Maquillage yeux débutant : tuto simple et facile

Se maquiller les yeux pour la première fois peut sembler complexe. Pourtant, quelques gestes bien maîtrisés suffisent pour transformer un regard.

Cristina, experte beauté, partage justement 3 astuces incontournables pour réussir son maquillage des yeux dès les premières tentatives.

Nous vous guidons ici pas à pas, de la préparation des paupières jusqu’au mascara final, en passant par les sourcils, les fards et le crayon. Un tutoriel pensé pour toutes celles qui souhaitent progresser en douceur.

Préparer ses paupières pour un maquillage qui tient

Une paupière bien préparée, c’est la base d’un maquillage réussi. Cette étape, régulièrement ignorée par les débutantes, change pourtant tout en termes de tenue et d’intensité des couleurs.

Unifier le teint de la paupière avant toute application permet aux fards à paupières de mieux adhérer et d’afficher des pigments plus lumineux.

Pas de base à paupières spécifique sous la main ? Pas de panique. Un correcteur ou un fond de teint appliqué délicatement au doigt fait parfaitement l’affaire. On prélève une petite quantité de produit, on l’étale sur toute la surface de la paupière, puis on tapote légèrement pour obtenir un fini uniforme.

Le dégradé des fards sera ensuite beaucoup plus facile à réaliser.

Pour les peaux sensibles, le choix des produits mérite une attention spécifique. Voici les critères à privilégier pour prendre soin de ses paupières :

Produits testés ophtalmologiquement

Formules sans parfum ajouté

Ingrédients apaisants comme les extraits de plantes

Cette précaution vaut aussi pour les correcteurs de teint. Le Correcteur Au Taquet, disponible en 6 teintes à 27€, propose par exemple des formules denses et onctueuses qui s’allègent à l’application tout en effaçant les rougeurs — parfait pour préparer une paupière propre et lumineuse.

Structurer et définir le regard avec les sourcils

Les sourcils encadrent le visage. Des sourcils bien dessinés corrigent les asymétries naturelles et donnent immédiatement une impression de netteté et de soin. C’est fréquemment la première étape d’un maquillage réussi, même pour une débutante.

La technique en trois gestes reste très accessible. On commence par brosser les sourcils avec la brosse spirale pour définir leur forme naturelle.

Ensuite, on dessine de petits traits dans le sens de la pousse pour combler les zones clairsemées ou redessiner l’arcade. On estompe enfin avec la brosse pour un rendu naturel et harmonieux.

Un crayon à sourcils doux et non gras, enrichi en huile de jojoba et vitamine E, offre un tracé modulable parfait pour débuter. Le matin pressé, redessiner légèrement les sourcils reste le geste minimal pour un regard défini en quelques secondes seulement.

Appliquer les fards à paupières comme une pro

Choisir ses teintes et ses finis

Les fards à paupières apportent profondeur, structure et caractère au regard. Inutile d’être experte pour obtenir un beau résultat. Pour un maquillage quotidien, les teintes neutres comme le taupe, le beige ou le brun conviennent à toutes les carnations et subliment sans surcharger.

La Palette Sublaïme propose 12 teintes à 39€, déclinées en trois finis distincts : mat, satiné ou métallisé.

La technique du dégradé naturel

Pour structurer le regard, on suit un ordre précis. D’abord, une teinte claire s’applique sur toute la paupière supérieure pour illuminer. On pose ensuite une couleur plus foncée au creux de l’œil pour créer un dégradé naturel et agrandir le regard.

Une teinte pastel sous la ligne inférieure des sourcils ouvre encore davantage l’œil.

Quelques astuces supplémentaires pour agrandir les yeux :

Appliquer un fard plus foncé au coin externe de l’œil

Utiliser un crayon clair sur la muqueuse inférieure

Estomper les contours pour fondre les couleurs naturellement

Un crayon lumière waterproof au coin interne de l’œil complète l’effet en ajoutant une touche lumineuse précise et ciblée.

Intensifier le regard avec un crayon ou un eyeliner

Tracer le contour de l’œil définit et intensifie le regard. Deux outils s’offrent aux débutantes, avec des usages bien distincts. Le crayon khôl-soft glisse facilement au ras des cils ou sur la muqueuse pour un rendu estompé ou modulable. L’eye liner avec son pinceau mousse précis, lui, convient à un trait graphique et longue tenue.

Notre conseil tranché : pour débuter, un eyeliner feutre ou mousse reste bien plus facile à manier qu’un pinceau liquide classique. On trace d’abord un trait fin au ras des cils. On peut ensuite estomper légèrement pour obtenir un effet smoky naturel.

Pour intensifier, on applique le crayon à l’intérieur de la paupière. Le crayon brun apporte douceur et naturel, notamment pour les yeux clairs.

Sublimer les cils avec le mascara — la touche finale

Le mascara transforme instantanément le regard. Volume, longueur, expressivité — tout s’intensifie en quelques coups de brosse. Cristina recommande d’utiliser un recourbe-cils avant toute application pour sublimer les cils dès la racine.

La technique en trois temps reste la plus efficace :

Brosser les cils pour bien les séparer Appliquer une première couche de la racine vers la pointe Ajouter une seconde couche après quelques secondes pour plus de longueur et de volume

Pour éviter les paquets, on essore soigneusement la brosse sur les rebords du flacon avant chaque geste. En cas de paquet, on l’essuie immédiatement avant séchage. Le Mascara Allongeant, enrichi en protéines de soie, gaine et nourrit les cils tout en les séparant avec précision.

Quant à la teinte, le noir intensifie tous les regards sans exception. Le brun, lui, apporte une douceur particulière aux yeux clairs.

Avec ces gestes, un maquillage des yeux naturel et complet se réalise en seulement 5 minutes — de quoi démarrer chaque journée avec un regard affirmé, quelle que soit sa morphologie.