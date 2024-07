Ah, l’été… Les dîners et excursions au grand air, les fenêtres grandes ouvertes toute la nuit… Mais ces fichus insectes viennent toujours tout gâcher ! Guêpes, mouches, araignées, fourmis… ces petites bêtes nous insupportent, mais elles ne méritent pas d’être éliminées à coup d’insecticides. Les insectes sont indispensables dans l’équilibre de notre écosystème. Voici donc 7 astuces pour repousser les insectes plutôt que les tuer.

Le citron contre les fourmis, les guêpes et les moustiques

Votre meilleur ami de l’été sera, sans aucun doute, le citron. Vous pouvez placer un morceau de citron à côté d’un nid de fourmis ou sur le chemin qu’elles empruntent, et vous verrez, elles déménageront illico presto. Pour repousser les guêpes et les moustiques, placez cette fois un demi-citron piqué par une quinzaine de clous de girofle dans chaque pièce de votre maison ou au rebord de votre fenêtre.

Pour éloigner les moustiques sans les tuer, essayez aussi de faire bouillir de l’eau avec des clous de girofle et du citron. Versez ensuite cette préparation dans un vaporisateur et utilisez-le pour sprayer autour de vos espaces de détente. Vous pouvez également installer des moustiquaires sur les fenêtres et les portes pour créer une barrière physique contre ces petites créatures.

Les huiles essentielles et leurs pouvoirs insectifuges

Diffuser certaines huiles essentielles dans votre intérieur est idéal contre les moustiques, mouches, araignées, mites et autres pucerons. L’ennemie numéro un des insectes, c’est la menthe poivrée : sa forte odeur leur est redoutable. Elle est aussi indiquée pour soulager les piqûres d’insectes, si jamais c’est trop tard.

La citronnelle (ou lemongrass) s’avère très efficace contre les moustiques. Placez quelques tissus imbibés d’huile essentielle de citronnelle un peu partout chez vous, ou appliquez quelques gouttes sur vos poignets.

L’eucalyptus citronné est également recommandé pour les moustiques, mais aussi pour les mouches et les cafards. Pour ces derniers, placez des tissus imbibés de l’huile essentielle sous l’évier et dans les placards. Contre les mouches, vous pouvez ajouter quelques gouttes à votre lait pour le corps.

Les arachnophobes adoreront l’huile essentielle de lavande. Pulvérisez l’huile diluée dans de l’eau près de vos zones d’accès, et vous n’aurez plus d’araignées ni de moustiques autour de chez vous. Vous pouvez également faire brûler quelques gouttes pour répandre l’odeur dans votre intérieur.

La tomate et la lavande contre les araignées

Les araignées sont elles-mêmes nos alliées pour se débarrasser des insectes, mais la sensation de vivre dans un vieux château hanté peut être assez effrayante. Pour éviter cette situation désagréable, deux plantes sont idéales : les tomates et la lavande. Déposez quelques feuilles des plants de tomates dans les recoins, sous les lits et les armoires. Les araignées détestent ça.

La lavande en pot est aussi efficace que l’huile essentielle de lavande pour repousser les araignées. Vous pouvez en planter dans votre jardin ou sur votre appui de fenêtre. C’est écolo, ça sent bon et c’est estival ! Attention : la lavande est une plante qui séduit les abeilles durant l’été.

Les bougies repousse-insectes

Les bougies parfumées ne sont pas seulement pour ajouter une ambiance cosy, elles peuvent également éloigner les insectes. Optez pour des bougies contenant des huiles essentielles de citronnelle, de lavande ou d’eucalyptus. Lorsqu’elles sont allumées, ces bougies émettent des odeurs que les insectes trouvent désagréables, les incitant à rester à distance.

Les plantes vertes et comestibles contre les moustiques

Si vous n’avez pas la chance d’avoir une plante carnivore magique qui gobe les mouches (elle existe et s’appelle la Drosera Capensis), il y a d’autres végétaux que vous retrouverez à portée de main, dans votre cuisine. Des plantes idéales pour celles et ceux qui n’ont pas forcément la main verte.

La menthe poivrée : contre les invasions de mouches à la maison, rien de mieux qu’une menthe en pot sur les fenêtres et en bouquets sur les portes. Vous pourrez aussi en mettre de côté pour vos salades d’été ! Une autre plante comestible et facilement cultivable est le basilic. Son odeur repousse les moustiques. Vous pouvez également planter de la citronnelle en pot et disposer quelques feuilles fraîches sur la table, le temps du repas. Ça donne tout de suite un petit charme à votre table, en plus d’être bien utile.

La propreté comme clé de prévention

L’un des meilleurs moyens de garder les insectes à distance est de maintenir une propreté irréprochable. Les insectes sont attirés par les restes de nourriture, les déchets et l’humidité. Assurez-vous donc que votre cuisine est propre, que les poubelles sont vidées régulièrement, et que les surfaces sont sèches. En éliminant les sources de nourriture et d’humidité, vous réduisez l’attrait pour les insectes.

Le ménage au vinaigre blanc et au bicarbonate de soude

Nos grands-mères nous l’ont assez répété, on devrait utiliser la solution vinaigre blanc et bicarbonate de soude pour tout nettoyer. Figurez-vous que cette solution sert aussi à se débarrasser des moustiques ! En utilisant le vinaigre blanc pour faire le ménage, vous repousserez les mouches, les moucherons et bien d’autres insectes.

Lavez les vitres, les surfaces et les placards au vinaigre blanc, et les rebords de fenêtres avec du bicarbonate de soude. Vous n’êtes pas très ménage ? Vous pouvez également laisser un petit verre de vinaigre blanc près de votre fenêtre. Ça fonctionne aussi.

En utilisant ces méthodes naturelles pour repousser les insectes sans les tuer vous pouvez créer un espace agréable, tout en préservant l’équilibre de la nature. Alors, avant de sortir les sprays et pièges mortels, essayez ces astuces douces et éthiques pour garder les insectes à distance. Votre maison et l’environnement vous remercieront !