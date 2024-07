La saison estivale est une période de plaisir pour tou.te.s, mais elle peut aussi représenter de sérieuses menaces pour nos animaux. Du coup de chaleur à la déshydratation, la chaleur peut avoir un énorme impact sur la santé de notre animal si on ne fait pas attention… Il est important de prendre des précautions supplémentaires afin de garder nos ami.e.s à fourrure en sécurité. Que vous envisagiez de passer de longues journées à la plage ou simplement de vous prélasser dans le jardin, voici 7 conseils pour protéger votre animal de la chaleur d’été.

Quels sont les signes d’épuisement dû à la chaleur ?

Si vous observez l’un ou plusieurs de ces signes chez votre animal, il est important d’agir rapidement.

Halètement excessif et respiration rapide

Langue et gencives rouge vif

Salivation excessive

Faiblesse et fatigue

Vomissements ou diarrhée

Démarche instable

7 conseils pour protéger son animal de la chaleur d’été

Lors des périodes de canicule, nous avons très chaud et sachez que nos ami.e.s les animaux sont encore plus sensibles à la chaleur que nous ! Il est donc important de prendre des précautions pour les protéger. Voici donc quelques règles simples à suivre pour aider nos ami.e.s à quatre pattes à faire face aux fortes chaleurs et rester en bonne santé.

Gardez votre animal hydraté

Assurez-vous que votre chien.ne ou chat.te ait toujours accès à de l’eau fraîche et propre. Vous pouvez également placer des bols d’eau supplémentaires dans différentes zones de la maison ou du jardin. Et si vous sortez avec votre animal, emportez de l’eau et une gamelle portable pour qu’iel puisse s’hydrater régulièrement.

Vous pouvez aussi rendre l’hydratation plus amusante en ajoutant des glaçons à leurs bols d’eau. Ou en congelant des friandises comme des baies dans des glaçons pour qu’iels puissent les lécher. Cependant, évitez de leur donner trop rapidement des boissons froides ou des friandises glacées, car iels pourraient provoquer un « gel du cerveau » ou choquer leur système !

Gardez votre animal au frais : à l’extérieur, comme à l’intérieur

Pour le.a chien.ne : il est recommandé de l’emmener en promenade aux heures les plus fraîches de la journée : tôt le matin avant 9 heures ou en soirée après 18 heures. Limitez les efforts physiques de votre chien.ne et évitez de le transporter en voiture lorsque les températures sont élevées.

Mais aussi, gardez à l’esprit que le bitume peut devenir extrêmement chaud l’été, ce qui pourrait brûler ses petits coussinets. Soyez donc vigilant.e pour assurer le bien-être et la sécurité de votre compagnon à quatre pattes pendant les périodes de chaleur intense !

Pour le.a chat.te : il est vrai qu’iel tolère généralement mieux la chaleur que les chien.ne.s, et iel sait instinctivement comment se rafraîchir. Cependant, il est préférable d’éviter de le.a laisser sortir entre 12 heures et 16 heures, lorsque le soleil est le plus fort. Et si votre chat.te est à l’extérieur, assurez-vous qu’iel dispose d’un coin ombragé et d’eau à proximité pour se désaltérer.

Les rongeurs et les reptiles : confinez-les dans la pièce la plus fraîche de la maison pendant les périodes de chaleur. Fermez les volets durant la journée pour garder la pièce au frais, et aérer uniquement le soir lorsque les températures sont plus clémentes.

Vous pouvez également aider vos animaux à se rafraîchir en plaçant une bouteille d’eau congelée dans leur cage ou leur enclos. Et aussi entourer une zone de la cage d’un tissu humide pour créer une zone de fraîcheur.

Pensez aux produits rafraîchissants pour animaux

C’est une astuce très pratique. Vous pouvez trouver sur le marché des colliers ou des bandanas rafraîchissants qui offrent une sensation de fraîcheur à votre animal lorsqu’ils sont activés. Ces produits fonctionnent grâce à la technologie d’évaporation, aidant à réguler la température corporelle de votre animal. Il existe aussi des tapis rafraîchissants. Ces tapis sont conçus pour absorber la chaleur du corps de votre animal, pour lui offrir un endroit frais et confortable où se reposer. Vous pouvez les placer dans les zones ombragées de votre maison ou à l’extérieur, à l’abri du soleil.

Ne laissez JAMAIS votre animal dans une voiture

Chaque été, de nombreux animaux souffrent de coups de chaleur parce que leurs humains les laissent dans la voiture. Il est important de rappeler que même si le véhicule est garé à l’ombre et que les fenêtres sont partiellement ouvertes, la température à l’intérieur de l’habitacle peut augmenter très rapidement, pouvant atteindre jusqu’à 60 degrés en seulement 15 minutes. Quelques minutes suffisent donc pour qu’un animal fasse un coup de chaleur, ce qui peut malheureusement être fatal s’il n’est pas rapidement pris en charge.

La sécurité et le bien-être de nos animaux sont de notre responsabilité. Veillez donc à ne JAMAIS les laisser sans surveillance dans un véhicule par temps chaud, même pour une courte période !

Humidifiez sa nourriture

En ajoutant de l’eau à la nourriture de votre animal, vous lui fournissez une source supplémentaire d’hydratation. Une astuce bénéfique pour les chiens.ne et les chat.te.s qui ont tendance à boire moins pendant les journées chaudes. Le fait d’humidifier la nourriture est également très utile pour les animaux plus âgés qui ont des difficultés à s’hydrater correctement.

Mais veillez à ne pas ajouter une quantité excessive d’eau. Car si la nourriture est trop liquide, votre animal ne la mangera sûrement pas. Alors, ajoutez progressivement de petites quantités d’eau. Et mélanger jusqu’à obtenir une consistance qui convient pour votre animal.

