Coiffure femme bohème : 50 idées et inspirations

Sienna Miller photographiée à Glastonbury, Kate Moss à un défilé, Vanessa Hudgens au festival de Coachella : trois icônes, un même fil conducteur capillaire. La coiffure femme bohème traverse les décennies sans perdre une once de sa séduction.

Loin d’être une simple mode passagère, ce style incarne une philosophie de la chevelure — naturelle, libre, délibérément imparfaite.

Nous vous proposons ici 50 idées et inspirations pour adopter ce look à travers toutes les longueurs, toutes les textures et toutes les occasions.

Qu’est-ce que la coiffure bohème ? Définition et origines

Le terme bohème puise ses racines dans la région historique de Bohême, en République Tchèque, anciennement peuplée de gens nomades auxquels on attribuait ce nom.

Dès le 19ème siècle, le mot glisse vers une nouvelle signification : il désigne des artistes, des écrivains, des intellectuels refusant les conventions sociales établies. Une liberté d’esprit qui allait naturellement se transcrire dans les cheveux.

C’est dans les années 60 et 70 que le style capillaire bohème explose, porté par la culture hippie et son rejet du conformisme. Les cheveux lâchés, les tresses multiples, les ondulations non maîtrisées deviennent des symboles de rébellion douce. Des icônes comme Janis Joplin et Cher incarnent cet esprit rebelle avec une authenticité saisissante.

Plus récemment, Sienna Miller, Kate Moss, Nicole Richie et Vanessa Hudgens ont réactualisé ce style sur les tapis rouges et les festivals californiens. Leur point commun ?

Des boucles imparfaites, des tresses ornées de fleurs, une fluidité dans le mouvement des cheveux. Le style bohème ne recherche jamais la perfection — il la fuit délibérément, et c’est précisément sa force.

Les coiffures bohèmes essentielles : tresses, chignons et ondulations

Les tresses bohèmes — romantiques et ethniques

Les tresses constituent le pilier central de tout look bohème réussi. La tresse demi-queue, la tresse épi de blé, les nattes classiques et les tresses africaines offrent une palette immense d’interprétations.

La tresse épi, portée sur le côté, glisse joliment sur l’épaule et se marie parfaitement avec une robe fluide et aérienne. Quelques fleurs fraîches piquées entre les mèches suffisent à transformer une simple tresse en déclaration romantique.

Le chignon flou : une élégance déstructurée

Quelques épingles, des mèches volontairement échappées, une texture légèrement désordonnée — le chignon décoiffé résume à lui seul l’ADN du style bohème. Placé haut ou bas selon l’humeur, il se porte avec un bandeau ou de petites fleurs glissées çà et là. L’aspect relâché n’est pas un défaut — c’est l’objectif.

Les ondulations naturelles : l’essence du style bohème

Deux méthodes permettent d’obtenir un effet ondulé authentique : le fer à friser large, utilisé en wrappant les mèches sans les serrer trop, ou la technique des tresses réalisées sur cheveux légèrement humides avant de dormir.

Le matin, on défait, on ébouriffe légèrement. Le résultat ? Des ondulations avec du mouvement, jamais rigides, jamais figées.

Les accessoires pour sublimer une coiffure bohème

La couronne de fleurs et le headband

La couronne de fleurs, en fleurs fraîches ou artificielles déclinées dans des tons pastels doux, reste l’accessoire le plus emblématique du style. Elle s’adapte aux cheveux longs comme aux cheveux courts.

Le headband, lui, s’impose comme une orientation forte de ces dernières saisons : composé de lanières en tissu ou en cuir tressées, agrémentées de plumes ou de perles, il ajoute une dimension ethnique et sophistiquée à n’importe quelle coiffure.

Couronne de fleurs fraîches ou artificielles en tons pastels

Headband en lanières de tissu ou cuir tressé

Serre-tête doré pour un effet festif et raffiné

Bandeau noué façon vintage des années 70

Le foulard et les bijoux de cheveux

Le foulard noué en bandeau ou façon vintage années 70 apporte une touche rétro et chic immédiatement identifiable.

Pour personnaliser davantage, les bijoux capillaires entrent en scène — anneaux à clipser dans les tresses, broches en métal argenté ou doré ornés de perles, rubans, épingles décoratives florales. Chaque accessoire devient une signature personnelle.

Coiffure bohème selon la longueur de cheveux : nos 50 idées et inspirations

Coiffures bohèmes pour cheveux longs

Les cheveux longs offrent le terrain de jeu idéal pour le style bohème. Cheveux lâchés légèrement ondulés, tresse bohème ornée de fleurs, chignon décoiffé avec bandeau, demi-chignon laissant la moitié inférieure libre : les combinaisons sont infinies.

La couronne de fleurs fraîches posée sur des ondulations naturelles reste notre suggestion préférée pour une soirée estivale.

