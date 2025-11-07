« Effet bonne mine instantané » : cette technique de blush fait sensation

Maquillage
Léa Michel
@sidandlisten/TikTok

Avec l’engouement croissant pour la beauté « au naturel », une nouvelle technique de blush fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux. Facile à réaliser, cette méthode promet un teint lumineux dans l’esprit « make up no make up » en quelques gestes seulement. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une technique simple, mais efficace

Le secret de cette nouvelle méthode réside dans une application précise du blush pour maximiser son « effet bonne mine ». Contrairement aux techniques classiques qui consistent à appliquer le blush principalement sur les pommettes, cette technique implique de le poser stratégiquement sur certaines zones du visage pour un rendu naturel et lumineux.

Elle repose sur l’idée d’imbiber la zone située sous les yeux, sur l’arête du nez, et même légèrement sur les tempes, créant ainsi un effet « rayon de soleil » qui illumine instantanément le visage. En utilisant une texture crème ou en stick, il devient facile de fondre le produit pour un teint frais et dynamique.

Le déroulement du tutoriel

Pour les personnes qui souhaitent reproduire cette technique à la maison, voici un résumé du tuto fréquemment partagé sur les réseaux sociaux :

  1. Commencez par bien préparer votre peau, en optant pour une routine hydratante et une base luminieuse.
  2. Choisissez un blush crème ou stick aux teintes naturelles, comme le pêche, le rose léger ou le corail.
  3. Appliquez une petite quantité sur la zone juste en dessous de vos yeux, en étirant légèrement avec les doigts pour fondre la couleur.
  4. Ajoutez un peu de produit sur l’arête du nez, en faisant un trait léger, puis remontez vers les tempes pour harmoniser le tout.
  5. Terminez en tapotant légèrement avec une éponge ou un pinceau pour estomper et obtenir un éclat naturel.
  6. Pour un fini encore plus solaire, vous pouvez aussi ajouter une touche de blush au-dessus de la pommette, en fondu.

Un tuto facile à retrouver en vidéo

Pour voir cette technique en action, il suffit de rechercher des tutoriels avec des mots-clés comme « technique blush bonne mine » sur TikTok, Instagram ou YouTube. La plupart de ces vidéos montrent étape par étape comment appliquer le produit, avec des conseils pour choisir la bonne teinte ou pour estomper parfaitement le blush. Les utilisatrices qui ont testé cette méthode louent son efficacité : le teint paraît plus rayonnant, sans surcharge ni effet artificiel. Parfait pour un maquillage léger.

@sidandlisten Replying to @Chihiro sunburnt blush is my makeup holy grail #sunkissedmakeup #sunkissed #summermakeup #blushtutorial ♬ original sound – sidandlisten

En résumé, adopter cette nouvelle méthode c’est surtout opter pour un teint lumineux et un look « fresh » en un clin d’œil. Plus qu’une tendance, c’est une véritable astuce beauté à intégrer dans sa routine quotidienne, si vous aimez vous maquiller.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Les « lèvres aquarelle », la tendance maquillage la plus subtile du moment

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Les « lèvres aquarelle », la tendance maquillage la plus subtile du moment

À mi-chemin entre art et maquillage, la tendance des lèvres aquarelle ("watercolor lips" ou "Blurred Lips") séduit de...

Les « Blood Moon Nails », la tendance ongles de cette fin d’année

Parmi les tendances manucure les plus désirées de la saison, impossible de passer à côté des "Blood Moon...

« Elle a ruiné son visage » : son tatouage crée la polémique

Sierra Cannon, une créatrice de contenu originaire de San Diego, a toujours désiré avoir des taches de rousseur....

Les ongles « givrés », la nouvelle tendance chic de la saison

Les ongles « givrés » s’imposent comme la tendance chic incontournable de la saison automne-hiver 2025, apportant une...

Cette créatrice transforme son visage en œuvre d’art et le résultat fascine

Iris Grace Dowling, créatrice de contenu makeup, a relevé un défi hors du commun pour Halloween 2025 :...

Le secret des stars de k-pop pour un trait d’eyeliner envoûtant

C’est la signature esthétique de toutes les Idoles Coréennes, le mouvement de poignet qui finalise leur mise en...