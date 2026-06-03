Maquillage femme 60 ans : guide complet

Passé 60 ans, la peau change de façon visible — rides plus profondes, teint terne, assèchement cutané et paupières moins fermes.

Ces évolutions naturelles ne constituent en rien un obstacle au maquillage — elles appellent juste à adapter ses gestes et ses produits. Certaines techniques valorisent davantage les traits matures qu’un maquillage conçu pour une peau jeune.

Nous vous proposons ici un guide commode et complet pour sublimer votre visage avec les bons réflexes.

Prendre soin de sa peau mature avant de se maquiller

L’hydratation n’est pas une option. C’est le fondement de tout maquillage réussi sur une peau mature. Avec l’âge, le film hydrolipidique de l’épiderme s’amenuise progressivement, rendant la peau sèche, moins souple et plus terne.

Résultat : les produits s’accrochent dans les ridules et le teint perd de sa clarté.

Nettoyer soigneusement la peau chaque matin reste la première étape indispensable, avant toute application. Ensuite, appliquer un sérum à l’acide hyaluronique ou aux vitamines, suivi d’une crème hydratante anti-âge, matin et soir tout au long de l’année.

Insister sur les zones particulièrement sèches : le contour des yeux et les lèvres. Ce rituel assouplit la peau, lui rend sa luminosité naturelle et permet aux produits de maquillage d’adhérer correctement, tout en prolongeant leur tenue. Une peau bien préparée, c’est déjà la moitié du travail accompli.

Unifier et sublimer son teint après 60 ans

La base d’un beau maquillage réside dans un teint unifié, sans surcharge. Nous conseillons un fond de teint liquide ou crémeux, à couvrance légère à moyenne, spécialement formulé pour la peau mature.

Les textures hydratantes contenant de l’acide hyaluronique maintiennent la peau éclatante sans s’accumuler dans les ridules.

Choisir une teinte qui correspond parfaitement à sa carnation, puis l’appliquer avec un pinceau ou une éponge en partant du centre du visage vers l’extérieur pour estomper les démarcations.

Pour illuminer les zones fatiguées, un correcteur une demi-teinte plus clair que le fond de teint s’applique en petites touches sous les yeux.

Les teintes pêche ou saumon neutralisent les tons bleutés des cernes, tandis qu’un correcteur jaune atténue les rougeurs. On estompe délicatement du bout des doigts.

Un blush rosé ou pêche appliqué en souriant sur le haut des pommettes, avec une brosse angulaire remontant vers les tempes, redonne immédiatement de l’éclat au teint et crée un effet bonne mine naturel.

Rappelons-le : moins de produits signifient souvent un résultat plus flatteur. Trop de couches accentuent les rides, jamais ne les effacent.

Maquillage du regard : comment sublimer les yeux après 60 ans

Fards, eye-liner et mascara : les bons gestes

Le regard concentre les signes du temps les plus visibles : paupières tombantes, cernes creusés, sourcils moins fournis.

C’est donc la zone qui mérite le plus d’attention dans un maquillage féminin après 60 ans.

Les fards à paupières dans des tons chauds et lumineux — beiges dorés, roses pêche, champagne — s’appliquent sur la paupière mobile et sous l’arcade sourcilière pour un effet lifting instantané.

Privilégier les textures satinées plutôt que les brillants marqués : elles reflètent la lumière sans accentuer les plis. Pour les paupières tombantes, les fards mats restent les plus indiqués.

Un trait d’eye-liner fin, tracé au plus près des cils supérieurs et légèrement étiré vers l’extérieur, allonge le regard. Le mascara waterproof, appliqué en zigzag depuis la racine des cils jusqu’aux pointes, ouvre le regard sans l’alourdir. Deux couches maximum suffisent.

Sourcils — la structure oubliée du visage

Des sourcils redessinés avec un crayon adapté à la couleur des cheveux, tracé en petits traits dans le sens de la pousse, apportent structure et caractère. On estompe ensuite avec une brosse à sourcils pour un rendu naturel.

Ce geste simple, souvent sous-estimé, encadre le visage de façon spectaculaire.

Bien choisir ses couleurs et ses lèvres pour un maquillage harmonieux

Les tons doux s’imposent après 60 ans. Beige, marron, rose pâle, corail ou nude — ces nuances illuminent le visage sans durcir les traits ni attirer l’attention sur les imperfections.

Les couleurs trop vives ou trop foncées ont tendance à creuser les rides et à fermer le visage. Les teintes légèrement irisées apportent de la lumière sans excès.

Pour les lèvres, voici les possibilités les plus flatteuses selon le style recherché :

Les tons rosés ou corail pour un effet rajeunissant et frais

pour un effet rajeunissant et frais Les teintes nude pour un résultat naturel et lumineux

pour un résultat naturel et lumineux Le rouge intense, intemporel, tout à fait permis à condition d’alléger le reste du maquillage

Un crayon à lèvres doux permet de redessiner le contour de la bouche et de dissimuler les ridules péribuccales. On applique le rouge à lèvres nourrissant depuis le centre vers les commissures, puis on ajoute une touche de gloss pour un fini lumineux et repulpant.

Se maquiller avec des lunettes après 60 ans

Le port de lunettes modifie l’équilibre visuel du visage et exige d’adapter son maquillage en conséquence. Les myopes, dont les verres diminuent la taille apparente des yeux, doivent accentuer davantage le regard avec des teintes plus foncées et un trait d’eyeliner plus appuyé.

À l’inverse, les hypermétropes privilégient un maquillage lumineux et léger pour agrandir visuellement les yeux.

Les montures épaisses et foncées réclament un maquillage plus intense pour équilibrer l’ensemble du visage : fards plus soutenus, sourcils bien structurés.

Avec des montures fines et discrètes, des teintes douces en pêche ou rose pâle suffisent, complétées d’un mascara allongeant. Les verres teintés imposent des tons neutres pour éviter tout contraste trop marqué. Un maquillage léger et naturel reste la règle fondamentale derrière des lunettes.

Le maquillage permanent, une alternative durable après 60 ans

La dermopigmentation offre une solution concrète aux femmes pour qui les gestes de précision deviennent moins aisés au quotidien.

Cette technique de maquillage permanent permet de pigmenter durablement les sourcils, le contour des yeux ou les lèvres à l’aide de dermopigments déposés dans les couches superficielles de la peau.

Les avantages sont réels. Un résultat impeccable sans effort quotidien, des retouches à envisager seulement une fois par an environ, et une réduction significative du nombre de produits utilisés chaque matin.

Cela libère du temps et de l’énergie pour se concentrer sur l’essentiel : les soins de la peau, son hydratation et sa clarté.

Le maquillage permanent des lèvres, en particulier, constitue un choix très pratique. Il restitue un contour net et une teinte naturelle, sans crayon ni retouche. Un effet rajeunissant discret, maintenu dans la durée, qui mérite d’être sérieusement envisagé à partir de 60 ans.