Cheveux courts ou longs ? Cette coupe hybride venue de Corée met fin au dilemme

Coiffure
Margaux L.
Freepik

Vous rêvez d’une coupe au carré, mais l’idée de sacrifier vos longueurs vous donne des sueurs froides ? La Corée du Sud a encore frappé avec une innovation capillaire qui promet de mettre fin à ce dilemme vieux comme le monde. Ni vraiment courte, ni totalement longue, cette coupe hybride 2-en-1 fait le buzz sur TikTok et séduit déjà des milliers d’adeptes.

Une coiffure qui réconcilie deux univers

C’est dans un salon à Séoul que cette petite révolution a vu le jour. Le concept est ingénieux : il s’agit de combiner deux coupes en une seule. La base de la chevelure est travaillée en carré court, tandis que la partie supérieure est dégradée et conservée longue. Résultat : quand vos cheveux sont lâchés, impossible de deviner le carré caché dessous. On a l’impression d’une longue chevelure, mais dès que vous jouez avec vos cheveux en demi-chignon, barrette ou queue-de-cheval partielle… surprise ! Le carré apparaît.

En un seul rendez-vous chez le coiffeur, vous obtenez donc deux looks complètement différents. Un carré chic, et une coupe longue fluide pour les jours où vous avez envie de garder toute votre longueur.

@timothy_0503 Do you think @evonnz would look better with short or long hair? Cold or warm-toned hair color? Let’s see the hidden bob hairstyle u can enjoy the long and short hair at the same time ❤️@Evonnz #hiddenbob #hairtransformation #haircolor #haircut #hairdresser #hair #hairstyles #hairstylis ♬ 时尚魅惑秀场踩点 – Common Interest – ALEKSANDAR KIPROV

Le secret : un jeu de superpositions

Le succès de cette coupe hybride repose sur un travail minutieux de superpositions. On sépare les cheveux en deux sections : la partie basse est taillée nette à la longueur d’un carré, tandis que la partie haute est travaillée en dégradé aérien. C’est ce contraste qui permet de créer l’illusion.

Associée à une frange droite ou rideau, ou encore à des mèches encadrant le visage, la coupe gagne en harmonie. L’effet est à la fois naturel et original. Vous pouvez la porter lâchée pour une allure glamour, ou semi-attachée pour révéler la magie du carré.

Un look caméléon qui séduit TikTok

Sur TikTok, cette coiffure s’est imposée comme une véritable sensation. Les vidéos cumulant des millions de vues montrent des femmes passant d’une chevelure longue à un carré affirmé en quelques secondes, simplement en replaçant leurs mèches. Cette polyvalence amuse, étonne et surtout séduit les personnes qui ont toujours hésité à couper leurs longueurs.

Après tout, pourquoi choisir quand on peut avoir les deux ? Cette coupe hybride s’adresse à toutes les personnes qui aiment changer de tête sans forcément prendre de décision radicale. C’est l’alliée idéale pour les indécises, mais aussi pour les joueuses qui adorent expérimenter avec leur look.

@18hens HAIR INSPO CREDIT: @hmn.2ve !!! Disclaimer: this cut works best with long, thick hair. Get a consultation before you decide! Thank you Taya Salon for always making my hair ideas come to life 🥰 my stylist today is Jayden!! He’s from LA and very cool. So what do you think? Will I regret this haircut? #viralhair #korean #koreanhair #haircut #hushcut #bobhair #toronto #torontohair #hairinspo #hairtrends ♬ Love Hangover – JENNIE & Dominic Fike

À qui s’adresse cette coupe ?

Aussi magique soit-elle, la coupe hybride n’est pas adaptée à toutes les chevelures. Pour un rendu réussi, il est conseillé d’avoir une matière épaisse et suffisamment dense. En effet, comme l’explique une créatrice de contenu sur TikTok, « il faut avoir assez de cheveux pour deux coupes ». Sur des cheveux trop fins, le carré risque d’apparaître à travers les mèches longues, ce qui casse l’illusion.

