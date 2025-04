Manucure 2025 : les styles printaniers à adopter avant tout le monde

Chaque année le printemps signe le grand retour des ongles lumineux et créatifs. Pour être dans l’air du temps avant tout le monde, il est temps de faire place à des nuances pastel, des détails argentés métallisés ou encore à un nail art minimaliste ultra chic. Zoom sur les tendances incontournables, qui vont habiller vos ongles avec style ce printemps 2025.

Mocca mousse : le brun doux qui change tout

Le brun n’est plus réservé à l’automne ! Cette saison, le « mocca mousse », un brun légèrement lacté et très doux, s’invite sur les ongles. Idéal pour les personnes qui veulent un look naturel mais travaillé, il offre une alternative chaleureuse aux nudes traditionnels.

Baby blue : la fraîcheur au sommet

Impossible de passer à côté du baby blue ce printemps 2025. Ce bleu pastel, frais et doux, est parfait pour accueillir les beaux jours. On le porte aussi bien en vernis uni qu’en base pour un nail art minimaliste. Pour un effet encore plus printanier, n’hésitez pas à l’associer à de petites touches de blanc ou d’argenté.

Couleurs pastel : l’appel du printemps

Rien n’évoque mieux le printemps que les teintes pastel. Lavande, vert d’eau, jaune pâle ou rose tendre : cette saison, la palette pastel est à l’honneur. On peut jouer l’effet arc-en-ciel en appliquant une couleur différente sur chaque ongle, ou opter pour une manucure monochrome ultra douce. Quelle que soit l’option choisie, les pastels apportent de la gaieté et de la légèreté à vos mains.

Nude rosé : l’élégance naturelle

Le nude rosé continue de s’imposer comme un classique indétrônable. En 2025, il se fait encore plus subtil et lumineux. Parfait pour une manucure discrète et sophistiquée, il sublime toutes les carnations. On le choisit avec une finition brillante pour un effet « ongles naturels ».

Nail art minimaliste sur base transparente : la tendance chic

Le nail art s’épure ce printemps 2025. Les bases transparentes ou nude accueillent des motifs minimalistes : lignes fines, petits pois, dessins abstraits ou touches métallisées. Cette tendance, à la fois raffinée et moderne, permet de personnaliser sa manucure sans en faire trop. Idéale pour les personnes qui veulent un look tendance tout en subtilité.

L’argenté métallisé : l’effet bijou au bout des doigts

Le vernis argenté fait une percée remarquée ce printemps 2025. Chic, futuriste et ultra lumineux, il donne instantanément un effet sophistiqué à n’importe quelle tenue. Qu’il soit appliqué en total look sur l’ongle ou en détail subtil sur une base nude, l’argenté métallisé apporte une touche éclatante qui capte la lumière à chaque mouvement.

Le printemps 2025 célèbre des ongles à la fois légers, créatifs et lumineux. Que vous optiez pour un effet bijou avec l’argenté métallisé, la douceur d’un mocca mousse, la fraîcheur d’un baby blue ou l’élégance discrète d’un nail art minimaliste, toutes les envies trouveront leur bonheur. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre style !