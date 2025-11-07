« Effet bonne mine instantané » : cette technique de blush fait sensation

Avec l’engouement croissant pour la beauté « au naturel », une nouvelle technique de blush fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux. Facile à réaliser, cette méthode promet un teint lumineux dans l’esprit « make up no make up » en quelques gestes seulement. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une technique simple, mais efficace

Le secret de cette nouvelle méthode réside dans une application précise du blush pour maximiser son « effet bonne mine ». Contrairement aux techniques classiques qui consistent à appliquer le blush principalement sur les pommettes, cette technique implique de le poser stratégiquement sur certaines zones du visage pour un rendu naturel et lumineux.

Elle repose sur l’idée d’imbiber la zone située sous les yeux, sur l’arête du nez, et même légèrement sur les tempes, créant ainsi un effet « rayon de soleil » qui illumine instantanément le visage. En utilisant une texture crème ou en stick, il devient facile de fondre le produit pour un teint frais et dynamique.

Le déroulement du tutoriel

Pour les personnes qui souhaitent reproduire cette technique à la maison, voici un résumé du tuto fréquemment partagé sur les réseaux sociaux :

Commencez par bien préparer votre peau, en optant pour une routine hydratante et une base luminieuse. Choisissez un blush crème ou stick aux teintes naturelles, comme le pêche, le rose léger ou le corail. Appliquez une petite quantité sur la zone juste en dessous de vos yeux, en étirant légèrement avec les doigts pour fondre la couleur. Ajoutez un peu de produit sur l’arête du nez, en faisant un trait léger, puis remontez vers les tempes pour harmoniser le tout. Terminez en tapotant légèrement avec une éponge ou un pinceau pour estomper et obtenir un éclat naturel. Pour un fini encore plus solaire, vous pouvez aussi ajouter une touche de blush au-dessus de la pommette, en fondu.

Un tuto facile à retrouver en vidéo

Pour voir cette technique en action, il suffit de rechercher des tutoriels avec des mots-clés comme « technique blush bonne mine » sur TikTok, Instagram ou YouTube. La plupart de ces vidéos montrent étape par étape comment appliquer le produit, avec des conseils pour choisir la bonne teinte ou pour estomper parfaitement le blush. Les utilisatrices qui ont testé cette méthode louent son efficacité : le teint paraît plus rayonnant, sans surcharge ni effet artificiel. Parfait pour un maquillage léger.

En résumé, adopter cette nouvelle méthode c’est surtout opter pour un teint lumineux et un look « fresh » en un clin d’œil. Plus qu’une tendance, c’est une véritable astuce beauté à intégrer dans sa routine quotidienne, si vous aimez vous maquiller.