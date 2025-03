Paraître plus jeune ou plus âgée avec du mascara : et si on jouait avec les codes ?

Le mascara, c’est ce petit tube magique qui peut réveiller un regard fatigué en un clin d’œil et transformer l’expression en un simple coup de brosse. Selon la manière dont il est appliqué, il peut aussi donner un air « plus juvénile » ou au contraire, apporter une « touche mature ». Découvrez comment le mascara peut influencer l’apparence de votre regard et jouer sur votre âge perçu.

Un regard « plus jeune » : légèreté et ouverture

Si votre objectif est d’apporter un vent de fraîcheur à votre regard, la clé est d’ouvrir et d’étendre l’œil pour un effet lumineux et dynamique. Voici comment faire :

Misez sur un mascara allongeant et recourbant : des cils bien définis et longs donnent une impression de jeunesse et d’éveil. Les formules légères sont à préférer pour éviter l’effet figé et rigide.

Dites adieu aux paquets : des cils surchargés de matière peuvent alourdir le regard et accentuer les ridules. Appliquez votre mascara en fines couches, et peignez vos cils avec une brosse propre pour un effet naturel.

Ne négligez pas la courbure : un recourbe-cils avant l’application du mascara est une astuce incontournable pour un regard grand ouvert et frais.

Accentuez les cils externes : en appliquant un peu plus de produit sur ces derniers, vous obtenez un effet « yeux de félin » qui donne une impression de regard remonté.

Attention aux cils inférieurs : un mascara trop marqué sur cette zone peut créer des ombres sous les yeux et donner un air fatigué. Si vous souhaitez en appliquer, faites-le avec parcimonie.

Un regard « plus mature » : intensité et structure

Si au contraire vous souhaitez donner à votre regard une allure plus affirmée, misez sur des techniques qui renforcent la profondeur et la structure.

Choisissez un mascara volumateur : des cils épais et denses apportent un côté plus structurant et un regard envoutant.

Travaillez la racine des cils : en appliquant le mascara à partir de la base et en effectuant un mouvement en zigzag, vous créez de la densité et de l’intensité.

Osez les cils inférieurs : cette touche dramatique donne plus de caractère au visage et accentue le côté expressif du regard.

Préférez les teintes foncées : un noir intense ou un brun profond met en valeur la forme des yeux et renforce le côté structurant du maquillage.

Associez avec un eye-liner ou un fard estompé : un trait de crayon estompé à la racine des cils intensifie l’effet profond du regard et apporte cette « touche de maturité ».

Jouer avec les codes pour s’amuser !

Au final, il n’y a pas de règles gravées dans le marbre, seulement des astuces pour s’amuser avec son apparence. Un jour, on peut vouloir un regard frais et pétillant, et le lendemain, un regard intense et sophistiqué. L’important, c’est de se sentir bien et de jouer avec son propre style !

Et si vous testiez ces astuces devant votre miroir pour voir ce qui vous correspond le plus ? Qui sait, vous découvrirez peut-être une nouvelle facette de vous-même.