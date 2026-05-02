« Jelly nails » : la tendance qui donne un twist frais aux ongles

Maquillage
Fabienne Ba.
@low.nail / Instagram

Après les « glazed nails » et les « milky nails », une nouvelle obsession beauté s’impose en 2026 : les « jelly nails ». Brillants, ces ongles effet gelée envahissent les réseaux sociaux, les instituts et les moodboards manucure. Leur force ? Un rendu frais, moderne et terriblement stylé.

Les « jelly nails », c’est quoi exactement ?

Les « jelly nails », aussi appelés « ongles jelly » ou « Korean jelly nails », se reconnaissent à leur fini translucide et glossy. L’idée : des ongles légèrement teintés avec un effet gélifié qui rappelle les bonbons fruités ou la gelée colorée.

Le résultat est lumineux et délicat, avec juste ce qu’il faut de couleur : la lumière semble traverser l’ongle, ce qui donne un rendu frais et presque aquatique. C’est un peu l’équivalent de la tendance « glass skin », mais version manucure.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par em ♥︎ (@welcometoparadisexx)

Une tendance venue de Corée du Sud

Sans surprise, cette esthétique arrive tout droit de Corée du Sud, véritable référence mondiale en matière de beauté innovante. Déjà populaires dans les salons asiatiques, les « jelly nails » ont commencé à séduire l’Europe en 2025 avant d’exploser cette année 2026. Ils s’inscrivent dans la mouvance K-beauty, qui valorise l’éclat naturel, les finitions nettes et les détails soignés. Ici, pas besoin d’en faire trop : tout repose sur la transparence, la brillance et la subtilité.

Pourquoi tout le monde craque en 2026

Si cette manucure plaît autant, c’est parce qu’elle coche toutes les cases du moment. D’abord, elle colle parfaitement à la vague minimal beauty. Les « jelly nails » donnent un effet chic et offrent une grande variété de styles : pastel doux, rose frais, pêche vitaminée, rouge fraise, lavande tendre ou néon affirmé.

Autre atout : ils mettent joliment en valeur toutes les mains, toutes les longueurs d’ongles et toutes les carnations. Leur transparence laisse respirer le style et apporte un effet naturellement éclatant. Résultat : ils séduisent autant les adeptes du look discret que les fans de nail art plus pointu.

Les variantes les plus désirables

En 2026, les « jelly nails » se déclinent dans des versions plus raffinées et encore plus désirables. Les « nude jelly » et les beiges lactés rencontrent un grand succès grâce à leur rendu chic et propre. Les teintes rosées donnent un effet « bonne mine » aux mains, tandis que les tons orangés ou rouges apportent une touche solaire et pétillante.

Pour les personnes qui aiment les détails, il existe aussi des versions avec micro-paillettes, reflets nacrés, mini strass ou shimmer discret encapsulé dans la matière translucide. Enfin, la version « soap nails”, presque incolore, pousse le minimalisme encore plus loin avec un fini ultra net et brillant.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par 로우네일 (@low.nail)

En résumé, les jelly nails incarnent une « nouvelle vision » de la beauté : lumineuse, fraîche et « sans excès ». Une manucure qui sublime sans masquer, et qui célèbre les mains dans toute leur singularité. En 2026, les ongles les plus convoités ressemblent à des bonbons translucides… et le charme opère immédiatement.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Maquillage de Noël femme : nos conseils pour un look festif et brillant

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Maquillage de Noël femme : nos conseils pour un look festif et brillant

Noël approche, et avec lui l'envie de se mettre en beauté pour briller lors des réveillons. Le maquillage festif...

Les 10 accessoires de maquillage indispensables pour se maquiller

Miroir, pinceaux, éponge de teint… la trousse à maquillage d'une femme cache bien plus qu'il n'y paraît. Derrière chaque...

Trousses de toilette, maquillage et vanity femme

La trousse beauté femme est bien plus qu'un simple accessoire. Elle conjugue praticité et esthétisme pour accompagner chaque femme dans...

Maquillage naturel : comment adopter un look minimaliste et clean?

Le maquillage minimaliste s'impose comme l'une des tendances beauté les plus durables de ces dernières années. Sur TikTok, le...

Maquillage hippie femme : idées et photos pour un style rétro années 70

Le maquillage hippie femme incarne une liberté créative née dans les années 60 et prolongée dans les années 70. Ce...

Maquillage rock femme : comment réaliser un look rebelle et stylé

Le maquillage rock femme transcende les codes classiques de la beauté pour s'imposer comme un véritable art de...