Une autre astuce consiste à lui donner de la nourriture déjà humide, telle que de la pâtée ou des sachets fraîcheur (déjà conseillé dans la nourriture quotidienne des chien.ne.s et chat.te.s). Vous pouvez aussi leur donner des fruits et des légumes riches en eau : du melon, de la pastèque ou du concombre. Ces aliments les hydratent et leur donnent des nutriments. Mais assurez-vous toujours de choisir des aliments adaptés à chaque espèce et consultez un.e vétérinaire pour des recommandations spécifiques pour votre animal.

Brossez régulièrement son pelage

Le brossage vient aider à éliminer les poils morts et les nœuds, pour permettre à l’air de circuler plus facilement à travers le pelage. Résultat : une température corporelle plus basse.

Mais aussi, le brossage régulier réduit les risques de formation de pellicules et de problèmes de peau. Ce qui est particulièrement bénéfique pendant les périodes de chaleur où les animaux sont plus sensibles. Mais assurez-vous d’utiliser les bons outils de brossage adaptés au type de pelage de votre animal. Et surtout, prenez le temps de le brosser en douceur pour rendre cette expérience agréable pour lui.

Mouillez-le.a légèrement

Attention, l’eau ne doit jamais être trop froide pour votre animal !

Pour les chien.ne.s : mouillez légèrement leurs pattes et leur ventre pour les rafraîchir.

mouillez légèrement leurs pattes et leur ventre pour les rafraîchir. Pour les chat.te.s : utilisez un gant humide et passez-le délicatement le long de leur corps en insistant sur les pattes. Attention aux griffes, les chat.te.s n’apprécient pas d’être trempé.e.s généralement.

utilisez un gant humide et passez-le délicatement le long de leur corps en insistant sur les pattes. Attention aux griffes, les chat.te.s n’apprécient pas d’être trempé.e.s généralement. Pour les lapins : mouillez délicatement leurs oreilles et leurs pattes pour les aider à se rafraîchir.

mouillez délicatement leurs oreilles et leurs pattes pour les aider à se rafraîchir. Pour les oiseaux : rafraîchissez le bec et les ailes en utilisant de l’eau légèrement vaporisée.

Notez que chaque animal réagit différemment à l’eau et que certains peuvent ne pas apprécier être mouillés. Alors, soyez attentif.ve aux signaux de votre animal et ajustez en conséquence.

Que faire en cas de coup de chaud ?

Si vous remarquez que votre animal respire rapidement, halète excessivement, présente des signes de déshydratation ou des vomissements… il est possible qu’il souffre d’un coup de chaleur. Dans ce cas, agissez rapidement pour lui apporter les premiers soins nécessaires. Voici ce que vous pouvez faire :

Rafraîchissez-le : utilisez un tissu humide pour l’essuyer doucement et aider à abaisser sa température corporelle. Concentrez-vous particulièrement sur les zones comme le ventre, les pattes et la tête. Vous pouvez également le placer dans une baignoire ou une bassine avec de l’eau fraîche , en veillant à ce que ses pattes soient immergées.

utilisez un tissu humide pour et aider à abaisser sa température corporelle. Concentrez-vous particulièrement sur les zones comme le ventre, les pattes et la tête. Vous pouvez également le placer dans une baignoire ou une , en veillant à ce que ses pattes soient immergées. Hydratez-le. : encouragez votre animal à boire de l’eau fraîche. Mais ne le forcez pas s’il ne veut pas boire. Vous pouvez également mouiller ses lèvres et sa langue avec de l’eau pour l’hydrater progressivement. Et si nécessaire, vous pouvez utiliser une seringue ou un compte-gouttes pour lui donner de petites quantités d’eau.

encouragez votre animal à boire de l’eau fraîche. Mais s’il ne veut pas boire. Vous pouvez également avec de l’eau pour l’hydrater progressivement. Et si nécessaire, vous pouvez pour lui donner de petites quantités d’eau. Trouvez un endroit frais : installez votre animal dans un endroit ombragé, à l’abri du soleil. Et si possible, utilisez des ventilateurs ou des climatiseurs pour créer une ambiance plus fraîche.

À noter que ces mesures sont temporaires. Un coup de chaleur est dangereux et nécessite une attention médicale professionnelle. Alors, allez rapidement consulter un.e vétérinaire !

Que faire si on trouve un animal enfermé dans un véhicule ?

Si vous découvrez un animal enfermé ou oublié dans une voiture. Il est primordial d’agir rapidement. Alors dans un premier temps, contactez immédiatement la police pour signaler la situation.

Selon le Code pénal, l’article 20 de la loi du 6 janvier 1999 : « Peuvent faire procéder, en présence d’un.e officier.ère ou d’un.e agent.e de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger ». Vous avez donc le droit de faire intervenir un.e gendarme ou un.e policier.ère pour ouvrir un véhicule stationné en plein soleil si vous estimez que la vie d’un animal est en danger. Et son humain.e pourra être poursuivi.e pour maltraitance animale.

Si les secours mettent du temps à arriver et que la vie de l’animal est en danger. Il est possible de s’entourer de témoins, de prendre des photos comme preuve de la situation, puis de briser la vitre de la voiture pour libérer l’animal en toute légalité. Sortez ensuite l’animal de la voiture et placez-le à l’ombre. Et utilisez de l’eau à température modérée pour le rafraîchir par petites quantités.

Protéger son animal de la chaleur estivale devrait être une priorité absolue pour tou.te.s les humain.e.s d’animaux. Et n’oubliez pas qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir lorsqu’il s’agit de protéger nos animaux bien-aimés.