Votre maquillage fond à la moindre goutte ? Cette astuce change tout

Entre la chaleur, la pluie, la transpiration et parfois l’humidité ambiante, garder un maquillage frais peut sembler mission impossible. Fond de teint qui glisse, mascara qui bavent, poudre qui disparaît : à la moindre goutte, c’est souvent la catastrophe. Une méthode simple et testée par des pros du maquillage permet de garder un teint net, même quand il fait chaud. Et non, ce n’est pas un miracle – juste une combinaison bien pensée de produits et de gestes.

Une routine en 3 étapes pour un maquillage qui tient, même sous la chaleur

1. Préparer la peau avec soin

Le secret d’un maquillage qui ne fond pas, c’est la préparation. Avant même de sortir vos pinceaux, offrez à votre peau une petite mise en condition. Nettoyez délicatement votre visage avec un produit doux, puis appliquez un tonique frais. L’eau de rose ou l’hamamélis sont par exemple des alliés parfaits : ils resserrent les pores et réduisent l’excès de sébum.

Ensuite, place à l’hydratation. Privilégiez une crème légère, en texture gel, qui nourrit sans alourdir ni graisser. Enfin, la star de cette étape : la base de maquillage matifiante, sans huile. C’est elle qui crée une barrière protectrice et empêche vos produits de se transformer en coulées artistiques dès qu’il fait chaud.

2. Choisir des produits adaptés

Lorsqu’il fait chaud, mieux vaut alléger les textures. Oubliez les fonds de teint épais et ultra-couvrants : préférez plutôt un sérum teinté ou un fond de teint fluide oil-free. Non seulement ils sont plus confortables, mais ils résistent aussi beaucoup mieux à la chaleur et à l’humidité.

Une fois le teint appliqué, ne perdez pas de temps : fixez-le immédiatement avec une poudre matifiante. Tapotez délicatement les zones stratégiques – front, nez, menton – avec une houppette ou un pinceau large. La poudre va absorber l’excès de brillance et prolonger la tenue de vos produits.

Astuce de maquilleurs professionnels : appliquez une fine couche de poudre avant le fond de teint, puis une autre après. Cette technique dite du « sandwich » permet de sceller encore mieux le maquillage et d’éviter les mauvaises surprises.

3. Fixer pour de bon avec un spray résistant

Dernière étape, mais pas des moindres : le spray fixateur. C’est littéralement la « laque » de votre maquillage. Choisissez un spray longue tenue, idéalement résistant à l’eau et à la sueur. Il va envelopper votre maquillage d’un voile protecteur, empêchant ainsi la chaleur ou l’humidité de le faire filer.

Les formules modernes sont pensées pour durer dans les conditions les plus extrêmes : journées entières en extérieur ou encore plateaux de tournage où les projecteurs transforment les visages en véritables fournaises.

Que faire en cas de retouches dans la journée ?

Même avec la meilleure routine, il se peut que votre peau brille un peu au fil des heures. La solution n’est pas de rajouter couche sur couche de fond de teint (bonjour l’effet plâtre), mais d’utiliser des papiers matifiants. Glissez-en dans votre sac et tamponnez délicatement. Résultat : la brillance disparaît, sans déplacer votre maquillage. Ensuite, si nécessaire, un voile de poudre et un petit coup de spray fixateur suffisent pour retrouver un teint frais, comme si vous veniez de vous maquiller.

Avec cette combinaison – préparation soignée, textures légères, poudre matifiante et spray fixateur – votre maquillage devient beaucoup plus résistant aux caprices de la météo. C’est la méthode utilisée par les pros lors de défilés ou de shootings photo. Gardez néanmoins en tête une chose essentielle : rien ne vous oblige à vous maquiller, surtout quand il fait chaud. Ne pas porter de maquillage peut même être un vrai cadeau pour votre peau, qui respire mieux et se régénère plus facilement. Vous êtes libres de choisir : zéro maquillage, un simple voile de poudre, ou un look complet digne des tapis rouges.