Évitez ce geste beauté pour protéger vos cils

Le recourbe-cils est un accessoire indispensable pour de nombreuses personnes dans leur routine beauté. Pourtant, une mauvaise utilisation de cet outil peut engendrer des problèmes pour la santé et l’apparence de vos cils. La dermatologue Jenny Liu, dans une publication Instagram, a révélé trois risques majeurs liés à l’utilisation du recourbe-cils après l’application du mascara.

L’effet pattes d’araignée : un faux-pas esthétique

L’effet tant redouté des cils collés ou surchargés, surnommé « effet pattes d’araignée », peut survenir si l’on utilise un recourbe-cils après avoir appliqué du mascara. Le mascara sec ou semi-sec forme des amas qui, lorsqu’ils sont compressés par le recourbe-cils, déforment les cils et nuisent à leur apparence. Résultat : une mise en beauté alourdie et moins harmonieuse.

Le transfert de mascara : un maquillage altéré

En pressant le recourbe-cils sur les cils déjà recouverts de mascara, une partie du produit est transférée sur l’outil. Cela réduit la quantité de mascara restant sur les cils, affectant le volume et la longueur initialement obtenus. De plus, ce transfert peut entraîner une « desquamation » du produit, laissant des résidus autour des yeux.

Un risque accru de perdre des cils

Le danger le plus sérieux reste l’impact sur la santé des cils. Le mascara, une fois sec, rigidifie les cils et les rend plus fragiles. Utiliser un recourbe-cils dans ces conditions augmente les risques de casse et, dans les cas les plus graves, d’arrachement des cils. Selon Dr Liu, ce geste peut compromettre la densité naturelle des cils à long terme.

La recommandation de la dermatologue

Pour éviter ces désagréments, le recourbe-cils doit toujours être utilisé avant l’application du mascara. Cette habitude permet de préserver la structure et la santé des cils tout en garantissant un résultat esthétique impeccable.

Le recourbe-cils est un outil puissant pour sublimer le regard, mais il doit être utilisé correctement pour éviter des dommages à vos cils. Suivre le conseil de Dr Liu est une étape essentielle pour concilier beauté et santé : recourbez vos cils avant de mettre votre mascara pour un résultat sûr et optimal.