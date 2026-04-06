« Zombie filler » : ce phénomène esthétique en vogue qui fait débat

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Naila T.
Photo d'illustration : fahri tokcan / Pexels

Très relayé sur les réseaux sociaux, le terme « zombie filler » intrigue autant qu’il inquiète. Certains contenus affirment qu’il s’agirait d’une « technique utilisant de la graisse de cadavre pour modifier l’apparence du visage ».

Une rumeur amplifiée par les réseaux sociaux

L’expression « zombie filler » est principalement utilisée en ligne (Instagram, TikTok) pour susciter la réaction ou créer un effet sensationnel. Plusieurs publications virales associent ce terme à l’idée de produits provenant de tissus humains post-mortem. Ces affirmations ne reposent toutefois sur aucune validation médicale reconnue.

Les organisations professionnelles de chirurgie plastique et de dermatologie ne mentionnent aucune technique standard utilisant de la graisse de cadavre dans les procédures esthétiques. Les spécialistes rappellent que « les pratiques médicales sont strictement encadrées par des normes de sécurité, d’éthique et de traçabilité des produits utilisés ». La viralité de certains contenus peut contribuer à diffuser des informations inexactes ou décontextualisées, ce qui explique l’importance de s’appuyer sur des sources scientifiques fiables.

Quelles substances sont réellement utilisées en médecine esthétique ?

Les « produits de comblement » utilisés aujourd’hui reposent principalement sur des substances connues et étudiées, comme l’acide hyaluronique, naturellement présent dans l’organisme, ou la graisse autologue, c’est-à-dire prélevée sur le propre corps du patient dans certaines procédures spécifiques.

Ces techniques sont utilisées depuis plusieurs années dans un cadre médical réglementé. Les autorités sanitaires imposent des protocoles stricts afin de garantir la sécurité des patients et la qualité des produits utilisés. Aucune organisation scientifique reconnue ne mentionne l’usage de tissus provenant de personnes décédées dans un objectif esthétique courant.

@le_progres_ Aux États-Unis, une nouvelle méthode de chirurgie esthétique surprenante se développe. Elle consiste à se faire injecter de la graisse prélevée directement sur des personnes… décédées. Si ce type de prélèvement est déjà utilisé en chirurgie réparatrice, notamment pour les grands brûlés, c’est une première dans le domaine purement esthétique. En France, cette pratique est interdite. #ebrainfo #chirurgie #esthétique #usa #sinformersurtiktok ♬ son original – Le Progrès

Pourquoi ce terme suscite-t-il autant de réactions ?

Le succès du terme « zombie filler » s’explique en partie par son caractère choquant, qui favorise sa diffusion sur les plateformes sociales. Certains contenus utilisent un vocabulaire volontairement anxiogène pour attirer l’attention, sans nécessairement refléter la réalité médicale.

Ce phénomène met en lumière un enjeu plus large : la difficulté pour le public de distinguer les informations fiables des contenus sensationnalistes dans un environnement numérique où la viralité prime souvent sur la rigueur scientifique. Les experts recommandent de vérifier les sources et de consulter des professionnels qualifiés avant de tirer des conclusions concernant des pratiques médicales.

Le terme « zombie filler » illustre ainsi la manière dont certaines expressions virales peuvent susciter des inquiétudes sans reposer sur des preuves scientifiques établies. À ce jour, aucune donnée fiable ne confirme l’existence d’une technique esthétique utilisant de la graisse de cadavre. Cette situation rappelle l’importance de privilégier des sources d’information médicales reconnues afin de mieux comprendre les pratiques réelles et d’éviter la diffusion d’informations trompeuses.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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