec un proche et, lorsque cela est possible, de privilégier une arrivée en journée. Se renseigner sur les coutumes locales contribue également à profiter pleinement de son séjour.

En définitive, ce classement offre surtout un point de départ pour choisir sa prochaine destination. Il rappelle qu’il n’existe pas une seule réalité du voyage en solo : d’un pays à l’autre, les conditions peuvent être très différentes. Bien préparé et bien informé, vous pourrez ainsi partir l’esprit plus léger et savourer pleinement votre aventure.