Visiter Toulouse à prix mini : les bons plans

La ville de Toulouse charme ses visiteurs avec de nombreux atouts. Que vous aimiez son histoire, sa météo chaleureuse, ses spécialités culinaires ou son esprit rugby, vous ne serez pas insensible à la ville rose. Vous comptez la visiter en famille, en solo ou entre amis ? Dans tous les cas, vous êtes en quête d’astuces et de bons plans pour préserver votre budget durant votre séjour. De votre chambre d’hôtel aux activités sur place, voici nos conseils pour réduire la facture de votre escapade.

Prioriser un hôtel à bon rapport qualité/prix à Toulouse

Après une journée de marche où vous avez battu votre record de pas, la seule chose dont vous rêvez est un lit douillet et une bonne douche ! Vous croyez que le confort, la propreté irréprochable ou quelques services en plus ont un prix ? Heureusement, il est tout à fait possible de trouver une chambre d’hôtel qui réunit vos critères, y compris celui du tarif.

Parmi les établissements « pépites », vous retrouvez les B&B HOTELS, qui vous proposent des chambres tout confort à prix mini. L’indispensable est toujours au rendez-vous :

une salle de bain privative ;

une literie douillette ;

une propreté excellente ;

un personnel à votre service ;

un petit-déjeuner de qualité à prix mini ;

le Wifi Haut Débit gratuit.

La plupart des établissements offrent aussi parfois un stationnement, la climatisation, et la possibilité de venir avec votre compagnon à 4 pattes. Utilisez les outils de recherche en ligne pour trouver la chambre d’hôtel à Toulouse qu’il vous faut. Vérifiez sur le plan si l’hôtel se situe près des lieux d’intérêt que vous souhaitez visiter. Il existe des hôtels à tarif abordable le long du canal du Midi, à proximité de la Cité de l’Espace ou du Zénith de Toulouse.

Se déplacer à Toulouse et se cultiver à prix imbattable !

Avant de débuter votre week-end toulousain, rendez-vous à l’Office du Tourisme, Square Charles de Gaulle. Demandez-y le Pass Tourisme avec transports, une formule qui vous permet d’accéder à la fois aux services de transports en commun (métro, bus et tram) et aux sites incontournables de Toulouse.

Les transports en commun de Toulouse

Comme dans toutes les grandes agglomérations, la circulation à Toulouse peut s’avérer compliquée. Avec le Pass Tourisme et Transports, vous disposez des transports en commun toulousains pour visiter en toute sérénité.

Pour 72 heures, vous bénéficiez de 10 trajets sur les lignes de transports de la ville rose. Que vous ayez une préférence pour le métro, le tram ou le bus, ils sont utilisables comme bon vous semble.

Reliez facilement les différents quartiers de Toulouse, comme St-Cyprien, St-Aubin, Bagatelle ou même la Terrasse avec la Cité de l’Espace. Ne vous souciez plus de votre véhicule durant votre escapade !

Les entrées à des sites culturels de Toulouse et les réductions

Grâce au Pass Tourisme de Toulouse, vous entrez gratuitement (après achat du Pass) dans la plupart des musées de la ville. Vous retrouvez notamment :

le Musée Saint-Raymond, qui est le musée d’archéologie de la ville ;

la Galerie du Château d’Eau, dédiée aux expositions photographiques ;

le Museum de Toulouse, qui aborde la Terre, les êtres vivants, le temps et le futur ;

le Couvent des Jacobins, abritant un impressionnant palmier de pierre.

Ce n’est pas tout, le Pass comprend aussi une visite guidée à sélectionner selon la disponibilité du moment. Vous avez, là encore, l’embarras du choix. Un quartier préféré, une visite sur le thème des graffitis, ou un jeu de piste pour les enfants, tout est possible.

Des remises importantes vous attendent sur d’autres activités. Présentez votre Pass pour prendre le bateau à prix cassé, entrer à la Cité de l’Espace avec 15 % de réduction ou encore emprunter le City Tour à prix mini.

Les activités gratuites à Toulouse

Toulouse dispose de monuments et de lieux d’intérêt gratuits. Renseignez-vous avant votre arrivée si vous venez en début de mois, certains endroits ouvrent leurs portes gratuitement le premier dimanche.

Une chose est sûre, vous ne devez pas louper la cathédrale Saint-Etienne. Avec sa façade atypique et son mélange de styles, l’édifice ne ressemble à aucun autre. La dépouille de Jean-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi, repose dans la cathédrale.

L’Observatoire de Jolimont vous invite à explorer les confins de l’univers, chaque vendredi soir. Retrouvez les bénévoles qui ont à cœur de transmettre leur passion et leurs connaissances au grand public. L’observatoire est excentré de la ville, mais accessible par les transports en commun.

Offrez-vous un instant de zénitude au Jardin Japonais, dans le parc Compans-Caffarelli, en plein centre de la ville rose. Tous les éléments sont réunis pour un dépaysement total : le pavillon, les petites îles, le mont Fuji ou encore le pont rouge.

Enfin, quoi de mieux pour découvrir une ville que d’y flâner ? Promenez-vous simplement à Toulouse en levant les yeux régulièrement pour ne rien manquer. Admirez le Capitole, la basilique Saint-Sernin, les œuvres d’art qui ornent les stations de métro, et pique-niquez à la Prairie des Filtres.

