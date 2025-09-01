Ce trafiquant ne s’attendait pas à être dénoncé par son perroquet !

En Angleterre, un perroquet un peu trop bavard a permis à la police de Lancashire de démanteler un réseau de trafic de drogue. Cette histoire insolite mêle humour et efficacité policière.

Un prisonnier aux activités criminelles éloignées

Adam Garnett, déjà en prison pour une peine de quinze ans, était soupçonné de diriger un réseau de trafic de drogues depuis sa cellule. Lors d’une fouille, les policiers ont saisi plusieurs téléphones et routeurs Wi-Fi, des éléments essentiels pour l’enquête.

Le perroquet Mango trahit son maître

La surprise est venue d’un coup de pouce inattendu : Mango, le perroquet d’Adam, a été filmé répétant plusieurs fois « Deux pour 25, deux pour 25 », des messages codés liés au trafic. Mieux encore, le volatile était parfois vu transportant des billets coincés dans son bec, une preuve supplémentaire de l’activité illégale coordonnée.

Une enquête qui implique plusieurs complices

Les investigations ont conduit à l’arrestation de quinze individus, dont la compagne du détenu. Les perquisitions dans leurs domiciles ont permis de saisir de l’argent liquide et des quantités importantes de drogues dures : héroïne, crack, kétamine et cannabis.

Une justice implacable et un nouveau départ pour Mango

Adam Garnett a écopé d’une peine supplémentaire de 19 ans et six mois, tandis que sa compagne a été condamnée à 12 ans de prison. Quant à Mango, le perroquet désormais célèbre, il devra trouver un nouveau foyer loin des affaires criminelles.

Dans cette affaire, c’est finalement le talent involontaire d’un oiseau bavard qui a conduit à la chute d’un réseau et montre que même les alliés les plus inattendus peuvent faire la différence.