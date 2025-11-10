Le « Caramel blush », la couleur qui réchauffe toutes les pommettes cet automne

Cet automne 2025, le blush se pare de nouvelles teintes chaleureuses avec le phénomène du « caramel blush ». Inspiré de nuances gourmandes comme le caramel, le café au lait ou le miel toasté, ce blush invite à recréer sur les joues cet effet « peau légèrement rosée au soleil d’automne ».

Les effets recherchés : douceur et chaleur

Le caramel blush n’a pas simplement pour but d’apporter de la couleur. Il travaille à réchauffer le teint et à lui insuffler une lumière naturelle. L’objectif est un éclat subtil, presque comme celui d’une peau qui fondrait dans la lumière dorée de la saison, apportant un fini délicat qui donne vie aux pommettes sans excès de pigment. Cette couleur douce et enveloppante s’inscrit parfaitement dans la tendance maquillage dite « toasty makeup » qui met en valeur les tons marron, cuivre et terre cuite pour un rendu sophistiqué et naturel.

Comment adopter le caramel blush cet automne

Pour bien maîtriser ce blush d’automne, il faut privilégier la subtilité. La peau doit être hydratée et unifier avec un fond de teint léger ou lumineux permet de mieux intégrer la couleur au teint. Le caramel blush se pose en touches légères sur le centre des joues et s’estompe vers les tempes, idéalement à l’aide des doigts ou d’un pinceau doux pour un rendu aussi naturel que possible.

Un maquillage harmonieux dans des tonalités automnales

Afin de créer un look cohérent avec ce blush caramel, il convient d’adopter des couleurs chaudes également pour le reste du maquillage. Des lèvres dans des tons nude aux reflets chauds, ainsi que des ombres à paupières dans des teintes bronze, cuivre ou marron viennent compléter parfaitement cet équilibre chromatique. Le résultat est un maquillage monochrome raffiné, qui évoque les paysages et la douceur de l’automne sans jamais surcharger le visage.

Le caramel blush est donc LA couleur à adopter pour un maquillage d’automne à la fois tendance, chaud et élégant, capable d’embellir toutes les carnations et de sublimer joliment les pommettes cette saison.