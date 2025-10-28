Cette nuance de rouge sublime toutes les mains cet automne

Cet automne 2025, la tendance manucure est claire : le rouge cerise foncé s’impose comme la couleur phare pour habiller toutes les mains avec élégance et intensité. Cette nuance, aussi profonde que vive, rappelle la richesse éclatante d’une cerise bien mûre et apporte une note sophistiquée qui s’accorde parfaitement aux tons chaleureux de la saison automnale.

Une couleur qui allie classicisme et modernité

Le vernis rouge cerise est plébiscité sur les réseaux sociaux, avec plus de 50 millions de vues sur TikTok grâce au hashtag #cherrynails. Cette teinte se démarque du rouge classique par son côté un peu plus foncé, presque « vampy », qui s’adapte aussi bien à un style discret qu’à des nail arts plus créatifs. Pour renforcer ce côté tendance, il est conseillé de le porter avec une finition brillante, grâce à un top coat, ou même de réaliser des effets chromés et dégradés en le combinant avec des teintes marron mocha, très en vogue cette saison.​

Facilité d’application et polyvalence

Le rouge cerise est idéal pour les ongles courts comme longs. Sa polyvalence permet de l’associer à un look naturel ou à une mise en beauté sophistiquée. Les techniques modernes offrent diverses options pour le porter : base marron puis cerise, dégradés réalisés à l’éponge ou effets Jelly pour une transparence élégante. Cette couleur met en valeur les mains tout en restant facile à porter au quotidien.

Plus qu’une mode, ce rouge cerise est ainsi un véritable classique réinventé pour l’automne 2025. Il s’adapte parfaitement à l’atmosphère cosy et chaleureuse de la saison, où les couleurs naturelles, les textures riches et les jeux de lumière sont à l’honneur.