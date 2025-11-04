« Elle a ruiné son visage » : son tatouage crée la polémique

Maquillage
Léa Michel
@sierracannon/Instagram

Sierra Cannon, une créatrice de contenu originaire de San Diego, a toujours désiré avoir des taches de rousseur. Après des années d’expérimentations avec différentes méthodes temporaires comme le henné, les autobronzants et le maquillage, elle a finalement décidé récemment de franchir le pas en se faisant tatouer des taches de rousseur sur le visage.

Une décision impulsive, mais assumée

Sierra décrit son choix comme « impulsif », mais motivé par l’amour de cette esthétique. Elle explique au média People : « J’ai toujours eu l’impression que mon visage devait avoir des taches de rousseur ». Après avoir choisi un tatoueur proposant des tarifs selon elle « ok », elle a pris rendez-vous pour rendre ce rêve permanent. Le processus lui a causé un inconfort minime, comparable à « un chat qui lèche agressivement son visage ».

@sierracannon So I got tattoo freckles hehe😯🫣 excited to share the process!! Done by the lovely @Blushingwithalo 🤍 #fakefreckles #CapCut ♬ original sound – sierra cannon

Un résultat en évolution et une période d’adaptation

Les premiers jours suivant le tatouage ressemblent à un dessin fait au marqueur marron sur la peau, avec des croûtes et des zones qui pèlent, un moment de patience nécessaire avant de révéler le résultat final. Au bout de 4 à 6 semaines, les taches de rousseur permanentes apparaissent de manière plus naturelle et harmonieuse sous la surface.

Une polémique divisant les internautes

Le partage de cette transformation sur les réseaux sociaux a rapidement fait réagir. Si certains ont salué « le courage et la confiance en soi » de Sierra, d’autres ont sévèrement critiqué sa décision, allant jusqu’à affirmer qu’elle avait « ruiné son visage ». Certaines moqueries ont même comparé ses nouvelles taches à un logo ou à un personnage de publicité.

Une affirmation de soi malgré les critiques

Malgré la controverse, Sierra Cannon reste fière et confiante dans son choix. Pour elle, ce tatouage est une forme d’expression personnelle et un moyen de se sentir mieux dans sa peau. Elle insiste sur le fait que « les opinions des autres ne devraient jamais dicter ses choix », et qu’elle ne changerait rien à sa décision, soulignant l’importance d’accepter sa singularité.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par SIERRA (@sierracannon)

En définitive, cette expérience illustre bien le débat actuel sur la beauté, la permanence des modifications esthétiques et la liberté individuelle dans un monde où l’expression de soi peut parfois être source de jugements tranchés.

