Ces astuces make-up repérées en festivals inspirent désormais le quotidien

À l’occasion des festivals, on se pare les yeux de strass en reliefs, on expérimente des fards colorés, jusqu’alors préservés des coups de pinceaux et on utilise les paillettes sans modération. Mais surtout il faut que ce maquillage opulent résiste aux gouttes de sueur, aux danses fiévreuses, aux bains de foule et aux riches moments d’émotion. Petit palmarès des meilleures techniques de beauté issues des concerts en plein air à prolonger au-delà des chapiteaux et des terrains boueux.

Toujours appliquer une base avant son make-up

Pendant l’été, les prairies et les terrains vagues deviennent des scènes ouvertes. Les festivals, qu’ils soient mondialement connus ou plus confidentiels, rythment la saison estivale. Ce sont les événements les plus attendus à la sortie du printemps. Version plus attrayante des kermesses d’autrefois, ils laissent libre cours à la créativité. Et on s’en donne à coeur joie devant le miroir. On reproduit ce tutoriel kawaï qui prenait la poussière dans notre galerie Instagram, on se verse le pot de paillettes sur le crâne et on fait des arabesques étincelantes autour de nos yeux, plus habitués aux fards sobres ou aux traits d’eyeliner sages.

Et bien avant de mimer l’esthétique de l’iconique Zara Larsson, on conditionne la peau à cette nuit de joyeuses bousculades et de danses euphoriques dans les vapeurs humaines. Comment ? Avec une base protectrice. Elle sert de transition entre les soins et le maquillage. Elle permet une meilleure adhérence des produits de makeup qui vont suivre sur notre minois. Grâce à ses pouvoirs fixateurs, elle prolonge naturellement la durée de vie de nos coquetteries et rentabilise comme il faut les longues heures passées à se pomponner. Ainsi, si on peut danser jusqu’au bout de la nuit en restant pimpante, on peut aussi s’engouffrer dans des métros bondés et en ressortir avec le teint intact.

Les soins 2 en 1, le secret d’un maquillage longue tenue

Parfois, pendant les festivals, on exécute des mises en beauté d’exception avec le strict minimum et dans des conditions très spartiates. On se retrouve à jouer les apprentis artistes dans la fournaise de la toile de tente, qui nous donne littéralement l’impression d’être une plante sous serre. Il faut donc composer avec une trousse minimaliste et opter pour des soins “caméléons” comme une crème teintée renforcée par un indice solaire. Cette alternative au fond de teint a un fini plus naturel mais surtout elle ne dégouline pas au moindre petit saut.

Et pour éviter de transporter sa poudre libre partout ou de se la faire confisquer par le vigile de l’entrée, on peut garder quelques feuilles de papier toilette dans une pochette prévue. Il est aussi efficace qu’une lingette matifiante. Ça fonctionne aussi si on veut se repoudrer le nez entre deux réunions stressantes.

Le mascara gainant, la garantie d’un regard envoûtant

Pendant cette déambulation nocturne faite de rires, de cris inaudibles et de dégustation de hot dog, on peut rapidement avoir les yeux humides sans forcément avoir pleuré à chaude larme lors de confidences soufflées à l’entrée des toilettes. Or, l’idée n’est pas de ressembler à un membre de groupe de métal avec des yeux cernés de noir. Lors des festivals, beaucoup vantent ainsi les mérites du mascara waterproof sans se douter qu’il existe sur le marché un produit bien plus prometteur.

Il s’agit du mascara gainant, un produit compatible avec les nuits ardentes comme les journées de travail caniculaires sans clim à disposition. Il sert principalement à enrober les cils pour leur donner plus de volume, d’épaisseur et de définition. Contrairement aux formules waterproof, qui nécessitent de nombreux carrés de coton, cette variante se retire en quelques secondes avec un peu d’huile de coco.

Le spray pailleté pour un glow à toute épreuve

Cette année, les paillettes investissent durablement les corps que ce soit sous la forme de tatouages scintillants effectués au pochoir ou de baumes aux allures de constellation. Les strass, les fards étincelants et les paillettes sont les symboles esthétiques des festivals. Ce sont des détails portés au collectif. Dans la vie de tous les jours, difficile de s’imaginer rentrer dans l’openspace avec des papillons dorées au coin de la paupière interne ou un arc-en-ciel aux multiples reflets au-dessus de la pommette.

Cependant, on peut faire briller son corps sans ressembler à une boule à facettes vivante. Comment ? Avec des poudres d’or à l’effet satiné. Dans cette logique, les textures légères deviennent les meilleures alliées : des enlumineurs liquides mélangés à la crème hydratante, ou tapotés sur les points hauts du visage, suffisent à recréer cet effet “peau vivante” cher aux backstages.

Les encres à lèvres pour survivre à tout

Autre héritage direct des week-ends musicaux : les lèvres effet longue tenue. Là où les rouges à lèvres classiques s’effacent au premier snack ou au premier verre, les stains et encres à lèvres laissent une couleur infusée, presque naturelle, qui résiste aux imprévus.

Dans la vie de tous les jours, cette technique permet de garder une bouche colorée sans retouches constantes. On peut parler, manger, rire, boire, sans surveiller chaque reflet dans une vitre. Et quand la couleur s’estompe, elle le fait doucement, sans rupture nette.

Ces astuces makeup appliquées assidûment dans l’ambiance moite des festivals sont aussi valables dans la vie de tous les jours. D’ailleurs, pourquoi attendre cette occasion spéciale pour prétendre à la fantaisie et mettre de la couleur dans son look ?