Maquillage festival femme : 8 idées de looks bohème et hippie

Les festivals sont des terrains de jeu idéaux pour exprimer sa créativité beauté sans aucune retenue. Le maquillage festival femme, inspiré du style bohème et hippie chic, mêle paillettes, couleurs vives et accessoires audacieux pour un résultat unique.

Depuis 1999, le festival Coachella s’impose comme la référence mondiale en matière de looks créatifs et décontractés. Nous allons vous guider à travers 8 idées de looks pour sublimer votre style lors de votre prochain festival.

Look 1 : Un teint lumineux et naturel pour le festival

La base d’un maquillage bohème réussi commence toujours par une peau bien préparée. Hydratez votre visage avec une crème hydratante légère ou une BB crème avant d’appliquer quoi que ce soit.

Cette étape garantit un rendu naturel et lumineux tout au long de la journée.

Appliquez ensuite un fond de teint léger pour unifier le teint sans l’alourdir. Un anticerne ou correcteur camouflera discrètement les imperfections tout en conservant un effet peau naturelle, indispensable pour le style hippie chic.

Sculptez les pommettes et le front avec un bronzer chaud, puis ajoutez un léger blush rosé sur les joues pour une touche romantique et glamour. L’highlighter doré posé sur les pommettes, l’arête du nez et le coin interne des yeux illumine instantanément le visage.

Pour un effet naturel et ensoleillé, créez quelques taches de rousseur artificielles à l’aide d’un crayon brun estompé.

Look 2 : Des yeux envoûtants aux couleurs vives et aux paillettes

Le maquillage yeux bohème se démarque grâce à son audace et sa liberté créative.

Avant tout, adaptez l’intensité du maquillage à votre tenue : une robe à motifs colorés appelle des yeux plus discrets, tandis qu’une tenue sobre autorise toutes les extravagances.

Commencez par poser une base de fard à paupières pour garantir une longue tenue irréprochable. Travaillez ensuite avec des fards aux teintes rose, orange ou jaune, caractéristiques du maquillage hippie chic.

Les paillettes sur les paupières ajoutent un effet éblouissant irrésistible en lumière naturelle.

Tracez un eye-liner noir ou coloré pour définir le regard, puis appliquez un mascara waterproof ou volumateur pour un effet yeux de biche. De faux cils viennent renforcer le volume si vous le souhaitez.

Une touche d’highlighter doré au coin interne des yeux suffit à illuminer l’ensemble du regard de façon spectaculaire.

Look 3 : Des lèvres audacieuses et colorées pour afficher sa personnalité

Le maquillage lèvres festival se décline en deux directions selon l’intensité des yeux. Quand le regard reste discret, les lèvres peuvent s’affirmer avec un rouge à lèvres vif, corail, fuchsia ou orange brûlé.

Ce choix audacieux reflète parfaitement l’esprit bohémien libéré.

Si votre maquillage yeux est déjà chargé, optez pour des teintes nudes ou un rose très léger pour équilibrer harmonieusement le look global. Un crayon à lèvres posé sur le contour définit et intensifie la bouche avec précision.

Appliquez ensuite un gloss par-dessus le rouge à lèvres pour un effet brillant et glamour particulièrement photogénique.

Pensez toujours à glisser votre rouge à lèvres ou gloss dans votre sac pour les retouches inévitables en festival. Un look soigné tout au long de la journée, voilà l’objectif d’un maquillage hippie chic bien pensé.

Look 4 : Des paillettes et des décorations pour un visage de fête

Les paillettes et les décorations constituent la signature visuelle du maquillage Coachella.

Posez des paillettes, des perles, des étoiles ou d’autres ornements sur le front, au-dessus des sourcils ou sous les yeux pour un résultat spectaculaire et original.

Les strass collés sur les pommettes apportent un éclat éblouissant, surtout en plein soleil californien. Les tatouages éphémères et bijoux pour le visage complètent ce tableau festif avec une touche de mystère et d’originalité absolue.

Appliquez généreusement l’highlighter sur les pommettes, le coin interne des yeux, le nez et le creux de la lèvre supérieure.

