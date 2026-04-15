Pourquoi la tendance maquillage inspirée de la série « Euphoria » s’impose sur les réseaux sociaux ?

Couleurs intenses, paillettes affirmées, liners graphiques : depuis quelques années, un style de maquillage envahit les réseaux sociaux. Inspirée de la série « Euphoria », cette tendance séduit une génération en quête de créativité et de liberté. Plus qu’un simple look, elle redéfinit les codes de la beauté.

Une signature visuelle qui marque les esprits

Dès sa diffusion, « Euphoria » s’est imposée comme un phénomène culturel. Si son histoire a captivé, son univers visuel a lui aussi profondément marqué. Les maquillages des personnages, faits de strass, de paillettes et de couleurs vibrantes, sont devenus iconiques.

Derrière cette esthétique, on retrouve la maquilleuse Doniella Davy, qui a imaginé des looks pensés comme de véritables extensions des émotions des personnages. Ici, le maquillage ne sert pas à « corriger », mais à raconter, à exprimer, à amplifier. Résultat : ces créations artistiques ont rapidement dépassé l’écran pour s’inviter dans la vraie vie, et surtout… sur vos fils d’actualité.

TikTok, accélérateur de créativité

Impossible de parler de cette tendance sans évoquer TikTok. La plateforme a joué un rôle clé dans l’explosion du maquillage façon « Euphoria ». Avec des millions de vues autour du hashtag dédié, les tutoriels se multiplient. Vous y trouvez des versions accessibles, des interprétations personnelles, ou encore des looks « expérimentaux ». Le format court permet de tester, reproduire et s’approprier ces styles en quelques gestes.

Ce qui plaît ? La liberté totale. Pas besoin d’être maquilleuse professionnelle pour s’exprimer. Vous pouvez tracer un liner asymétrique, ajouter des paillettes ou jouer avec les couleurs selon votre humeur.

Instagram, vitrine du maquillage artistique

De son côté, Instagram agit comme une galerie visuelle géante. Les looks inspirés de la série « Euphoria » y sont souvent mis en scène avec des lumières travaillées, des cadrages précis et une vraie dimension artistique. Le maquillage devient alors une œuvre à part entière. Chaque détail compte : un coin d’œil scintillant, une couleur inattendue, une forme graphique. Ce travail visuel renforce l’impact esthétique et donne envie d’explorer de nouvelles idées.

Une beauté plus libre et body positive

Le succès de cette tendance ne tient pas qu’à son aspect visuel. Il s’inscrit dans une évolution plus large des standards de beauté. Aujourd’hui, le maquillage n’est plus seulement un outil pour cacher ou transformer. Il devient un moyen d’expression, un terrain de jeu créatif, un prolongement de votre personnalité. Et surtout, il célèbre tous les visages, toutes les peaux, toutes les identités.

Dans cette approche body positive, il n’y a pas de « bonne » manière de se maquiller. Que vous aimiez les looks minimalistes ou les créations audacieuses, tout est valable. Votre visage n’est pas une toile à corriger, mais un espace à explorer.

Une influence durable dans l’univers beauté

Depuis ses débuts, l’esthétique de la série « Euphoria » continue d’inspirer aussi bien les créateurs de contenu que les professionnels. De nombreuses marques proposent désormais des produits axés sur la brillance, les textures innovantes ou les pigments intenses. Cette tendance ne semble pas prête de disparaître. Elle reflète une transformation profonde : la beauté devient plus personnelle, plus expressive, moins codifiée.

En résumé, si le maquillage façon « Euphoria » s’impose autant, c’est parce qu’il vous invite à sortir des règles, à jouer avec les couleurs et à vous réapproprier votre image. Une tendance qui ne vous demande pas de rentrer dans un moule, mais de créer le vôtre.