Une mannequin révèle son ultime astuce cheveux en 10 secondes et c’est fascinant !

La beauté et l’innovation capillaire sont au cœur des tendances TikTok, et cette fois-ci, la mannequin et influenceuse @katemarkoo nous surprend avec une astuce « révolutionnaire ». Dans une vidéo virale, elle révèle son secret pour obtenir une coiffure digne des supermodels des années 90, le tout sans utiliser de chaleur. Découvrons ensemble cette méthode simple et efficace qui fait sensation sur les réseaux sociaux.

Une astuce simple et rapide pour des cheveux sublimes

Kate Olivia Markowitz a captivé ses abonné·e·s avec un tutoriel intitulé « heatless blowout hack » promettant un résultat impressionnant en seulement 10 secondes. Dans la description de sa vidéo TikTok, elle écrit avec enthousiasme : « It’s giving Claudia Schiffer 90s supermodel hair. I will quite literally never put heat on my hair again » (« Cela donne à Claudia Schiffer les cheveux du mannequin des années 90. Je ne mettrai littéralement plus jamais de chaleur sur mes cheveux »).

Cette déclaration a immédiatement suscité l’intérêt et la curiosité de nombreux·ses utilisateur·rice·s. La simplicité de cette astuce est l’une de ses principales forces. Voici comment @katemarkoo procède :

@katemarkoo its giving claudia schiffer 90s supermodel hair i will quite literally never put heat on my hair again ♬ original sound – kate

Les avantages d’une méthode sans chaleur

L’un des principaux atouts de cette technique est l’absence de chaleur, ce qui réduit considérablement les risques de dommages capillaires. En évitant l’utilisation fréquente de fers à lisser ou de sèche-cheveux, vous préservez la santé de vos cheveux, les rendant moins sujets à la casse et aux pointes fourchues. De plus, cette méthode rapide s’intègre facilement dans une routine matinale pressée, permettant d’obtenir un look sophistiqué en un minimum de temps.

Une inspiration des années 90 avec Claudia Schiffer

Kate Olivia Markowitz s’inspire des coiffures emblématiques de supermodels comme Claudia Schiffer des années 90. Cette époque est synonyme de glamour intemporel et de coiffures volumineuses, caractéristiques qui reviennent en force grâce à cette astuce innovante. Le résultat final évoque non seulement une élégance classique, mais aussi une modernité adaptée aux besoins actuels de simplicité et de rapidité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Réactions et impact sur la communauté TikTok

Depuis la publication de sa vidéo, @katemarkoo a reçu des milliers de réactions positives. Les utilisateur·rice·s partagent leurs propres expériences et variations de la méthode, témoignant de son efficacité et de sa popularité croissante. De nombreuses femmes apprécient la possibilité d’obtenir une coiffure chic sans compromettre la santé de leurs cheveux, renforçant ainsi le mouvement vers des pratiques de beauté plus durables et respectueuses.

Adapter la méthode selon votre type de cheveux

Bien que cette astuce soit universelle, les résultats peuvent varier en fonction des types de cheveux. Voici quelques conseils pour maximiser l’efficacité de la méthode selon votre texture capillaire :

Cheveux fins : utilisez des pinces légèrement plus serrées pour assurer une meilleure tenue et un volume optimal.

utilisez des pinces légèrement plus serrées pour assurer une meilleure tenue et un volume optimal. Cheveux épais : divisez vos cheveux en sections plus petites avant de créer le chignon pour garantir une distribution uniforme.

divisez vos cheveux en sections plus petites avant de créer le chignon pour garantir une distribution uniforme. Cheveux bouclés : appliquez un sérum lissant avant de procéder pour éviter les frisottis et obtenir une finition plus lisse.

En s’inspirant des icônes des années 90 et en adaptant une méthode simple, @katemarkoo montre qu’il est possible de concilier style et soin capillaire. Que vous cherchiez à réduire l’utilisation de chaleur ou simplement à gagner du temps le matin, cette technique mérite d’être essayée.