Finalisez l’ensemble avec un spray fixateur pour que toutes ces décorations tiennent fermement pendant les longues heures de festival.

Look 5 : Des ongles colorés et bohèmes pour compléter le look

Les ongles méritent autant d’attention que le reste du look dans le style bohème chic.

Choisissez des vernis aux couleurs vives sur les mains ou les pieds pour apporter une touche de gaieté et de fantaisie à votre tenue festival.

Combinez plusieurs couleurs pour un résultat vraiment bohémien et assumé. Voici quelques associations tendance particulièrement efficaces :

Orange et jaune pour un esprit solaire et festif

Rose et violet pour un look mystérieux et romantique

Bleu et vert pour une énergie fraîche et originale

Des paillettes ou des petites décorations appliquées sur les ongles renforcent le côté festif. Les ongles restent souvent un détail sous-estimé, pourtant ils participent à la cohérence globale d’un style hippie chic véritablement réussi.

Look 6 : Une coiffure ondulée et accessoirisée pour un style bohémien

La coiffure joue un rôle central dans la construction d’un look hippie chic harmonieux. Les cheveux portés détachés gagnent à être ondulés au fer à boucles pour un rendu naturel, aérien et résolument bohème.

Pour les cheveux attachés, deux tresses ou une tresse attachée en chignon bas offrent des options élégantes et pratiques, parfaitement adaptées à l’ambiance festive.

Un foulard coloré ou à imprimés noué dans les cheveux accentue immédiatement le style bohémien. Les gros chouchous constituent une alternative moderne et accessible.

La coiffure doit toujours dialoguer avec le maquillage et les accessoires choisis. Un ensemble cohérent et réfléchi produit toujours un effet plus percutant qu’une accumulation d’éléments sans lien entre eux.

Look 7 : Des accessoires dorés et naturels pour sublimer le look hippie chic

Les accessoires constituent les dernières touches d’un look bohème complet et abouti.

Côté bijoux, privilégiez les boucles d’oreilles pendantes, les colliers superposés, les bracelets empilés et les bagues dorées, argentées ou blanches pour un effet maximaliste assumé.

Les bijoux de cheville en perles ou en coquillages ajoutent une dimension naturelle très tendance.

Le choix du sac suit une logique cohérente avec l’ensemble. Un sac à main, une pochette ou un sac en bandoulière blanc, marron ou beige, en paille, avec des franges ou des motifs bohèmes, prolonge visuellement l’esprit du style.

Un chapeau beige ou en paille, assorti au sac, complète la silhouette avec élégance. Une ceinture ornée d’une touche de couleur ou de motifs portée sur une robe ou un pantalon structure la silhouette.

Ces accessoires naturels et dorés subliment chaque morphologie avec une générosité stylistique sans failles.

Look 8 : S’inspirer du festival Coachella pour un maquillage bohème ultime

Coachella représente la source d’inspiration absolue pour tout maquillage festival femme dans un esprit bohème.

Ce festival annuel de musique et d’art, organisé chaque avril à Indio en Californie, réunit des centaines de milliers de festivaliers venus du monde entier.

Selon les organisateurs, l’édition 2024 a rassemblé plus de 250 000 participants sur trois weekends consécutifs.

Le maquillage Coachella se caractérise par des couleurs vives, des paillettes, des tatouages éphémères et des bijoux pour le visage. Ces codes visuels forts ont largement influencé les tendances beauté mondiales ces dernières années.

Combinez tous les éléments présentés tout au long de cet article pour créer un look complet :

Teint lumineux et naturel travaillé au bronzer et à l’highlighter Yeux envoûtants rehaussés de paillettes et d’eye-liner Lèvres audacieuses ou nudes selon l’équilibre recherché Paillettes, strass et décorations sur le visage Ongles colorés et accessoires bohèmes assortis

Le maquillage festival bohème reste avant tout une expression de créativité et de liberté personnelle.

Aucune règle stricte ne s’impose : chacune adapte ces tendances à sa propre personnalité, son style unique et sa vision singulière de la beauté festive.