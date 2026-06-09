Maquillage femme printemps : tendances et couleurs

Le printemps signe la fin des teints lourds et des looks chargés de l’hiver. La saison invite à la légèreté et à la fraîcheur, avec des couleurs qui réveillent le visage sans l’étouffer.

Un maquillage printanier réussi, c’est avant tout une peau lumineuse sublimée par quelques touches de couleur bien choisies. Mais encore faut-il savoir quelles teintes adopter et comment les appliquer.

Les tendances de cette saison sont claires, et la colorimétrie offre une grille de lecture précieuse pour que chaque femme, quelle que soit sa morphologie ou sa carnation, trouve sa palette idéale.

Un teint frais et naturel : les tendances maquillage du printemps

Trois grandes directions dominent cette saison. Le teint halé façon retour de week-end ensoleillé, le blush très coloré porté haut sur les pommettes, et l’approche skin nature qui mise sur la vraie peau.

Chacune de ces tendances partage un point commun : la transparence et l’authenticité du rendu.

Le teint halé et l’effet bonne mine

Pour obtenir cet effet glowy sans artifice, la technique commence par une hydratation soignée de la peau, étape indispensable avant tout maquillage printanier. On allège ensuite le fond de teint en optant pour un fini second skin, presque invisible.

Une poudre de soleil, choisie un à deux tons plus foncée que la carnation, se dépose en balayant légèrement sur les pommettes, le front et le dessus du nez. Pas de sculpture excessive — l’objectif est la bonne mine naturelle, pas le contour dramatique.

Le blush liquide vient ensuite, tapotó haut sur la pommette pour un discret effet liftant. On superpose un voile de blush poudre en layering pour intensifier la couleur sans alourdir.

Le Blush Liquide Pêche de Cénée, à 23,50 €, illustre parfaitement cette texture légère et fondante. La règle d’équilibre reste immanquable : joues intenses, yeux et lèvres sobres.

L’approche skin nature

L’experte Emily Wood défend cette philosophie : capter la lumière naturelle de la peau plutôt que de la masquer. L’influenceuse Sabrina Carpenter en est une ambassadrice visible.

Concrètement, on garde la peau visible, on applique un SPF — comme l’Ultra Violette Clean Screen SPF30 à 38 € — et on ajoute un blush ou un crayon à lèvres pour le pigment. Pas besoin des trois à la fois.

L’astuce consiste à concentrer un produit sur une zone, puis à étirer le reste sur les autres pour unifier sans surcharger.

Les tendances yeux et lèvres à adopter ce printemps

Le regard Denim et le smoky gold

Inspiré des années 1980-1990 et largement popularisé sur TikTok, le regard Denim s’impose comme la tendance yeux de la saison.

La technique : on crayonne la paupière avec un crayon bleu waterproof, on dépose un voile de fard bleu au doigt, puis on floute avec un pinceau propre pour créer un effet aquarelle blurred très printanier.

Le mascara noir vient intensifier le regard. Le reste du visage reste volontairement discret pour équilibrer l’ensemble.

Pour les soirées, le smoky gold offre une alternative lumineuse. Des teintes dorées, bronze et cuivrées viennent recouvrir un crayon gras sur la paupière, terminées par un mascara brun ou noir.

Emilio Benedetti, national make-up artist chez Yves Saint Laurent Beauté, recommande de combiner les textures crème et poudre pour amplifier la brillance sans perdre la tenue. Les ombres à paupières de la Palette Diorshow 5 Couleurs Midnight Lamé, proposée à 72 €, se prêtent idéalement à ces jeux de lumière.

Regard Denim : crayon bleu waterproof, fard aquarelle, mascara noir

Smoky gold : crayon gras doré, fard cuivré en superposition, mascara brun

Sourcils épais et naturels disciplinés au gel, étoffés poil à poil au crayon

Le blush à lèvres inspiré de la K-beauty

Cette tendance venue de Corée s’éloigne des contours nets pour un rendu plus doux et romantique. On hydrate les lèvres, on pose un rouge à lèvres nude dans la bouche, puis on étire la matière vers l’extérieur avec le doigt.

Le résultat ? Un effet gradient doux et rajeunissant, qui ne marque ni les contours ni les commissures. Idéal après 40 ans. Les tonalités bois de rose ou beige, légèrement plus intenses que la carnation naturelle, conviennent parfaitement.

