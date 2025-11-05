Les « Blood Moon Nails », la tendance ongles de cette fin d’année

Parmi les tendances manucure les plus désirées de la saison, impossible de passer à côté des « Blood Moon Nails ». Inspirée par l’éclipse lunaire et ses lumières carmin, cette couleur profonde s’impose sur les mains des beauty addicts… et des célébrités. Loin des tons pastels discrets de l’été, les ongles adoptent désormais des reflets bordeaux, chocolat et acajou. L’effet ? Un look sophistiqué, lumineux et universellement flatteur.

Un phénomène venu du ciel (et des réseaux)

Popularisée récemment par Selena Gomez et sublimée par la créativité de nail-artistes comme Tom Bachik, la tendance « Blood Moon » associe des vernis riches en pigments : on oscille entre rouge sang, brun profond et acajou intense. Cette palette rappelle l’éclat surnaturel de la lune lors d’une éclipse totale, évoquant à la fois mystère et sensorialité. C’est sur Instagram et TikTok que les premières « Blood Moon Nails » se sont imposées : capsules allongées, forme coffin, vernis gel ultra-gloss ou version french twistée. Le mot d’ordre : contraste, profondeur et brillance miroir.

Un rouge flatteur pour toutes les carnations

Le secret de la popularité des « Blood Moon Nails » ? Leur capacité à valoriser toutes les mains. Contrairement aux teintes nude qui peuvent avoir tendance à ternir la peau, les reflets bordeaux et acajou créent un effet optique éclatant, redonnant instantanément de la lumière et de la vivacité. Les experts recommandent ce type de nuance aussi bien sur peau claire (pour un effet sophistiqué) que foncée (pour réveiller l’éclat naturel). La touche finale : un top coat ultra-brillant pour apporter de la densité, souligner la forme de l’ongle et prolonger la tenue.

Comment réussir les Blood Moon Nails chez soi ?

Inutile de s’en remettre à un institut : un soin de base soigné, deux fines couches d’un vernis bordeaux ou chocolate, puis une couche de top coat — et le tour est joué ! Les plus audacieuses oseront le dégradé, la french inversée bordeaux, ou mélanger des sous-tons métalliques pour un rendu unique. Les manucuristes professionnels recommandent enfin de sceller la pointe de l’ongle pour renforcer la durabilité et optimiser la lumière.

Les « Blood Moon Nails » s’imposent ainsi comme bien plus qu’une simple tendance : elles incarnent une nouvelle manière d’aborder la couleur, à la fois puissante, glamour et intemporelle. Un choix raffiné, parfait pour clôturer l’année – ou pour débuter la suivante avec une touche d’éclat au bout des doigts.