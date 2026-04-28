Maquillage hippie femme : idées et photos pour un style rétro années 70

Le maquillage hippie femme incarne une liberté créative née dans les années 60 et prolongée dans les années 70.

Ce style rétro, porté par des icônes comme Donna Summer, Farrah Fawcett ou Bianca Jagger, oscille entre le naturel solaire et le glamour disco éclatant.

Aujourd’hui, ce look connaît un regain d’intérêt considérable, notamment lors de festivals comme Coachella en Californie. Que ce soit pour une tenue quotidienne ou une occasion festive, le maquillage bohème offre une infinité de possibilités.

Nous vous guidons pas à pas pour maîtriser cet art, du teint aux accessoires.

Le teint idéal pour un maquillage hippie rétro années 70

Tout bon maquillage hippie commence par une peau bien préparée. L’étape d’hydratation reste incontournable : une crème de jour ou une BB crème pose les bases d’un teint lumineux et durable.

Cette attention portée à la peau, quelle que soit sa nature ou sa morphologie, garantit un résultat harmonieux et naturel.

Contrairement aux années 50 et 60, qui privilégiaient une couvrance totale parfois lourde, les années 70 ont révolutionné l’approche du fond de teint.

On optait alors pour une texture légère et brillante, donnant un éclat de jeunesse immédiat. Un anticerne ou un correcteur ciblé suffit pour camoufler les imperfections sans alourdir le teint.

Bronzer et illuminer comme dans les années 70

Le teint bronzé constitue l’une des signatures les plus reconnaissables du style hippie rétro.

La poudre bronzante, choisie deux tons plus foncée que la couleur naturelle de la peau, se dépose sur les pommettes, le menton, la mâchoire et le bout du nez.

Bien estompée, elle confère cet aspect hâlé et solaire si caractéristique de l’époque.

L’highlighter doré vient ensuite sublimer le visage en lumière. On l’applique sur les pommettes, l’arête du nez et le coin interne de l’œil pour un effet illuminé et sensuel. Un léger blush rosé sur les joues ajoute une touche romantique et glamour à l’ensemble du look.

Pour les amateurs de détails naturels, des taches de rousseur artificielles, tracées avec un crayon brun puis soigneusement estompées, apportent un charme authentique et spontané.

Une poudre matifiante compacte, appliquée au pinceau, garantit ensuite une longue tenue de l’ensemble.

Le maquillage des yeux pour sublimer un look hippie années 70

Le regard hippie chic se construit autour d’une règle essentielle : l’harmonie avec la tenue portée. Si la tenue affiche des motifs forts ou des couleurs vives, le maquillage des yeux gagne à rester naturel et léger.

À l’inverse, une tenue sobre laisse toute la place à un regard affirmé.

Les années 60 avaient imposé les faux cils épais et un eye-liner dramatique. Les années 70 ont cassé ce code en privilégiant le mascara waterproof appliqué sur les cils supérieurs et inférieurs.

Ce choix garantit un regard ouvert et expressif sans tomber dans l’excès. Les sourcils, eux, restaient naturellement épais, légèrement colorés ou tout simplement intacts.

Les ombres à paupières et l’eye-liner du style bohème

Les ombres à paupières de l’époque se déclinaient dans une palette riche et variée. Bleu, vert, violet, tons terre… la plupart affichaient des finitions irisées, caractéristiques du groovy de cette décennie.

Du blanc ou de l’argent venait souvent souligner le sourcil pour amplifier le regard. L’eye-liner noir ou de couleur assortie se portait principalement sur la paupière supérieure, avec un highlighter doré au coin interne de l’œil.

Pour un look disco inspiré de Donna Summer ou Bianca Jagger, l’ombre à paupières pailletée en une seule couleur recouvrait la paupière mobile et le creux de l’œil. La même teinte, légèrement plus foncée, s’appliquait sur la paupière inférieure.

Joan Jett, quant à elle, popularisait un eye-liner épais sur les deux paupières, témoignage d’un esprit punk et de rébellion assumée qui tranchait avec le naturel dominant.

