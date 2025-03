Le geste simple qui transforme l’angoisse de votre chien quand vous partez

C’est la scène typique du matin : vous enfilez votre manteau, attrapez vos clés et vous dirigez vers la porte. Et là, vous croisez le regard de votre chien. Ses yeux remplis de tristesse vous regardent partir, son regard vous suivant alors que vous disparaissez de son champ de vision. Si vous êtes une humaine de chien, vous avez certainement vécu cette situation plusieurs fois. Mais avez-vous déjà pris un moment pour vous demander ce que ressent votre toutou quand vous partez ? Plus important encore, avez-vous pensé à ce que vous pourriez faire avant de partir pour apaiser son petit cœur et l’aider à mieux gérer votre absence ?

Pourquoi caresser votre chien est si important ?

Les chiens sont des créatures incroyablement sensibles, non seulement à nos gestes, mais aussi à nos émotions. Ils sont capables de percevoir nos états d’âme à travers des indices subtils comme notre posture, notre ton de voix, et même l’atmosphère qui les entoure. Cela veut dire que chaque fois que vous vous apprêtez à quitter la maison, votre chien capte ce qui se passe. Sans même que vous ne le sachiez, il ressent un certain stress à l’idée de se retrouver seul. C’est là qu’intervient la science, et plus particulièrement une étude menée par des chercheurs des universités de Pise et de Pérouse en Italie, qui nous a éclairés sur le sujet.

D’après cette étude, donner un peu d’attention à votre chien avant de partir peut jouer un rôle fondamental dans son bien-être. En effet, caresser votre chien avant de quitter la maison a un effet apaisant sur lui. Et quand on parle d’effet apaisant, on parle vraiment de réduction du stress. Lors de l’étude, les chercheurs ont mesuré les niveaux de cortisol (l’hormone du stress) et le rythme cardiaque des chiens avant et après un câlin. Le résultat est sans appel : les chiens qui avaient été caressés avant le départ de leurs humains étaient bien plus calmes que ceux qui n’avaient reçu aucune attention.

L’impact de l’absence sur votre chien

Lorsqu’un chien est laissé seul chez lui, il peut vivre un véritable chamboulement émotionnel. L’anxiété de séparation est un phénomène courant chez nos compagnons à quatre pattes. Saviez-vous qu’après seulement quelques heures d’absence, les effets de cette solitude peuvent devenir significatifs ? Selon une étude publiée sur Madpaws, le manque ressenti par un chien s’intensifie à mesure que vous êtes absente, jusqu’à atteindre ce que les experts appellent le « plateau de mélancolie » après 4 heures. Vous l’aurez compris : plus vous partez longtemps, plus il est probable que votre chien ressente un malaise profond.

Attention, cela ne signifie pas qu’il faille vous absenter plus de 4 heures pour tester la théorie. Le bien-être de votre chien doit toujours être une priorité. Une absence prolongée sans aucune forme de réconfort avant le départ pourrait bien aggraver son stress. Un simple câlin ou quelques caresses peuvent donc faire toute la différence pour qu’il reste serein et détendu, même sans vous.

Ce que disent les recherches

Pour tester l’impact d’un câlin avant de partir, les chercheurs ont mené une expérience avec 10 chiens âgés de 1 à 11 ans, tous sans problèmes d’attachement. Ils ont divisé les chiens en deux groupes : dans un groupe, les humains sont partis sans dire au revoir ni caresser leur animal. Dans l’autre, les humains ont pris le temps de caresser leur chien avant de quitter la maison. Ensuite, les chercheurs ont observé le comportement des chiens et mesuré leur taux de cortisol ainsi que leur rythme cardiaque.

Les résultats étaient étonnants : les chiens qui avaient reçu des caresses avant le départ avaient un rythme cardiaque plus lent et un taux de cortisol plus bas. Cela signifie qu’ils étaient moins stressés pendant l’absence de leur humain. Le câlin avant le départ semblait donc avoir un effet calmant qui pouvait durer bien après le départ de leur humain.

Cette étude nous montre qu’un petit geste de tendresse avant de quitter la maison peut réellement apaiser votre chien. En caressant votre chien avant de partir, vous lui montrez qu’il est aimé et qu’il peut rester calme, même si vous partez. Alors, la prochaine fois que vous devrez quitter la maison, prenez quelques secondes pour lui donner un câlin, une caresse. Votre chien mérite tout l’amour et l’attention que vous pouvez lui offrir, et un petit geste de tendresse peut vraiment faire des merveilles !

PS : cette conclusion s’applique également aux chats. Bien que nos amis félins aient une réputation d’indépendance, ils peuvent eux aussi ressentir un stress lors de notre départ.