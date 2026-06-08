Maquillage femme été : teint frais et couleurs

Imaginez une femme aux cheveux blond cendré, aux yeux d’un bleu gris discret et à la peau délicatement rosée. Quel maquillage lui permettrait de rayonner sans trahir sa palette naturelle ? La réponse se trouve dans la colorimétrie.

Les femmes de type « »été » » possèdent une carnation froide et subtile, des reflets cendrés dans les cheveux et des yeux déclinés dans des tons bleus pâles, gris-bleus ou verts clairs.

Leur beauté naturelle repose sur la douceur et la fraîcheur, et leur maquillage doit prolonger cette harmonie visuelle plutôt que la contrarier. Comprendre les règles qui régissent ces nuances, c’est transformer chaque geste beauté en atout.

Comprendre la colorimétrie de la femme été

La colorimétrie s’intéresse à la manière dont les teintes interagissent avec le teint, les yeux et les cheveux d’une personne.

4 grandes familles saisonnières structurent cette approche — Printemps, Été, Automne et Hiver. Chacune regroupe des caractéristiques physiques précises et une palette de couleurs correspondante.

La femme de type été a pour particularité une température froide et un chroma adouci, peu saturé. Sa valeur va de moyenne à claire, et son contraste naturel reste faible à moyen.

Concrètement, sa peau présente des nuances rosées ou beige-rosées froides, ses cheveux arborent des reflets cendrés ou argentés — jamais dorés — et ses yeux oscillent entre bleu pâle, gris-bleu, vert clair ou noisette grisé.

Comprendre son sous-ton est décisif. Un teint froid oriente vers des fonds de teint à nuance rosée. Un teint neutre permet de naviguer entre les deux registres.

Cette lecture des sous-tons guide aussi le choix des correcteurs — un correcteur orangé neutralise les cernes bleus, tandis qu’un correcteur jaune convient mieux aux cernes violacés.

La conseillère en image Anne Nogueira, qui propose la session COLOR’FLASH pour identifier sa colorimétrie en moins de 30 minutes, insiste sur l’importance de cette étape fondatrice.

La palette de couleurs idéale pour sublimer le teint été

Toute la palette de couleurs d’une femme été tourne autour de teintes pastels froides et délicates. Le bleu règne en maître sous ses formes les plus poétiques — bleu ciel, bleu lavande, bleu marine — tandis que le rose se décline en rose poudré ou fuchsia doux.

La lavande, le violet clair, le vert menthe et le vert d’eau viennent compléter cet ensemble lumineux.

Les tons doux neutres ont aussi leur place : gris perle, gris ardoise, ivoire et taupe apportent une base sobre et élégante. Les teintes de pêche, corail doux et rose saumon permettent de jouer avec des nuances légèrement chaudes sans quitter le territoire froid.

Les couleurs vives restent acceptables, mais uniquement dans leur version froide et atténuée : un rose framboise ou un turquoise clair seront toujours plus flatteurs qu’un rouge vif ou un orange chaud.

Le noir durcit les traits d’une femme été. Lui préférer un gris anthracite, un bleu marine ou un taupe préservera la féminité et la douceur naturelles de cette colorimétrie. C’est une règle basique qui change tout à l’élégance générale d’un look.

Préparer et fixer le teint pour une journée estivale

Appliquer une base légère pour une tenue optimale

La chaleur estivale constitue le premier ennemi du maquillage. Transpiration et brillance s’installent dès les premières heures, mettant à rude épreuve les produits appliqués le matin.

Face à ce défi, une base de teint légère et sans huile devient indispensable. Elle lisse la peau, resserre l’apparence des pores et prolonge la tenue de l’ensemble du maquillage même lorsque le thermomètre grimpe.

La ligne Healthy Mix Clean de Bourjois offre précisément ce type de formule adaptée. Cette étape de préparation du teint conditionne le bilan final — l’ignorer, c’est accepter que le maquillage glisse dès midi.

Fixer avec une poudre libre pour limiter la brillance

Après le correcteur, une fine couche de poudre libre fixe l’ensemble du maquillage tout en absorbant l’excès de sébum. La Poudre de Riz de Java de Bourjois, proposée à 12,99 euros, constitue une option efficace et abordable pour obtenir un rendu naturel et frais sans effet poudré.

Son application légère au pinceau sur les zones à orientation grasse — front, nez, menton — suffit à éviter que le maquillage coule durant la journée.

Corriger et illuminer le regard sans alourdir

Privilégier un correcteur naturel plutôt qu’un fond de teint couvrant

En plein été, le maquillage léger s’impose. Plutôt qu’un fond de teint couvrant qui risque de créer un effet masque dès les premières chaleurs, nous recommandons de miser sur un correcteur anti-cernes appliqué uniquement sur les zones ciblées : imperfections et contour des yeux. La peau respire mieux, le résultat gagne en naturel.

Le Roll-On Anti-Cernes Healthy Mix Clean de Bourjois, à 13,99 euros, illustre parfaitement cette approche. Son applicateur roll-on garantit une application précise et hygiénique.

La teinte rosée choisie doit s’aligner sur les sous-tons froids propres à la femme de type été pour illuminer sans trahir la carnation naturelle.

