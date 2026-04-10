Une erreur courante avec la brosse à cheveux peut fragiliser la fibre capillaire

Le brossage des cheveux fait partie des gestes beauté les plus quotidiens. Pourtant, une erreur fréquente peut fragiliser la fibre capillaire sans que l’on s’en rende compte : commencer à se brosser les cheveux depuis la racine en tirant directement vers le bas. Ce réflexe peut exercer une tension importante sur la fibre capillaire, notamment lorsque les cheveux présentent des nœuds. À long terme, cela peut favoriser la casse, rendre les longueurs plus fragiles et donner un aspect moins sain à la chevelure.

Pourquoi cette habitude peut fragiliser la fibre capillaire

Lorsque la brosse est passée directement depuis la racine jusqu’aux pointes, les nœuds s’accumulent et augmentent la résistance au passage de la brosse. La fibre capillaire subit alors une tension plus forte, ce qui peut provoquer :

une casse des longueurs

une perte de brillance

une sensation de cheveux plus secs

l’apparition de pointes fragilisées

Les cheveux mouillés sont particulièrement sensibles à ce type d’agression, car ils sont plus élastiques et donc plus vulnérables. Le frottement répété peut également fragiliser la cuticule, la couche protectrice externe du cheveu, essentielle pour maintenir sa force et sa souplesse.

La bonne technique pour préserver ses cheveux

Pour limiter la casse, il est conseillé de procéder progressivement :

Commencer par démêler les pointes.

Remonter ensuite vers les mi-longueurs.

Terminer par la racine une fois les nœuds retirés.

Brosser doucement sans tirer brusquement.

Cette méthode permet de réduire la tension exercée sur la fibre capillaire et facilite le démêlage. L’utilisation d’une brosse adaptée à la nature de ses cheveux peut également faire la différence. Les modèles à picots souples ou espacés sont souvent recommandés pour limiter la traction excessive.

L’importance d’un brossage adapté à son type de cheveux

Chaque type de cheveux présente des besoins spécifiques. Les cheveux bouclés ou texturés, par exemple, nécessitent souvent un démêlage plus délicat afin d’éviter la casse. Dans certains cas, il peut être préférable d’utiliser un peigne à dents larges, notamment lorsque les cheveux sont humides. Adapter sa routine permet de préserver la résistance du cheveu et d’améliorer son apparence sur le long terme.

Un geste simple pour améliorer la santé capillaire

Modifier sa manière de se brosser les cheveux peut avoir un impact visible sur leur qualité. Une fibre capillaire moins fragilisée paraît généralement plus souple et plus brillante. Ce geste simple s’inscrit dans une routine globale qui vise à limiter les agressions mécaniques répétées.

En résumé, commencer le brossage directement par la racine constitue une erreur fréquente qui peut fragiliser la fibre capillaire. En adoptant une méthode plus progressive et plus douce, il est possible de préserver la résistance des cheveux et de limiter la casse. Une routine adaptée contribue à maintenir des cheveux visiblement plus forts et en meilleure santé.