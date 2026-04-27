Maquillage et lunettes : les techniques qui mettent vraiment les yeux en valeur

Les lunettes, même si elles apportent un style indéniable et remplissent une partie de notre visage, ont parfois tendance à masquer notre regard. Nos yeux, soulignés de fards, disparaissent derrière les carreaux de notre monture et notre mise en beauté perd alors tout son intérêt. Pas question pour autant de sacrifier nos envies de coquetterie. Voici quelques techniques pour faire ressortir vos yeux à travers ces vitres de correction.

Prenez en compte votre type de correction

Se maquiller avec des lunettes est un exercice délicat. C’est d’autant plus complexe si vous avez une mauvaise note aux deux yeux. Vous devez vous pomponner dans le flou le plus total, en faisant appel à vos autres sens. C’est déjà une noble compétence, qui mérite d’être citée. Avant d’épingler un makeup inspirant dans votre tableau Pinterest ou de prendre des hashtags clinquants en calque, la maquilleuse professionnelle Lisa Eldridge insiste sur le type et le degré de correction de vos verres.

Si vous êtes hypermétrope, ils auront un effet “loupe” alors que si vous avez une vision myope, ils auront tendance à rétrécir votre regard. Selon l’experte, qui exprime son talent sur le visage des célébrités, c’est un détail précieux pour mener à bien vos gestes esthétiques et révéler le potentiel de votre regard alias la fenêtre de l’âme.

Évidemment ce n’est pas une valeur absolue ni une science exacte, c’est simplement une ligne de conduite, une recommandation pour obtenir un maquillage à votre avantage. Si vous êtes myope, ouvrez le regard avec un point de lumière dans le coin interne de l’œil et étirez votre fard jusqu’à l’arcade. À contrario, si vous êtes hypermétrope et que vous avez une monture grossissante, veillez à estomper davantage la matière et structurez le regard avec des ombres foncées.

Courbez vos cils à l’horizontale pour plus de confort

Si vous portez des lunettes, vous avez certainement déjà fait l’expérience des cils qui se heurtent contre les verres. Rien qu’à l’évocation de ce scénario, vous fulminez de rage. C’est certainement l’une des sensations les plus désagréables après les cuisses qui se frottent et les chaussettes qui descendent. Pour éviter ce désagrément sans renoncer à la brosse teintée, utilisez un mascara allongeant plutôt qu’un volumateur extrême. Coiffez vos cils à l’horizontale ou légèrement en diagonale pour les habiller sans vous agacer de leur présence.

Dans les colonnes de Vogue, la spécialiste conseille aux hypermétropes d’opter pour un mascara “haute définition” afin de bien séparer les cils et d’éviter le style “patte d’araignée”. Vous pouvez simplement donner une forme à vos cils, sans ajouter de matière, en les courbant manuellement pour un rendu naturel, mais travaillé.

Optez pour des couleurs en phase avec votre monture

Même si de nombreuses personnes choisissent des montures neutres au style “passe-partout”, d’autres laissent parler leur esprit fantaisie et leur petit grain de folie. Quoi qu’il en soit, vous avez certainement déjà entendu parler de la colorimétrie, cette technique vouée à créer une harmonie de couleurs autour de votre visage. Si vous arborez une monture cristalline, qui se fond dans vos traits, vous avez carte blanche et vous pouvez explorer tous les fards de votre palette.

Vous avez une monture foncée, qui tire vers le brun ou le bleu marine ? Préférez les teintes douces comme le pastel, le bleu glacé ou le lilas. Ajoutez des touches pailletées pour équilibrer l’ensemble et créer un centre d’attraction. Vous portez des lunettes enjouées ? Trempez votre pinceau dans des fards “caméléons” à l’effigie du beige, du brun ou du rosé.

Ajustez votre makeup selon la forme de vos lunettes

La forme de vos lunettes influence directement la manière dont votre regard est perçu. L’objectif est simple : créer une harmonie entre la monture et le maquillage, sans surcharger le visage.

Montures rondes : elles adoucissent les traits. Pour éviter un effet trop effacé, structurez le regard avec un eye-liner légèrement étiré ou un fard un peu plus soutenu dans le coin externe. Cela apporte du contraste et de la définition.

Montures carrées ou angulaires : elles apportent déjà de la rigidité au visage. Ici, l’idéal est de doux fondus de fards, des dégradés subtils et des textures satinées pour équilibrer les lignes.

Montures oversize : comme elles couvrent une grande partie du visage, misez sur un maquillage qui reste lisible à travers les verres. Un travail de lumière sur la paupière mobile et un mascara bien séparé suffisent souvent à ouvrir le regard sans excès.

Montures fines ou discrètes : elles laissent davantage de place au maquillage. Vous pouvez alors vous permettre un trait d’eye-liner plus affirmé, ou une couleur plus intense sur la paupière.

Mais surtout : amusez-vous, expérimentez, testez !

Se maquiller avec des lunettes est parfois un jeu de patience. Cependant, aucun conseil n’égale votre ressenti : vous restez la principale auteure de votre makeup. Ces recommandations ne sont que des propositions pour vous simplifier la tâche devant le miroir. Elles ne doivent pas contraindre votre personnalité ni votre style.

L’essentiel reste de trouver ce qui vous met réellement à l’aise, autant dans le geste que dans le rendu. Certaines techniques fonctionneront parfaitement sur le papier, mais pourront sembler trop marquées ou peu naturelles une fois les lunettes posées.

Enfin, gardez en tête que les lunettes ne sont pas un masque, mais un accessoire à part entière de votre expression. Elles modifient la perception du visage, certes, mais elles peuvent aussi renforcer un style, affirmer une personnalité ou même devenir un point d’accroche esthétique. En les intégrant pleinement à votre routine beauté, vous transformez une contrainte apparente en véritable terrain de jeu créatif.