Les cheveux épais, au contraire, se prêtent parfaitement à ce jeu de cache-cache. Ils permettent au carré de rester invisible lorsque les cheveux sont lâchés et offrent du volume à la coupe longue. Quant aux cheveux bouclés ou ondulés, ils peuvent aussi sublimer le rendu, mais nécessitent un coiffage un peu plus technique.

Le petit bémol : l’entretien

Si la coupe hybride a tout d’une star capillaire, elle n’est pas non plus un miracle sans effort. Certaines utilisatrices sur TikTok l’avouent : « une fois la chevelure lavée, le coiffage peut s’avérer plus complexe ». Le carré et les longueurs n’ayant pas la même structure, il faut parfois jongler avec le brushing, le lisseur ou quelques astuces de coiffage pour retrouver un rendu « impeccable ».

Cela dit, tout dépend de votre style de vie. Si vous aimez varier vos coiffures et que passer quelques minutes de plus devant le miroir ne vous effraie pas, cette coupe est un terrain de jeu parfait. Par contre si vous rêvez d’une coupe zéro effort, mieux vaut oublier.

Pourquoi on adore

Malgré ses petites contraintes, cette coupe hybride a de quoi séduire. Au lieu d’imposer une norme (cheveux courts ou cheveux longs), elle vous offre la liberté d’exprimer plusieurs facettes de votre personnalité. Elle s’adapte aux humeurs, aux envies et même aux occasions. Dîner élégant ? Sortez le carré structuré. Week-end détente ? Laissez vos longueurs s’exprimer. En somme, c’est la coupe qui refuse de vous enfermer dans une case.

Venue de Corée du Sud, cette coupe hybride carrée-longue bouscule ainsi nos habitudes et redéfinit notre rapport aux cheveux. Plus besoin de choisir entre un carré chic et des longueurs de sirène : vous pouvez désormais jouer sur les deux tableaux. Certes, elle demande une certaine densité capillaire et un peu d’entretien, mais le résultat en vaut largement la peine. Alors, si vous avez envie d’une coiffure qui reflète votre côté caméléon… pourquoi hésiter ? Osez la nouveauté.

Margaux L.
Margaux L.
Je suis une personne aux intérêts variés, écrivant sur divers sujets et passionnée par la décoration, la mode et les séries télévisées. Mon amour pour l'écriture me pousse à explorer différents domaines, qu'il s'agisse de partager mes réflexions personnelles, de donner des conseils en matière de style ou de partager des critiques de mes séries préférées.
Article précédent
La frange que tout le monde va vouloir cet automne (et ce n’est pas celle que vous croyez)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

La frange que tout le monde va vouloir cet automne (et ce n’est pas celle que vous croyez)

La rentrée annonce le grand retour de la frange, mais pas celle que vous imaginez. Zoom sur la...

Glossed Chestnut, le brun lumineux qui affole les salons de coiffure en ce moment

L’été 2025 fait la part belle au châtain lumineux avec le glossed chestnut, coloration signature portée par Dakota...

À 60 ans, Monica Bellucci prouve que cette frange peut tout changer

Toujours au sommet de l’élégance, Monica Bellucci a une fois de plus captivé les projecteurs lors de la...

L’objet le plus sous-estimé de votre sac à main, jusqu’au jour où vous en avez vraiment besoin

Petit, discret, presque oublié… et pourtant incroyablement utile. L’élastique à cheveux, ce petit cercle de tissu ou de...

Secret beauté d’été : voici pourquoi les cascading curls rendent accro toutes les générations

En 2025, ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui dictent la tendance, mais aussi l’impact des...

Elle a trouvé le meilleur moyen de boucler ses cheveux en pleine canicule

Alors que tout le monde se plaint de la canicule et rêve de migrer en Laponie le temps...