Les lèvres et les ongles dans le style hippie rétro

Les lèvres occupent une place centrale dans le maquillage hippie femme. L’ère des années 70 a consacré des teintes aussi variantes que séduisantes :

Prune, mûre et canneberge pour les teintes profondes et audacieuses

Pêche, framboise et rose pâle pour les versions plus douces et pastels

Le fini brillant règne en maître. Les rouges à lèvres mats n’avaient tout simplement pas leur place dans cette décennie. Le gloss coloré aux teintes pêche ou rose, ou encore le rouge à lèvres brun terre, résument parfaitement l’esprit de l’époque.

Un crayon à lèvres définit le contour de la bouche avant d’appliquer le rouge à lèvres, puis un gloss par-dessus intensifie l’effet brillant et charnu si typique du style.

Des ongles bohèmes pour compléter la beauté hippie

Le style bohème chic s’exprime aussi au bout des doigts. Des vernis aux couleurs vives, portés sur les mains comme sur les pieds, prolongent l’esprit festif et créatif de l’ensemble.

Il est tout à fait possible de combiner plusieurs teintes sur différents ongles pour obtenir un résultat résolument bohémien.

Cette liberté chromatique reflète l’émancipation et l’indépendance qui caractérisaient le mouvement hippie dans son essence même.

La coiffure hippie : cheveux et accessoires pour compléter le look

La coiffure constitue le prolongement naturel du maquillage hippie femme. Les cheveux détachés et ondulés représentent le choix emblématique du style rétro années 70.

Pour varier, deux tresses ou un chignon bas apportent une touche différente tout en restant fidèles à l’esthétique bohème.

Les accessoires capillaires jouent un rôle clé. Foulards noués avec nonchalance, gros chouchous colorés ou fleurs glissées dans la chevelure évoquent directement le mouvement flower power.

Cette tendance florale avait atteint son apogée dans les années 70 et reste aujourd’hui un symbole visuel immédiatement reconnaissable lors des festivals.

Les bijoux et accessoires indispensables du style bohémien

Pour parfaire le total look hippie chic, les bijoux bohèmes s’imposent.

Boucles d’oreilles, colliers, bracelets et bagues en or ou en argent, perles et coquillages pour les chevilles… chaque pièce contribue à l’harmonie visuelle de l’ensemble.

Le sac complète la silhouette : pochette en paille, sac à franges ou bandoulière en beige ou marron correspondent parfaitement à l’esprit du style.

Un chapeau en paille ou de teinte beige assortie au sac, porté lorsque les cheveux sont détachés, finalise avec élégance le look.

Une ceinture colorée ou à motifs, portée sur une robe ou un pantalon, apporte la dernière touche indispensable à ce style bohème chic complet.

Réussir son maquillage hippie pour un festival style Coachella

Coachella, tenu chaque année en Californie, est devenu la vitrine mondiale du style hippie chic contemporain. Depuis sa création, ce festival a consacré un maquillage festif, créatif et assumé, loin des conventions.

C’est l’occasion parfaite pour exprimer sa personnalité sans aucune retenue.

L’highlighter devient la pièce maîtresse de ce maquillage festival.

Appliqué sans modération sur les pommettes, le coin interne de l’œil, le nez et le creux de la lèvre supérieure, il donne à la peau un éclat solaire et festif incomparable.

Les couleurs vives et les paillettes envahissent les paupières : un fard coloré associé à un eye-liner à paillettes transforme le regard en véritable œuvre d’art.

Des paillettes, perles et étoiles collées sur le front, au-dessus des sourcils ou sous les yeux parachèvent ce maquillage de festival extravagant.

Pour les lèvres, l’harmonie avec l’ensemble du look reste la priorité : si les yeux sont très travaillés, une teinte nude ou légèrement rosée suffit. Si le regard reste plus discret, une lèvre prune ou framboise brillante peut prendre tout l’espace.

En 1969, le festival de Woodstock avait posé les premières pierres de cette esthétique libre et colorée qui inspire encore aujourd’hui des millions de femmes à travers le monde, quelle que soit leur morphologie ou leur style de vie.