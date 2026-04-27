Maquillage et lunettes : les techniques qui mettent vraiment les yeux en valeur

Maquillage
Émilie Laurent
se maquiller lunettes
Photo d'illustration : GlassesShop / Unsplash

Les lunettes, même si elles apportent un style indéniable et remplissent une partie de notre visage, ont parfois tendance à masquer notre regard. Nos yeux, soulignés de fards, disparaissent derrière les carreaux de notre monture et notre mise en beauté perd alors tout son intérêt. Pas question pour autant de sacrifier nos envies de coquetterie. Voici quelques techniques pour faire ressortir vos yeux à travers ces vitres de correction.

Prenez en compte votre type de correction

Se maquiller avec des lunettes est un exercice délicat. C’est d’autant plus complexe si vous avez une mauvaise note aux deux yeux. Vous devez vous pomponner dans le flou le plus total, en faisant appel à vos autres sens. C’est déjà une noble compétence, qui mérite d’être citée. Avant d’épingler un makeup inspirant dans votre tableau Pinterest ou de prendre des hashtags clinquants en calque, la maquilleuse professionnelle Lisa Eldridge insiste sur le type et le degré de correction de vos verres.

Si vous êtes hypermétrope, ils auront un effet “loupe” alors que si vous avez une vision myope, ils auront tendance à rétrécir votre regard. Selon l’experte, qui exprime son talent sur le visage des célébrités, c’est un détail précieux pour mener à bien vos gestes esthétiques et révéler le potentiel de votre regard alias la fenêtre de l’âme.

Évidemment ce n’est pas une valeur absolue ni une science exacte, c’est simplement une ligne de conduite, une recommandation pour obtenir un maquillage à votre avantage. Si vous êtes myope, ouvrez le regard avec un point de lumière dans le coin interne de l’œil et étirez votre fard jusqu’à l’arcade. À contrario, si vous êtes hypermétrope et que vous avez une monture grossissante, veillez à estomper davantage la matière et structurez le regard avec des ombres foncées.

@vicky_s17 WAIT FOR THEM TO SAY: why you are looking to me with those beautiful eyes! 😏 #makeup #beauty #makeuptutorial #maquillajedeojos #maquillajegafas #gafas #glasses #seductiveeyes ♬ Shake It To The Max (FLY) (Remix) – MOLIY & Skillibeng & Shenseea

Courbez vos cils à l’horizontale pour plus de confort

Si vous portez des lunettes, vous avez certainement déjà fait l’expérience des cils qui se heurtent contre les verres. Rien qu’à l’évocation de ce scénario, vous fulminez de rage. C’est certainement l’une des sensations les plus désagréables après les cuisses qui se frottent et les chaussettes qui descendent. Pour éviter ce désagrément sans renoncer à la brosse teintée, utilisez un mascara allongeant plutôt qu’un volumateur extrême. Coiffez vos cils à l’horizontale ou légèrement en diagonale pour les habiller sans vous agacer de leur présence.

Dans les colonnes de Vogue, la spécialiste conseille aux hypermétropes d’opter pour un mascara “haute définition” afin de bien séparer les cils et d’éviter le style “patte d’araignée”. Vous pouvez simplement donner une forme à vos cils, sans ajouter de matière, en les courbant manuellement pour un rendu naturel, mais travaillé.

Optez pour des couleurs en phase avec votre monture

Même si de nombreuses personnes choisissent des montures neutres au style “passe-partout”, d’autres laissent parler leur esprit fantaisie et leur petit grain de folie. Quoi qu’il en soit, vous avez certainement déjà entendu parler de la colorimétrie, cette technique vouée à créer une harmonie de couleurs autour de votre visage. Si vous arborez une monture cristalline, qui se fond dans vos traits, vous avez carte blanche et vous pouvez explorer tous les fards de votre palette.

Vous avez une monture foncée, qui tire vers le brun ou le bleu marine ? Préférez les teintes douces comme le pastel, le bleu glacé ou le lilas. Ajoutez des touches pailletées pour équilibrer l’ensemble et créer un centre d’attraction. Vous portez des lunettes enjouées ? Trempez votre pinceau dans des fards “caméléons” à l’effigie du beige, du brun ou du rosé.

Ajustez votre makeup selon la forme de vos lunettes

La forme de vos lunettes influence directement la manière dont votre regard est perçu. L’objectif est simple : créer une harmonie entre la monture et le maquillage, sans surcharger le visage.

  • Montures rondes : elles adoucissent les traits. Pour éviter un effet trop effacé, structurez le regard avec un eye-liner légèrement étiré ou un fard un peu plus soutenu dans le coin externe. Cela apporte du contraste et de la définition.
  • Montures carrées ou angulaires : elles apportent déjà de la rigidité au visage. Ici, l’idéal est de doux fondus de fards, des dégradés subtils et des textures satinées pour équilibrer les lignes.
  • Montures oversize : comme elles couvrent une grande partie du visage, misez sur un maquillage qui reste lisible à travers les verres. Un travail de lumière sur la paupière mobile et un mascara bien séparé suffisent souvent à ouvrir le regard sans excès.
  • Montures fines ou discrètes : elles laissent davantage de place au maquillage. Vous pouvez alors vous permettre un trait d’eye-liner plus affirmé, ou une couleur plus intense sur la paupière.

Mais surtout : amusez-vous, expérimentez, testez !

Se maquiller avec des lunettes est parfois un jeu de patience. Cependant, aucun conseil n’égale votre ressenti : vous restez la principale auteure de votre makeup. Ces recommandations ne sont que des propositions pour vous simplifier la tâche devant le miroir. Elles ne doivent pas contraindre votre personnalité ni votre style.

L’essentiel reste de trouver ce qui vous met réellement à l’aise, autant dans le geste que dans le rendu. Certaines techniques fonctionneront parfaitement sur le papier, mais pourront sembler trop marquées ou peu naturelles une fois les lunettes posées.

Enfin, gardez en tête que les lunettes ne sont pas un masque, mais un accessoire à part entière de votre expression. Elles modifient la perception du visage, certes, mais elles peuvent aussi renforcer un style, affirmer une personnalité ou même devenir un point d’accroche esthétique. En les intégrant pleinement à votre routine beauté, vous transformez une contrainte apparente en véritable terrain de jeu créatif.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
Article précédent
Ces gestes beauté pourraient en dire long sur la façon d’aimer

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ces gestes beauté pourraient en dire long sur la façon d’aimer

Un trait de liner affirmé, un maquillage léger, une bouche chatoyante minutieusement peinte… votre manière de vous apprêter...

Maquillage indien femme : idées et style ethnique

Le maquillage indien attire par sa richesse symbolique, ses couleurs vibrantes et son savoir-faire ancestral. Transmis de génération en...

Beauté naturelle femme : astuces essentielles pour être belle sans maquillage

Révéler son éclat naturel sans recourir au fond de teint ni au mascara, voilà un art que de...

Maquillage mexicain femme : idées de styles colorés et images

Le maquillage mexicain féminin intrigue par sa richesse visuelle et son audace chromatique. Ancré dans la tradition mexicaine du Día de...

Maquillage zombie femme : idées et tutos halloween pour un look horrifique

Halloween approche et le maquillage zombie femme s'impose comme l'un des déguisements les plus plébiscités. Terrifiant, créatif et accessible...

Chaleur, humidité : l’astuce qui prolonge vraiment la tenue du rouge à lèvres

Entre chaleur et humidité, garder un maquillage intact toute la journée peut vite devenir un défi. Le rouge...