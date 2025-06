Ce mélange en été pourrait abîmer votre peau sans que le sachiez

Appliquer de la crème solaire et un répulsif anti-moustiques est un geste courant l’été. Pourtant, leur association mal dosée ou mal chronométrée peut réduire leur efficacité et exposer votre peau à des risques inutiles.

L’indispensable crème solaire : un bouclier contre les UV

Chaque été, les dermatologues insistent : la crème solaire est votre meilleure alliée pour prévenir les dommages cutanés. Environ 80 % des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive aux UV. Les filtres solaires, qu’ils soient minéraux ou chimiques, protègent la peau contre les brûlures, le vieillissement prématuré et les cancers comme le mélanome. Une bonne application est essentielle : indice de protection 50+, application 30 minutes avant l’exposition, renouvellement toutes les deux heures et après chaque baignade.

L’anti-moustiques : un indispensable été contre les piqûres

Si vous voyagez en zone tropicale ou passez vos soirées en terrasse, l’anti-moustiques devient aussi crucial que la crème solaire. Ces produits à base de DEET, d’icaridine ou de citriodiol forment une barrière chimique contre les insectes. Toutefois, ces substances sont formulées pour rester en surface de la peau, alors que les crèmes solaires doivent pénétrer un minimum pour être efficaces.

Pourquoi l’ordre d’application est crucial

L’erreur fréquente ? Appliquer les deux produits en même temps. D’après les dermatologues, cela peut entraîner deux problèmes :

Risque de dilution : l’anti-moustiques, souvent alcoolisé, peut déstabiliser la crème solaire et réduire sa protection. Altération des filtres chimiques : certains actifs répulsifs peuvent interagir avec les filtres solaires chimiques et affaiblir leur efficacité.

Pour une protection optimale, les spécialistes recommandent donc :

Appliquer la crème solaire d’abord,

Attendre au moins 15 minutes pour laisser le produit pénétrer,

Puis utiliser le répulsif.

Bien utiliser chaque produit

Quelques conseils pratiques pour éviter les mauvaises surprises :

Ne jamais mélanger les deux produits dans la main.

Ne jamais pulvériser directement l’anti-moustiques sur le visage : appliquez-le d’abord sur vos mains.

Évitez les produits très parfumés, plus susceptibles d’attirer les insectes.

Choisissez des solaires hypoallergéniques et sans parfum pour ne pas interagir avec les répulsifs.

Crème solaire et anti-moustiques sont deux indispensables de l’été. Toutefois, leur efficacité repose sur une application séquencée et réfléchie. Pour éviter les piqûres et les coups de soleil, mieux vaut prendre 15 minutes de précaution que plusieurs jours de réparation.