Illuminer le visage avec un highlighter discret

Un highlighter bien placé transforme un teint ordinaire en teint lumineux. Sur le haut des pommettes, l’arc de Cupidon et le coin interne des yeux, quelques touches de lumière froide suffisent à créer un effet frais et éveillé.

Le Highlighter Maxi Boîte Ronde de Bourjois, disponible à 16,99 euros, convient parfaitement grâce à ses finitions satinées discrètes.

L’excès reste le piège à éviter. La subtilité est la règle d’or pour respecter la douceur naturelle de la colorimétrie été.

Maquillage des yeux pour une femme été : douceur et fraîcheur

Choisir des ombres à paupières dans des tons froids et adoucis

Les ombres à paupières adaptées à une femme de type Été Doux couvrent un spectre précis de couleurs froides. Voici les familles de teintes à privilégier :

Tons neutres froids — gris perle, taupe, bleu-gris et beige rosé pour les regards quotidiens

— gris perle, taupe, bleu-gris et beige rosé pour les regards quotidiens Teintes pastels feutrées : lavande, bleu ciel, rose poudré, lilas et vert d’eau pour apporter de la profondeur sans excès

: lavande, bleu ciel, rose poudré, lilas et vert d’eau pour apporter de la profondeur sans excès Nuances profondes et élégantes — bleu ardoise, prune légère et framboise douce pour les looks du soir

Les teintes chaudes — bronze, cuivre, terre cuite — créent un contraste défavorable avec les yeux bleus pâles, verts clairs ou noisette grisé typiques de cette saison. La règle est simple : rester dans les couleurs froides et les tons doux.

Définir le regard avec mascara et eyeliner adaptés

Pour les yeux d’une femme été, un mascara brun ou gris foncé produit un effet plus harmonieux que le noir pur, qui durcit le regard. L’eyeliner peut être noir ou gris selon l’intensité souhaitée.

Les sourcils méritent une attention particulière : bien définis mais sans excès de dramatisme, tracés avec une poudre ou un crayon léger dans une teinte proche des reflets cendrés des cheveux.

Le blush et les lèvres : touches de couleur fraîches et légères

Un blush rosé ou corail pour un effet bonne mine naturel

Le blush représente l’un des outils les plus efficaces pour redonner vie au teint après une longue journée d’été.

Un blush en poudre dans des tons rosés ou corail doux, appliqué légèrement sur les pommettes, s’accorde parfaitement avec la teinte rosée froide de la peau d’une femme été.

La Boîte Ronde Blush de Bourjois, à 13,90 euros, propose des nuances parfaitement adaptées à cette colorimétrie.

Des lèvres hydratées et légèrement teintées

La chaleur assèche les lèvres. Les textures épaisses ou mate accentuent cet effet inconfortable. Nous conseillons des formules légères et hydratantes, comme une huile à lèvres teintée infusée en huiles d’avocats et de framboises.

Les teintes idéales pour la femme été : rose froid, bois de rose, framboise douce ou corail léger. Les finitions satinées ou légèrement glossy apportent du volume sans rigidité. L’Huile à Lèvres Healthy Mix S.O.S Lip Oil de Bourjois, à 14,90 euros, constitue une option qui conjugue soin et couleur subtilement teintée.

Les bijoux et accessoires qui complètent le maquillage été

L’harmonie visuelle d’un look ne s’arrête pas au visage. Les bijoux et accessoires prolongent la cohérence chromatique instaurée par le maquillage.

Pour une femme de type été, les métaux froids s’imposent naturellement — argent, or blanc, platine et or rose pâle s’harmonisent avec les tons frais de la palette estivale, là où l’or jaune créerait une dissonance.

Les pierres précieuses et semi-précieuses idéales restent délicates et froides : quartz rose, améthyste, aigue-marine et pierre de lune. Des bijoux fins et élégants plutôt qu’imposants.

Les accessoires du quotidien participent aussi à cet équilibre : écharpes et foulards en soie légère dans des tons pastel, chaussures et sacs dans des teintes poudrées ou taupe froid, ceintures fines et élégantes plutôt que larges et contrastées.

Adapter son maquillage été selon son style et son contraste naturel

Laëtitia Lanteri, rédactrice spécialisée mode avec plus de 1 200 articles publiés en 7 ans, rappelle que la palette été n’est pas un carcan mais un point de départ. Le contraste naturel de la femme été allant de faible à moyen, il est possible de modeler l’intensité du maquillage selon l’occasion.

Pour un style naturel au quotidien, les neutres froids constituent la base idéale — gris perle, taupe, beige rosé et bleu-gris créent une harmonie visuelle discrète et sophistiquée.

Pour un look plus affirmé, les teintes profondes comme le bleu ardoise, la prune légère ou la framboise douce s’intègrent naturellement à condition de rester dans les tonalités atténuées.

Trois approches d’association de couleurs permettent de structurer ses choix. Le camaïeu doux décline différentes nuances d’une même couleur — plusieurs tons de lavande, par exemple — pour un effet enveloppant.

Le monochrome subtil joue sur une seule couleur déclinée en plusieurs tonalités douces. L’association contrastée en douceur combine des couleurs opposées sur le cercle chromatique mais dans leurs versions atténuées : bleu pervenche et rose pâle, ou vert sauge et lavande.

Ces associations s’appliquent aussi bien à la garde-robe qu’au maquillage, ouvrant un champ de possibilités élégantes pour toutes les morphologies et tous les styles.