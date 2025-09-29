Les coupes et coiffures incontournables de l’automne-hiver 2025

Chaque saison apporte son lot de surprises capillaires, et l’automne-hiver 2025 ne fait pas exception. Entre coupes audacieuses, retours vintage et coiffures faciles à adopter, il y en a pour tous les styles et toutes les personnalités. Voici un tour d’horizon des tendances à ne pas manquer pour entrer dans la saison avec une chevelure pleine de caractère.

Les tendances coupe qui font parler

Le carré bob : l’intemporel revisité

Le carré bob continue son règne. Court mais pas trop, structuré mais jamais figé, il flatte toutes les formes de visage et met en valeur la texture naturelle des cheveux. Qu’il soit lisse ou légèrement décoiffé pour un effet plus relax, il reste une valeur sûre.

Le Trinity Cut : esprit futuriste

Directement inspirée du personnage culte dans le film « Matrix », cette coupe allie modernité et praticité. Ses mèches avant effilées et ses longueurs plongeantes créent un look un brin audacieux, mais facile à vivre. Sur cheveux lisses ou légèrement ondulés, c’est un excellent choix pour les personnes qui aiment surprendre sans se compliquer la vie.

La coupe butterfly : la légèreté incarnée

Avec ses dégradés aériens qui encadrent le visage, la coupe butterfly apporte volume et mouvement. Elle s’adresse aux personnes qui souhaitent conserver de la longueur sans sacrifier le dynamisme de leur chevelure. Facile à coiffer et pleine de fluidité, elle se prête aussi bien à un brushing glamour qu’à un séchage naturel.

La frange Birkin : rétro-chic à souhait

Inspirée de l’icône Jane Birkin, cette frange longue et légèrement effilée donne une allure bohème et séduisante. Associée à des cheveux détachés, elle confère un charme discret, comme si vous aviez cette « cool attitude » sans même y penser. Elle fonctionne particulièrement bien avec des cheveux souples ou ondulés, et apporte immédiatement une touche de mystère.

La Lixie : la nouvelle coqueluche

Impossible de passer à côté : la coupe dévoilée dernièrement par l’actrice et productrice américaine Emma Stone lors de l’avant-première du film « Eddington » enflamme les réseaux sociaux. La lixie, version plus longue de la pixie cut, associe l’énergie d’une coupe dite garçonne à la liberté de mèches plus souples. Idéale pour mettre en valeur des ondulations naturelles, attendez-vous à la voir partout cet hiver !

La Jellyfish haircut : audace et nostalgie

Phénomène capillaire de la saison, cette coupe « méduse » surprend par son contraste : longueurs XXL associées à des mèches courtes et structurées à l’avant. Le résultat est graphique, rétro et assumé. Si vous aimez les looks affirmés et originaux, la jellyfish haircut est un terrain de jeu idéal.

Les coiffures et styles qui font la différence

Les ondulations naturelles

Exit les brushings trop stricts : l’automne-hiver 2025 célèbre la souplesse. Les ondulations légères, réalisées au fer ou laissées naturelles, apportent un charme effortless. C’est le style « je me réveille ainsi », qui fonctionne à merveille pour dynamiser un carré, un dégradé ou même une chevelure longue.

Le Curly Shag : la gloire des boucles

Bonne nouvelle pour les cheveux bouclés : le curly shag est conçu pour vous. Ses couches légères sculptent le volume sans l’alourdir, donnant ce côté aérien et bohème si recherché. Plus besoin de dompter vos boucles : cette coupe les célèbre et les met au centre de votre style.

La raie asymétrique : un détail qui change tout

Déplacer sa raie, c’est l’astuce simple mais efficace pour changer d’allure en un clin d’œil. La raie asymétrique apporte structure et originalité sans toucher aux longueurs. Parfait pour les personnes qui veulent donner un twist subtil à leur coiffure du quotidien.

La tendance Olsen tuck : le chic sans effort

Un col roulé, une veste, et hop, vos cheveux rentrés à l’intérieur donnent immédiatement un effet élégant et mystérieux. Cette tendance Olsen tuck séduit par sa simplicité et son esprit « boyfriend chic ». Idéale pour les journées froides où vous voulez être stylée sans sortir tout l’attirail.

Les accessoires XXL

Barrettes décoratives, foulards imprimés, chouchous oversize : l’accessoire est plus que jamais une extension de votre personnalité. Il transforme instantanément une coiffure simple en statement mode. Cet automne-hiver 2025, amusez-vous avec les couleurs, les textures et les formats.

Les perruques : liberté totale

Changer de tête sans couper ni colorer ? Les perruques offrent cette liberté absolue. Lisses, bouclées, colorées ou ultra-longues, elles permettent d’explorer de nouveaux styles en un claquement de doigts. Et cet hiver 2025/2026, elles s’imposent comme l’accessoire ultime pour exprimer toutes vos envies.

En résumé : l’automne-hiver 2025 sera placé sous le signe de l’audace et de la liberté capillaire. Qu’il s’agisse d’adopter une coupe forte comme la lixie ou la jellyfish haircut, ou de jouer avec des détails malins comme la raie asymétrique ou les accessoires oversize, tout est permis. Le mot d’ordre ? Vous sentir bien avec vos cheveux. Parce que, finalement, la plus grande tendance reste toujours la vôtre.