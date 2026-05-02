« Jelly nails » : la tendance qui donne un twist frais aux ongles

Après les « glazed nails » et les « milky nails », une nouvelle obsession beauté s’impose en 2026 : les « jelly nails ». Brillants, ces ongles effet gelée envahissent les réseaux sociaux, les instituts et les moodboards manucure. Leur force ? Un rendu frais, moderne et terriblement stylé.

Les « jelly nails », c’est quoi exactement ?

Les « jelly nails », aussi appelés « ongles jelly » ou « Korean jelly nails », se reconnaissent à leur fini translucide et glossy. L’idée : des ongles légèrement teintés avec un effet gélifié qui rappelle les bonbons fruités ou la gelée colorée.

Le résultat est lumineux et délicat, avec juste ce qu’il faut de couleur : la lumière semble traverser l’ongle, ce qui donne un rendu frais et presque aquatique. C’est un peu l’équivalent de la tendance « glass skin », mais version manucure.

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Une tendance venue de Corée du Sud

Sans surprise, cette esthétique arrive tout droit de Corée du Sud, véritable référence mondiale en matière de beauté innovante. Déjà populaires dans les salons asiatiques, les « jelly nails » ont commencé à séduire l’Europe en 2025 avant d’exploser cette année 2026. Ils s’inscrivent dans la mouvance K-beauty, qui valorise l’éclat naturel, les finitions nettes et les détails soignés. Ici, pas besoin d’en faire trop : tout repose sur la transparence, la brillance et la subtilité.

Pourquoi tout le monde craque en 2026

Si cette manucure plaît autant, c’est parce qu’elle coche toutes les cases du moment. D’abord, elle colle parfaitement à la vague minimal beauty. Les « jelly nails » donnent un effet chic et offrent une grande variété de styles : pastel doux, rose frais, pêche vitaminée, rouge fraise, lavande tendre ou néon affirmé.

Autre atout : ils mettent joliment en valeur toutes les mains, toutes les longueurs d’ongles et toutes les carnations. Leur transparence laisse respirer le style et apporte un effet naturellement éclatant. Résultat : ils séduisent autant les adeptes du look discret que les fans de nail art plus pointu.

Les variantes les plus désirables

En 2026, les « jelly nails » se déclinent dans des versions plus raffinées et encore plus désirables. Les « nude jelly » et les beiges lactés rencontrent un grand succès grâce à leur rendu chic et propre. Les teintes rosées donnent un effet « bonne mine » aux mains, tandis que les tons orangés ou rouges apportent une touche solaire et pétillante.

Pour les personnes qui aiment les détails, il existe aussi des versions avec micro-paillettes, reflets nacrés, mini strass ou shimmer discret encapsulé dans la matière translucide. Enfin, la version « soap nails”, presque incolore, pousse le minimalisme encore plus loin avec un fini ultra net et brillant.

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En résumé, les jelly nails incarnent une « nouvelle vision » de la beauté : lumineuse, fraîche et « sans excès ». Une manucure qui sublime sans masquer, et qui célèbre les mains dans toute leur singularité. En 2026, les ongles les plus convoités ressemblent à des bonbons translucides… et le charme opère immédiatement.