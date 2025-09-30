Le secret d’un brushing réussi réside dans un geste (ultra simple)

Oubliez la technique des chaussettes qui fonctionne une fois sur deux et les ustensiles chauffants qui abîment votre crinière. Dans un tutoriel devenu viral, une styliste capillaire partage une astuce pour arborer un brushing impeccable et soigné dès le réveil. Non, ça n’arrive pas que dans les films et rassurez-vous, nul besoin d’avoir un CAP coiffure pour maîtriser le mouvement.

Un chouchou et deux barrettes pour un brushing réussi

Pour arrondir les angles de votre chevelure raide, vous avez certainement tout essayé. Le fer à boucler qui brûle les oreilles et qui monopolise un temps fou devant le miroir. Les potions maison vantées sur TikTok qui tiennent rarement leur promesse. Vous avez aussi enroulé vos cheveux dans des chaussettes et dormi avec des bigoudis en satin quitte à passer une nuit blanche dans le seul espoir d’obtenir une chevelure en vaguelettes.

Or, il y a un seul geste à retenir pour sortir du lit avec un brushing semblable à celui de Farrah Fawcett, actrice qui a servi d’inspiration capillaire. Nul besoin de regarder le tutoriel quinze fois pour le comprendre. Vous avez peu de chance de vous emmêler les doigts (et les cheveux). C’est une femme péruvienne, qui exerce son art à revers de brosse et de peigne, qui vous donne l’exemple dans une vidéo qui a fait 1,6 millions de vues.

Pour donner des formes à vos cheveux et obtenir de belles ondulations après une nuit de « repos », vous n’avez besoin que de deux accessoires. Et ça tombe bien, vous les avez certainement quelque part dans un tiroir. Réunissez vos cheveux au-dessus de votre tête et attachez-les avec un chouchou en tissu, en veillant à garder du mou. Enroulez vos cheveux autour de vos doigts et fixez le tout avec deux barrettes plates.

Le petit truc en plus : humidifier les cheveux

Une fois que vous avez formé ce petit champignon au-dessus de votre tête, vous pouvez filer dans votre lit. La professionnelle du cheveu conseille de vaporiser légèrement la coiffure avec une brume d’eau pour optimiser les résultats le lendemain. La jeune femme, heureuse cobaye de ce tutoriel « simple et efficace », affiche alors un brushing un peu flouté, au tombé parfait.

Moins encombrante que les bigoudis, cette coupe nocturne vouée à sculpter un brushing de salon va révolutionner votre mise en beauté. Et mieux encore, elle va vous faire économiser de précieuses minutes chaque matin. Comme quoi, nul besoin d’acquérir brosse soufflante, rouleaux en mousse ou boudin flexible pour avoir une chevelure digne d’une pub L’Oréal.

Une technique pas à la portée de tous les cheveux

La jeune femme qui lui sert de tête à coiffer vivante a des cheveux qui se prêtent parfaitement à cette astuce. Dans les commentaires, les internautes lui envient d’ailleurs sa chevelure, ni trop fine, ni trop épaisse. « Ses cheveux sont si fins ». « Ce n’est pas juste la technique, c’est aussi la chevelure ». La plupart d’entre eux estiment que la texture et l’apparence de ses cheveux sont propices à une telle mise en pli.

D’autres regrettent de ne pas avoir les cheveux « adaptés » pour cette technique capillaire, qui surclasse toutes les autres. Cette vidéo n’a pas vocation à tisser de nouveaux complexes ou à en faire ressurgir. Cependant, il est vrai que ce geste n’aura pas le même effet sur toutes les chevelures. Il faut tester pour le savoir. Alors à vos mains, prêts, coiffez !

Se lever avec un brushing identique à celui des princesses Disney : le rêve devient réalité. Et si le geste n’offre pas le rendu escompté, relativisez. C’est aussi la mode des cheveux « brouillon » alias la « depression hair ».