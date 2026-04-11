Le maquillage « sunkissed » : la tendance beauté qui domine le printemps 2026

Effet retour de plage, peau dorée et glow naturel : le maquillage « sunkissed » s’impose partout ce printemps 2026. Inspiré par l’éclat du soleil sur la peau, ce look séduit par sa fraîcheur et sa simplicité.

Un teint lumineux facilement

La tendance « sunkissed » repose sur une idée simple : sublimer votre peau sans la transformer. Ici, pas question de masquer, mais plutôt de mettre en valeur ce qui est déjà là. Dans la lignée du mouvement « skin first », l’accent est mis sur des textures légères comme les sérums teintés ou les fonds de teint à couvrance modulable. L’objectif ? Laisser apparaître la texture naturelle de votre peau, avec ses nuances, sa vie, son éclat.

Pour recréer cet effet ensoleillé, le bronzer est appliqué sur les zones que le soleil touche naturellement : le haut des pommettes, l’arête du nez, les tempes ou encore le front. Un blush dans des tons pêche ou rosés vient ensuite réveiller le teint, pour un effet bonne mine immédiat. Les textures crème ou liquides sont particulièrement appréciées, car elles se fondent dans la peau et offrent un rendu tout en douceur.

Des touches de lumière bien placées

Autre élément clé du look : la lumière. L’highlighter est utilisé avec parcimonie pour capter la lumière et donner cet effet « peau chauffée par le soleil ». Les teintes dorées, champagne ou légèrement cuivrées sont privilégiées pour apporter de la chaleur sans effet artificiel. Certaines personnes s’amusent aussi à ajouter de faux grains de beauté, une astuce popularisée sur les réseaux sociaux pour renforcer l’illusion d’une peau naturellement exposée au soleil.

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Un regard chaud et subtil

Côté yeux, la tendance reste à la légèreté. Le maquillage « sunkissed » privilégie des teintes chaudes comme le bronze, le terracotta ou le beige doré, qui apportent de la profondeur tout en restant naturelles. Un simple mascara allongeant suffit souvent à ouvrir le regard. L’eyeliner, lui, devient optionnel : tout est pensé pour garder un équilibre harmonieux et sans surcharge. Le résultat ? Un regard lumineux, doux et en accord avec le reste du visage.

Des lèvres fraîches et naturelles

Pour compléter ce look printanier, les lèvres se parent de textures brillantes ou satinées. Les gloss et baumes teintés sont les stars du moment. Les teintes restent proches de la couleur naturelle des lèvres : rosé, nude chaud ou pêche. Là encore, l’idée est de sublimer sans masquer, dans un esprit léger et confortable.

Une tendance… mais pas une obligation

Si le maquillage « sunkissed » séduit autant, c’est aussi parce qu’il s’adapte facilement à toutes les carnations et à toutes les envies. Vous pouvez le moduler, l’intensifier ou le simplifier selon votre style. Il est d’ailleurs essentiel de le rappeler : vous n’avez absolument pas besoin de vous maquiller pour être dans cet « esprit lumineux ». Le maquillage peut être un jeu, un plaisir, une façon de vous exprimer – jamais une obligation. Certaines personnes adorent se maquiller, d’autres préfèrent laisser leur peau sans rien, et toutes ces approches sont valables.

Au fond, la tendance « sunkissed » célèbre surtout une chose : l’éclat. Celui que vous pouvez accentuer… ou simplement laisser exister. Que vous choisissiez un glow travaillé ou un visage « sans rien », votre peau mérite d’être vue, respectée et valorisée, exactement comme elle est.