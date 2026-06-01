Coiffure femme automne : tendances & coupes

La Fashion Week automne-hiver 2025-2026 a tranché net — cette saison capillaire se joue entre deux extrêmes captivants. D’un côté, des coupes graphiques et structurées qui revendiquent leur précision.

De l’autre, des textures naturelles assumées qui laissent les cheveux respirer librement.

Arnaud Boujon, hairstylist et ambassadeur Jean-Louis David, a décrypté ces tendances directement sur les défilés : carré bob impeccable, wet look raffiné, franges revisitées et coiffures délibérément déstructurées s’imposent comme les fils conducteurs d’un automne à la fois sophistiqué et effortless. Voici le détail de tout ce qu’il faut retenir.

Les coupes iconiques de l’automne : le carré bob et ses déclinaisons

Le carré bob s’affirme sans surprise comme la coupe reine de la saison. Sa force ? Une géométrie nette qui apporte un effet chic immédiat, quelle que soit la morphologie. Inspiré des silhouettes graphiques de Jean-Louis David, il se porte lisse, en wet look ou agrémenté d’accessoires selon l’humeur du jour.

Le mini short bob et le micro bob

Le mini short bob pousse l’audace vers le très court. Ultra graphique, il crée une illusion de volume particulièrement bienvenue sur les cheveux fins. Le micro bob, lui, s’arrête exactement à la mâchoire. Résultat : un rendu net et affirmé, idéal pour celles qui veulent une transformation radicale sans compromis.

Le britpop bob et l’Italian bob

Ces deux variantes jouent sur des effets opposés. Le britpop bob s’arrête au niveau du menton avec du volume en racine et des pointes retournées vers l’extérieur, pour un rendu dynamique et structuré.

L’Italian bob, au contraire, tombe avec grâce sur la nuque avec de douces boucles vers l’intérieur. Même famille, atmosphères totalement différentes.

Le lob ou carré long aux épaules

Pour celles qui hésitent encore, le lob offre la polyvalence impeccable. Porté lisse pour un quotidien professionnel impeccable ou légèrement ondulé pour un style plus décontracté, ce carré long aux épaules s’adapte à toutes les occasions. C’est une valeur sûre de la saison automne 2025.

Textures et coiffages tendance : du wet look aux cheveux électriques

Deux tendances de coiffage dominent cette saison, et elles n’ont rien en commun — si ce n’est leur capacité à transformer une chevelure ordinaire en signature personnelle forte.

Le wet look glamour et sophistiqué

Le wet look revient dans une version plus aboutie. Grâce à des huiles et des sérums appliqués avec précision, les cheveux affichent une brillance maîtrisée et un rendu sleek particulièrement flatteur. Cheveux plaqués vers l’arrière ou chignon ultra tiré, ce style appartient aux soirées — et aux esprits qui assument leur élégance.

L’effet cheveux électriques, aérien et décomplexé

À l’opposé, l’effet cheveux électriques mise sur un rendu vaporeux et légèrement rebelle. Des mèches libres, des baby hair dégagés : tout contribue à cet aspect effortless et aérien. La technique clé consiste à utiliser un peigne dentelé pour faire ressortir les petites mèches, sans aucun produit coiffant — pour préserver le volume naturel à tout prix.

Franges et raies : les détails qui transforment une coiffure

Deux détails, deux révolutions. Cette saison, la frange et la raie redéfinissent entièrement le style d’une coupe, sans toucher aux longueurs.

La mini-frange et ses alternatives douces

La frange courte ultra-courte coupée juste au-dessus des sourcils fait un retour avant-gardiste. Elle souligne le regard avec une précision presque architecturale.

Mais attention : Arnaud Boujon recommande de consulter un professionnel avant de franchir le pas, car elle ne convient pas à tous les profils.

Pour celles qui préfèrent plus de douceur, plusieurs alternatives existent. La frange rideau encadre le visage et adoucit les traits. La frange à la Jane Birkin, asymétrique et légèrement effilée, incarne un chic décontracté intemporel. Les ghost bangs, plus floues et aériennes, se fondent dans la chevelure pour un effet naturel et discret.

La raie asymétrique pour structurer et élégancer

La raie asymétrique prend le dessus sur la raie au milieu. Déportée sur le côté, elle structure le visage et crée une ligne graphique élégante. Certaines coiffures vont même plus loin en intégrant plusieurs raies, pour un effet résolument récent. Le conseil — choisir le côté qui met naturellement en valeur ses traits.

Coupes et coiffages déstructurés : le mouvement comme signature

L’automne 2025 célèbre aussi les cheveux libérés de toute contrainte. Ces coupes valorisent le mouvement naturel et revendiquent un esprit décomplexé.

