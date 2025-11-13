Manucure marron 2025 : ces teintes chic qui vont détrôner le chocolat

Cette année 2025, le marron demeure une couleur incontournable pour les manucures d’automne-hiver, mais il se décline dans des nuances inédites et sophistiquées qui bousculent le traditionnel chocolat. Ces teintes apportent une touche de modernité tout en conservant chaleur et raffinement.

Le Mocha Mousse, la star des ongles 2025

Le Mocha Mousse, une nuance inspirée de la mousse au café glacé, est la teinte phare de cette année. Avec son brun riche, doux et légèrement gourmand, il sublime toutes les carnations. Ce marron universel et flatteur s’impose aussi bien en vernis simple qu’en base pour des créations nail art variées, résolument tendance et inclusives.

Des variantes sophistiquées pour renouveler le marron

Entre le marron glacé, le chocolat cerise et le brun caramel, les variations se multiplient pour offrir des finishes mats, brillants ou métalliques. Les effets « cat-eye » marron et les dégradés chocolat apportent une profondeur et un éclat qui valorisent la manucure, tandis que l’association du marron avec des touches dorées évoque un luxe discret inspiré des chocolateries haut de gamme.

Nail art gourmand et élégant

Le marron se conjugue aussi à des motifs créatifs et des contrastes : base nude rosée avec pointe chocolat, détails dorés ou effets miroir viennent souligner le chic naturel de ces teintes. Ces combinaisons font des manucures marron un choix polyvalent, capable de séduire autant en milieu professionnel que lors de sorties chics.

En 2025, le marron s’affirme ainsi plus que jamais comme une couleur de caractère, capable d’allier élégance intemporelle et modernité subtile. Loin de se limiter au classique chocolat, il se réinvente dans des nuances raffinées qui s’adaptent à toutes les envies et à toutes les peaux. Qu’il soit mocha, glacé ou relevé d’éclats dorés, le marron devient le nouveau « neutre chic », celui qui traverse les saisons sans jamais perdre en style.