Le Blush à Lèvres YSL Lovenude Lip Blusher à 48 € ou le Matte to Tint Smooth Petal de Sephora à 13,99 € répondent tous deux à cet usage.

Colorimétrie printemps : comment identifier votre profil et choisir vos teintes

La colorimétrie saisonnière analyse comment les couleurs interagissent avec le teint, les yeux et les cheveux.

Amélie Cheval a d’ailleurs consacré un article complet à cette méthode en juin 2024, rappelant qu’il existe quatre saisons chromatiques : printemps, été, automne, hiver. Chacune possède ses propres nuances caractéristiques.

Identifier son sous-ton de peau

Observer les veines à l’intérieur du poignet reste le test le plus simple. Bleues ou violettes, elles indiquent un sous-ton froid. Vertes, elles signalent un sous-ton chaud. Difficiles à déterminer ? Le sous-ton est probablement neutre.

On peut compléter ce diagnostic en tenant des morceaux de tissu colorés près du visage sous lumière naturelle.

Le profil printemps se caractérise par un teint clair avec des notes de beige, ivoire, doré ou pêche. Les yeux sont noisette, gris-vert, bleu pâle, turquoise ou mordorés clairs. Les cheveux vont naturellement du blond doré au châtain doré ou roux.

La peau bronze légèrement, en prenant une coloration dorée sans jamais brunir franchement.

Nicole Kidman, Emma Stone et Blake Lively incarnent ce profil côté Hollywood

Isabelle Huppert, Adriana Karembeu et Claire Chazal le représentent en France

Ophélie Winter, Gisele Bündchen, Mia Farrow et Amy Adams complètent ce portrait lumineux

Ce profil dégage naturellement une impression de fraîcheur, de douceur et de luminosité. Les couleurs trop froides ou trop sombres comme le blanc pur, le bordeaux ou le marine ternissent ce teint délicat.

La palette de maquillage idéale pour une femme au profil printemps

Pour le teint, on privilégie les fonds de teint dans les tons pêche doré, beige doré ou sable doré. Sur les packagings, les mentions warm ou pêche orientent directement vers les bonnes références.

Blush, yeux et lèvres : les teintes à adopter

Le blush abricot, corail ou rose saumoné sublimera naturellement le teint printanier. On tapotera la matière du bout des doigts pour un rendu fondu. Pour les yeux, les ombres à paupières dans les tons vert anis, turquoise, bronze, or, mordoré ou abricot révèlent la chaleur naturelle du regard.

Les yeux marrons gagnent en profondeur avec des nuances dorées et bronze ; les yeux bleus et verts s’illuminent au contact des teintes corail et cuivrées.

Le Fard à Paupières Mono Idôle Goddess Dimension Lunar Glow de Lancôme, à 35 €, offre précisément cette luminosité.

Pour les lèvres, le rouge orangé, corail, brique ou beige doré en fini brillant ou légèrement glossy apportent la fraîcheur printanière recherchée. Le Westman Atelier Lip Suede Matte à 55 € et le VIOLETTE_FR Bisou Balm à 35 € sont deux options de référence.

Un crayon brique ou rose saumoné peut structurer la bouche avec douceur avant d’appliquer la couleur.

Fond de teint : pêche doré, beige doré, sable doré

Blush : abricot, corail, rose saumoné, brun cuivré

Lèvres : rouge orangé, corail, brique, pêche, beige doré en fini brillant

Pour compléter ce look printanier, le Vernis au Silicium Lilas de Même à 11,50 € ajoute une touche de pastel aux mains, en harmonie parfaite avec la palette chromatique de saison.

Les tendances sont là pour inspirer et s’exprimer — jamais pour imposer. Chaque femme adapte ces conseils à sa personnalité et à ses envies du moment.

Accessoires et matières pour sublimer le maquillage printanier

Le maquillage ne s’arrête pas au visage. Les matières satinées, la soie et le velours créent une continuité lumineuse avec un teint glowy. Cette touche de brillance capte la lumière comme un highlighter naturel sur les pommettes ou l’arc de Cupidon.

Pour les bijoux, l’or vieilli l’emporte sur l’argent. Cuivre, bronze, coquillage et ambre prolongent naturellement la palette chaude du profil printanier.

Côté lunettes, le métal doré, l’écaille ou un plastique turquoise ou vert anis s’accordent parfaitement avec la colorimétrie de la saison. Cette harmonie entre maquillage et accessoires crée un total look cohérent et lumineux, sans effort apparent — ce qui est précisément l’esprit du printemps.