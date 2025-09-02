« Expensive brunette », la teinture « brun glossy » qui va faire de l’ombre au blond

Depuis quelques saisons, le blond semblait régner sans partage sur les tendances capillaires. Blond polaire, blond californien, blond champagne… les déclinaisons s’enchaînaient, toutes plus lumineuses les unes que les autres. En cette rentrée 2025, une autre teinte s’impose discrètement mais sûrement dans les salons de coiffure : « l’expensive brunette », ou brun glossy. Un brun riche, brillant, nuancé… et surtout ultra désirable.

Un retour chic à la profondeur

Loin de l’idée d’un brun terne ou basique, la couleur de cheveux « expensive brunette » évoque tout sauf la discrétion. C’est une couleur vibrante, aux reflets multidimensionnels, travaillée dans les moindres nuances pour offrir de la profondeur, du relief, et une brillance miroir. Exit les bruns plats ou foncés sans éclat : ici, chaque mèche capte la lumière. Résultat ? Une couleur chic qui évoque le glamour des cheveux en pleine santé… et qui fait sérieusement de l’ombre au blond.

Pourquoi on va toutes l’adopter ?

Parce que c’est flatteur, facile à entretenir, et naturellement chic. Contrairement au blond, qui demande souvent des décolorations agressives et un entretien régulier, le brun glossy est en effet moins exigeant, tout en étant tout aussi impactant.

Il convient à toutes les carnations, du teint porcelaine aux peaux plus mates, et peut être adapté en version chaude (noisette, moka, caramel) ou froide (cacao, expresso, châtain glacé). C’est une couleur de cheveux à haute valeur ajoutée esthétique sans effort disproportionné. Et comme son nom l’indique, ‘l’expensive brunette’ donne une impression de cheveux brillants, sans être tape-à-l’œil.

Des célébrités déjà converties

Ce brun riche a déjà conquis plusieurs stars, lassées des blonds fragiles et des balayages décolorants :

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber, qui a troqué son célèbre « glazed donut blonde » pour un brun chocolat brillant aux reflets chauds.

L’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannico-albanaise et kosovare Dua Lipa, qui alterne entre le noir profond et le brun espresso, selon les saisons.

L’actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse américaine Zendaya, toujours en avance sur les tendances, a adopté un brun glossy subtilement ombré, idéal pour magnifier son teint doré.

Même l’actrice, productrice et mannequin américaine Dakota Johnson, connue pour sa chevelure brun foncé signature, incarne parfaitement l’esprit du « expensive brunette » : un brun intense, brillant et sans effort, devenu une référence en matière de sophistication naturelle.

Le brun n’est plus ennuyeux, il est luxueux

C’est peut-être ça, le vrai changement : pendant longtemps, le brun a été vu comme la couleur « sage », celle qui ne prend pas de risque, presque « par défaut ». Avec l’émergence du mouvement de la couleur de cheveux « expensive brunette », cette vision s’effondre. Aujourd’hui, porter du brun, c’est une affirmation de style. C’est choisir une couleur profonde, sophistiquée, naturelle… loin d’être neutre.

Comment l’adopter ?

Pour obtenir ce rendu brillant et luxueux, tout est dans la technique. Le secret ? Un mélange subtil de teintes, souvent fondues avec une patine chaude ou froide selon la carnation, et une finition ultra brillante. Les coiffeurs utilisent des gloss, des reflets ton-sur-ton, et parfois des touches de lumière très discrètes (comme du brun doré ou du cuivre fondu) pour créer un effet vibrant et vivant. Et l’entretien est simple : il faut privilégier les soins nourrissants, ainsi que faire un gloss tous les 2 mois pour raviver l’éclat.

En résumé, le « expensive brunette » s’annonce comme la teinte chic et incontournable de la rentrée 2025/2026. Parfaite pour les personnes qui veulent un vrai changement sans passer par la case décoloration, elle conjugue naturel, éclat et élégance, tout en offrant une alternative moderne à l’éternel blond.