Les sourcils décolorés font leur retour : Adriana Karembeu et Kylie Jenner adoptent la tendance

Longtemps réservés aux podiums, les sourcils décolorés reviennent sur le devant de la scène beauté. En 2026, cette tendance beauté s’invite aussi bien dans les shootings que sur les réseaux sociaux. Porté par des figures emblématiques, le « bleached brow » transforme les visages… et les codes.

Adriana Karembeu relance le mouvement

C’est Adriana Karembeu qui a récemment attiré tous les regards avec ce choix beauté. Aperçue à Paris en début d’année, elle a dévoilé une transformation marquante : cheveux courts et sourcils presque effacés. Le résultat ? Un regard presque aérien. En réduisant le contraste naturel des sourcils, cette technique modifie immédiatement la perception des traits. L’ensemble paraît plus minimaliste, presque futuriste.

Bonne nouvelle : il n’est pas forcément nécessaire de passer par une décoloration permanente pour obtenir cet effet. Un peu de maquillage bien appliqué peut suffire à tester ce look, sans engagement.

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Kylie Jenner confirme la tendance

Quelques semaines plus tard, Kylie Jenner a elle aussi adopté les sourcils décolorés dans un shooting très commenté pour Vanity Fair. Connue pour ses sourcils foncés, elle apparaît cette fois avec des sourcils presque invisibles, parfois subtilement dorés. Une transformation qui change totalement l’équilibre de son visage.

Avec son influence massive dans l’univers de la beauté, Kylie Jenner joue un rôle clé dans la popularisation de cette tendance. Là où le « bleached brow » restait auparavant cantonné aux défilés ou aux éditoriaux mode, il devient aujourd’hui un sujet grand public.

Une tendance qui ne date pas d’hier

Si ce look semble nouveau, il s’inscrit en réalité dans une longue histoire. Les sourcils décolorés apparaissent dès les années 1970 dans certaines scènes alternatives, avant d’être largement adoptés dans les années 1990. Des créateurs comme Alexander McQueen ou Thierry Mugler les utilisent alors pour transformer radicalement les visages sur les podiums.

L’idée est simple : en « effaçant » les sourcils, on crée une toile presque vierge. Le regard devient plus graphique, le maquillage des yeux prend toute la place, et l’ensemble du visage gagne en dimension artistique. Aujourd’hui, cette esthétique revient avec une approche plus accessible, entre expérimentation et jeu avec les codes.

Un look audacieux, mais adaptable

Adopter les sourcils décolorés peut sembler intimidant. Ce type de transformation change immédiatement l’expression du visage, ce qui peut surprendre au premier regard. La décoloration chimique, souvent réalisée avec du peroxyde, demande par ailleurs de la prudence et, idéalement, l’intervention d’un professionnel.

Il existe toutefois des alternatives simples pour tester sans risque. Le maquillage permet de neutraliser temporairement la couleur des sourcils avec du correcteur ou du fond de teint, puis de fixer le tout avec un gel. Une option parfaite pour explorer cette tendance en douceur. Et surtout, rappelez-vous : votre visage n’a pas besoin d’être « transformé » pour être mis en valeur. Cette tendance est un terrain de jeu, pas une obligation.

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En définitive, le retour des sourcils décolorés marque un tournant intéressant dans les tendances actuelles. Après des années dominées par des sourcils épais, définis et très structurés, place à des looks plus expérimentaux. Cette tendance rappelle ainsi une chose essentielle : la beauté n’est pas une règle figée. C’est un espace d’expression, où vous pouvez jouer, tester… ou simplement rester fidèle à ce qui vous fait vous sentir bien.