Cheveux lâchés avec ondulations naturelles et spray texturisant

Tresse bohème latérale ornée de fleurs fraîches

Chignon décoiffé avec bandeau en tissu

Demi-chignon avec mèches libres et serre-tête doré

Coiffures bohèmes pour cheveux mi-longs

Pour les cheveux mi-longs, la tresse épi portée sur le côté représente une option élégante et très quotidienne. Le soir, une couronne tressée accessible grâce à un simple serre-tête doré transforme la silhouette en quelques minutes.

La demi-queue tressée, quant à elle, fonctionne dans toutes les circonstances. Nous encourageons l’expérimentation et la créativité : cette longueur autorise une grande flexibilité.

Coiffures bohèmes pour cheveux courts

Les cheveux courts ne sont pas en reste. Boucles accessoirisées avec un headband, tresse couronne réalisée autour du visage, foulard bariolé associé à des lunettes rétro, macarons décoiffés : les options restent multiples et enthousiasmantes.

Pour les cheveux bouclés et courts, un foulard noué en bandeau laissant quelques boucles s’échapper sur le front suffit à créer un effet bohème immédiat.

Comment réaliser une coiffure bohème — outils, produits et étapes clés

Les outils et produits indispensables

Réaliser une coiffure bohème ne demande pas un arsenal compliqué. Un peigne ou une brosse pour démêler, un fer à friser pour former boucles et ondulations, des pinces à cheveux pour maintenir les sections : voilà l’essentiel.

Le spray texturisant ou la mousse coiffante permettent d’obtenir un effet sortie de plage en quelques secondes, avec du volume et de la texture sans alourdir les cheveux.

Peigne ou brosse à démêler

Fer à friser à baril large

Spray texturisant ou mousse coiffante

Pinces à cheveux et élastiques invisibles

Conseils et astuces pour un résultat naturel et réussi

La règle d’or du style bohème tient en quatre mots : ne pas en faire trop. Laisser volontairement quelques mèches folles s’échapper d’une tresse ou d’un chignon, accepter les petites asymétries, ne jamais chercher la symétrie parfaite.

Ce style se marie idéalement avec un maquillage nude et une tenue fluide et aérienne, pour un ensemble harmonieux et détendu.

Coiffure bohème pour un mariage : 4 idées romantiques et élégantes

Un mariage bohème appelle des coiffures à la hauteur de son romantisme. Le chignon flou placé au-dessus de la nuque, avec quelques mèches dépassant délicatement, peut être complété par une voilette légère ou une grande capeline en paille pour une allure champêtre et sophistiquée.

Le bandeau noué derrière la nuque, avec des pans en tissu ornés de fleurs cousues, convient à tous les tours de tête et se porte aussi bien sur cheveux lâchés qu’attachés.

Le serre-tête fleuri avec voilette transforme une simple mise en plis en coiffure de mariée mémorable. Enfin, la couronne tressée positionnée bas, près de la nuque, sublime particulièrement les cheveux longs et mi-longs.

Les épingles florales et les rubans servent d’alternatives délicates ou de compléments poétiques.

Pourquoi adopter le style bohème ? Liberté, authenticité et polyvalence

Ce style réclame peu de technique et encore moins de matériel. C’est précisément ce qui le rend accessible à toutes les femmes, quelle que soit la longueur ou la texture de leurs cheveux. Pas besoin d’être experte en coiffure pour obtenir un résultat élégant et sophistiqué. Le style bohème offre un look naturel qui ne cherche pas à paraître apprêté.

Sa polyvalence est réelle : festival de musique en plein air, soirée entre amis, mariage en pleine nature ou basique journée décontractée, ce style s’adapte sans effort. La beauté du style bohème réside dans l’authenticité et la liberté d’être soi-même, bien plus que dans une quête vaine de perfection.

Cette tendance ne montre aucun signe d’essoufflement — plusieurs printemps consécutifs confirment sa pérennité.

Le style bohème et ses inspirations : où trouver des idées de coiffures ?

Les grands festivals californiens, Coachella en tête, restent des vitrines inégalées pour observer le style bohème dans toute sa diversité. Vanessa Hudgens, habituée de l’événement, y renouvelle chaque année son interprétation personnelle de la coiffure bohème avec une créativité constante.

Sur Instagram, les hashtags #coiffuremariage et #hairstyleforwedding ouvrent des galeries d’inspirations infinies. Les comptes de salons reconnus comme Dessange et Jean-Louis David publient régulièrement des tutoriels et des looks tendance.

Des coiffeurs stars tels que David Lucas, Christophe Robin, Massato, Marisol et Owen Gould partagent leur savoir-faire en ligne.

Sur YouTube, des tutoriels vidéo étape par étape permettent d’apprendre à réaliser soi-même tresses, ondulations et chignons bohèmes. Pour celles qui préfèrent déléguer, Wecasa propose de réserver une coiffure directement à domicile.

Quel que soit le point de départ, l’essentiel reste d’oser expérimenter et de faire sien ce style délicieusement indiscipliné.