Maquillage femme 40 ans : nos meilleurs conseils

La peau d’une femme de 40 ans n’est pas la même qu’à 25 ans — et c’est précisément ce qui rend le maquillage si attirant à réinventer. Avec l’âge, le teint perd de son éclat, la sécheresse s’installe progressivement, et les premières rides creusent leur sillon.

Le maquillage doit alors évoluer : moins pour dissimuler, davantage pour sublimer. Des gestes adaptés et des produits bien choisis peuvent transformer radicalement le constat.

Et rappelons-le d’emblée : les looks affirmés, colorés, audacieux ne sont pas réservés aux plus jeunes.

Chaque femme trouve son propre équilibre entre naturel et intensité.

Comprendre les besoins de sa peau après 40 ans

La peau change profondément sous l’effet des hormones, de la pollution et du temps qui passe. Elle devient plus sèche, des ridules de déshydratation apparaissent, et le teint se terne progressivement. Avant même de penser aux produits de maquillage, il faut identifier son type de peau et ses besoins spécifiques.

L’hydratation reste le geste fondateur. Nettoyer sa peau avec une lotion ou une eau florale, puis appliquer une crème anti-rides repulpante, permet aux produits d’adhérer mieux et de durer plus longtemps.

Sans cette base, même la supérieure formule de fond de teint s’incruste dans les pores et accentue les rides. Une base lissante complète cette préparation en floutant les ridules et en unifiant le teint avant toute application.

Fond de teint et teint : les bons réflexes pour un bilan naturel

La maquilleuse Fiona Stiles, qui travaille notamment avec Gabrielle Union (50 ans) et Elizabeth Banks (49 ans), pose une règle simple : utiliser aussi peu de fond de teint que possible. Les formules mates, épaisses ou hyper couvrantes s’incrustent dans les rides et alourdissent le visage. Place aux textures légères, hydratantes et lumineuses.

Appliquer le fond de teint avec les doigts en petits mouvements circulaires offre un résultat plus naturel et fondu qu’un outil rigide.

Le sérum teinté représente une alternative précieuse — choisi une teinte légèrement plus foncée qu’à l’habitude, il donne un effet hâle naturel très flatteur.

Pour corriger les décolorations liées au creusement du visage, un illuminateur spécifique restitue de la luminescence sans alourdir le teint. Fuyez les produits très nacrés, scintillants ou pailletés — préférez des finis délicatement irisés qui illuminent en douceur.

Dissimuler les imperfections sans alourdir le regard

Les cernes s’invitent fréquemment après 40 ans. Les anticernes solides ou trop épais s’accumulent dans les ridules et aggravent l’effet qu’on cherche à corriger.

Les formules liquides ou en crème se fondent naturellement dans la peau du contour de l’œil, à appliquer en tapotant du bout des doigts ou avec un petit pinceau correcteur.

Le choix de la teinte du correcteur dépend directement de la nature des cernes :

Le jaune neutralise les cernes bleus ou violets sur peau claire.

Le corail masque les cernes bruns ou les taches de mélasma.

Le beige traite les cernes creux en apportant du volume.

Une astuce souvent négligée : appliquer le mascara uniquement sur les cils supérieurs évite d’accentuer les cernes. Superposer trop de couches de correcteur alourdit le regard et attire l’attention précisément là où l’on voulait corriger.

Maquillage des yeux et des sourcils : ouvrir et structurer le regard

Le maquillage des yeux dramatiquement foncé et surchargé appartient au passé. Un maquillage d’allure naturelle, jouant sur des teintes claires à moyennes avec une petite touche d’ombre foncée au coin externe de l’œil, ouvre le regard sans l’écraser.

Terminer avec une poudre luminescente ou un fond de teint pâle sur le pourtour de l’œil agrandit visuellement les yeux.

Pour celles qui souhaitent une touche ludique, les options colorées offrent un vrai terrain de jeu — mascaras bleus, bordeaux ou rouges, ombres à paupières en teintes pastel ou néon.

La maquilleuse Jo Baker rappelle également qu’un mini-massage lymphatique avant l’application — mouvements descendants de l’oreille à la clavicule, puis sculpture de la ligne de la mâchoire — dégonfle le visage et relance la circulation.

Côté sourcils, l’épilation à outrance et les arcs trop prononcés vieillissent. Une épilation par le dessous, suivant l’arcade sourcilière naturelle, précise l’arc sans le dénaturer. Pour les sourcils clairsemés, les fards spécifiques sont plus doux qu’un crayon qui durcirait les traits.

Blush, contouring et poudre : sculpter le visage en légèreté

Le blush restitue fraîcheur et vie au visage. Fiona Stiles recommande les crèmes ou les versions liquides plutôt que les poudres, qui peuvent dessécher et accentuer les rides.

Si une poudre reste incontournable, appliquer une crème hydratante par-dessus permet de retrouver un fini proche de la peau naturelle. Des teintes rosées ou pêche, appliquées légèrement en haut des pommettes et étirées vers les tempes, apportent douceur et structure.

Le contouring redessine les traits avec subtilité, sans l’effet théâtral qu’on lui associe parfois.

La poudre libre, elle, s’applique avec parcimonie à l’aide d’un gros pinceau — un voile léger sur la zone T suffit. Un highlighter bien dosé finalise le tout en accentuant l’effet glowy sans surcharger.

Lèvres et finitions : trouver l’équilibre entre éclat et raffinement

Les lèvres méritent une attention particulière. Un crayon contour trop foncé par rapport au rouge à lèvres, les gloss ultra pailletés ou les couleurs très vives durcissent la bouche. Un crayon mat de teinte neutre ou proche du rouge à lèvres définit les lèvres sans les alourdir.

Les teintes satinées, les gloss doux et crémeux appliqués en couche fine ou au cœur des lèvres créent un volume subtil et élégant.

Elizabeth Sweetheart, surnommée la « »Dame Verte de Brooklyn » », porte du vert de la tête aux pieds depuis plus de 30 ans — elle a aujourd’hui plus de 80 ans. Son message est limpide : le maquillage est avant tout une source de joie personnelle.

Adapter sa routine après 40 ans, c’est se concentrer sur le rafraîchissement du teint et l’expression de soi, pas sur la dissimulation. Chaque femme, quelle que soit sa morphologie ou ses goûts, peut s’emparer des couleurs et des textures qui lui correspondent vraiment.