La Butterfly Cut et le Shag chic

La Butterfly Cut, ou coupe papillon, mélange deux longueurs avec un dégradé créant légèreté et volume. Adaptée pour les cheveux longs qui veulent du caractère sans perdre de longueur.

Le Shag chic réinterprété, lui, garde son esprit presque rebelle mais adopte un volume plus contrôlé en 2025-2026. La Wolf Cut — hybride entre le Shag et le mullet — assume son volume sur le dessus et ses pointes aériennes, parfaite pour les ondulations naturelles.

Les coiffures déstructurées au quotidien

Des coiffages flous et ébouriffés, des ondulations libres, un effet sortie du lit totalement assumé : voilà l’esprit de ces coiffures décontractées. La raie, plutôt asymétrique, se trace vite et reste non figée. Une façon de porter ses cheveux qui correspond parfaitement à une certaine idée de la liberté.

Le néo-chignon et la tendance Olsen tuck : chic sans effort

Ces deux orientations de coiffures relevées partagent un même ADN : sophistication maximale pour un effort minimal.

Le néo-chignon flou et décontracté

Le néo-chignon de cette saison est bas, flou, à la limite du coiffé-décoiffé. On évite les attaches trop serrées, on laisse le volume retomber naturellement. L’effet messy est recherché, travaillé, presque paradoxalement raffiné. C’est l’antithèse du sleek bun — et c’est précisément ce qui le rend irrésistible.

La tendance Olsen tuck, l’effet faux carré

Rentrer ses cheveux dans un col roulé ou une veste pour créer un effet faux carré : voilà le principe de l’Olsen tuck. Ce geste minimaliste donne un look boyfriend chic instantané.

Pour les cheveux très longs, il suffit d’attacher discrètement les pointes avec un élastique avant de les rentrer — et le tour est joué.

Quelle coiffure d’automne choisir selon son type de cheveux et la forme de son visage ?

Le bon choix de coupe commence par une lecture honnête de sa morphologie et de la nature de ses cheveux.

Adapter la coupe à la morphologie du visage

La Butterfly Cut allonge les visages ronds. La frange rideau adoucit les visages carrés et longs. Le micro bob valorise les visages ovales et en cœur. La Charlotte Cut, mi-longue à la clavicule avec raie sur le côté, sublime les visages ovales dans un esprit old money très élégant.

Enfin, la raie asymétrique structure et affine le visage quelle que soit sa forme.

Tenir compte de la nature et de la densité des cheveux

Les cheveux fins gagnent à opter pour des coupes aériennes comme le carré dégradé ou un wavy léger. Les cheveux bouclés s’épanouissent avec des dégradés légers et des coupes arrondies — l’automne 2025 célèbre les boucles naturelles.

Pour les cheveux épais, les coupes longues dégradées apportent le mouvement nécessaire, tandis que les coiffures plaquées comme le sleek bun révèlent toute leur élégance.

Type de cheveux Coupe recommandée Effet recherché Cheveux fins Micro bob, carré dégradé Volume, légèreté Cheveux bouclés Shag chic, dégradé arrondi Mouvement naturel Cheveux épais Lob, Butterfly Cut Fluidité, légèreté Cheveux raides Carré couture, lob lisse Brillance, structure

Entretien et couleurs : préparer ses cheveux pour la saison froide

Une belle coupe mérite un entretien à la hauteur. L’automne-hiver 2025-2026 pousse à renforcer la routine de soin avant que le froid et l’humidité ne fragilisent la fibre.

Côté couleurs, la saison joue la carte de la chaleur. Le pecan brown apporte des reflets dorés aux teintes foncées avec très peu d’entretien. L’apricot hair, cuivré aux reflets roux rosés, ravive toutes les chevelures allant du blond au châtain clair.

Le bold blonde, ou blond hollywoodien, réchauffe les teintes avec des nuances généreusement dorées. Pour les plus audacieuses, les tons orangés et le bleu flashy signent un automne flamboyant et assumé.

Nourrir les cheveux avec des huiles végétales (argan, jojoba, coco) en bain d’huile hebdomadaire

(argan, jojoba, coco) en bain d’huile hebdomadaire Appliquer un masque hydratant une fois par semaine pour préserver la souplesse des longueurs

Protéger la fibre de l’humidité avec un spray anti-frisottis adapté

Choisir un shampooing doux sans sulfates pour préserver l’intégrité du cheveu

L’hydratation reste la priorité absolue dès les premiers froids. Les micro-tresses, tendance en plein essor, offrent par exemple une solution protectrice qui dure 4 à 6 semaines tout en préservant la santé capillaire.

Pour la coloration, certaines formules sans ammoniaque contiennent jusqu’à 92 % d’ingrédients d’origine naturelle — un argument sérieux pour celles qui cherchent à allier style et respect de la fibre. Soigner ses cheveux, c’est aussi soigner la coupe qui les met en valeur.