Ce trafiquant ne s’attendait pas à être dénoncé par son perroquet !

Vie animale
Fabienne Ba.
Magda Ehlers/Pexels

En Angleterre, un perroquet un peu trop bavard a permis à la police de Lancashire de démanteler un réseau de trafic de drogue. Cette histoire insolite mêle humour et efficacité policière.

Un prisonnier aux activités criminelles éloignées

Adam Garnett, déjà en prison pour une peine de quinze ans, était soupçonné de diriger un réseau de trafic de drogues depuis sa cellule. Lors d’une fouille, les policiers ont saisi plusieurs téléphones et routeurs Wi-Fi, des éléments essentiels pour l’enquête.

Le perroquet Mango trahit son maître

La surprise est venue d’un coup de pouce inattendu : Mango, le perroquet d’Adam, a été filmé répétant plusieurs fois « Deux pour 25, deux pour 25 », des messages codés liés au trafic. Mieux encore, le volatile était parfois vu transportant des billets coincés dans son bec, une preuve supplémentaire de l’activité illégale coordonnée.

Une enquête qui implique plusieurs complices

Les investigations ont conduit à l’arrestation de quinze individus, dont la compagne du détenu. Les perquisitions dans leurs domiciles ont permis de saisir de l’argent liquide et des quantités importantes de drogues dures : héroïne, crack, kétamine et cannabis.

Une justice implacable et un nouveau départ pour Mango

Adam Garnett a écopé d’une peine supplémentaire de 19 ans et six mois, tandis que sa compagne a été condamnée à 12 ans de prison. Quant à Mango, le perroquet désormais célèbre, il devra trouver un nouveau foyer loin des affaires criminelles.

Dans cette affaire, c’est finalement le talent involontaire d’un oiseau bavard qui a conduit à la chute d’un réseau et montre que même les alliés les plus inattendus peuvent faire la différence.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Un dauphin albinos surgit des flots : la vidéo qui fascine

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Un dauphin albinos surgit des flots : la vidéo qui fascine

Aux États-Unis, un groupe de touristes chanceux a récemment filmé un dauphin albinos adulte lors d’une sortie en...

Rejeté dès la naissance, ce faon au physique unique émeut le monde entier

Un faon à l’apparence hors du commun a été rejeté par sa mère dès la naissance. Son histoire...

Comment les chiens pourraient repérer les personnes toxiques

Les chiens sont souvent perçus comme de véritables juges de caractère capables de sentir les bonnes — ou...

Non, ce n’est pas une blague : ces créatures à cornes hantent les campagnes américaines

Non, ce n’est pas une histoire inventée. Ces dernières semaines, des lapins ornés de cornes ont été observés...

Elle prend le bus seule tous les jours, mais l’histoire de cette chienne cache un vrai malaise

À Sydney (Australie), l’histoire d’Athena, une chienne qui parcourt seule la ville en bus, amuse d’abord les passagers...

Votre chien vous ressemble bien plus que vous ne l’imaginez (et ce n’est pas un hasard)

Au-delà de l’apparence, les ressemblances entre un chien et son maître sont profondes et vont bien au-delà des...