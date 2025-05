Fraîche, légère, pleine de peps et d’originalité, la manucure « fruit water nails » s’invite partout cet été 2025. À mi-chemin entre une brillance aquatique et des éclats fruités, elle apporte une touche ultra-sensible à vos ongles, idéale pour une saison ensoleillée.

Un cocktail visuel entre fruits juteux et éclat d’eau fraîche

Imaginez vos ongles comme un verre d’eau glacée dans lequel flottent des tranches de fruits frais, translucides et colorées. C’est exactement ce que la tendance « fruit water nails » propose : un rendu brillant, quasi-gélifié, qui capte la lumière et donne l’impression que vos ongles ont été infusés dans un jus de fruits frais. Les nuances sont douces et fraîches, allant de la cerise rouge légèrement acidulée à la pêche tendre, sans oublier la pastèque rosée et la fraise éclatante.

Le secret ? Un effet de transparence qui laisse entrevoir la beauté naturelle de vos ongles tout en apportant une touche colorée subtile. Ce n’est pas un nail art chargé, mais plutôt une invitation à la simplicité sophistiquée. Sur TikTok et Instagram, cette manucure fait sensation, portée autant par les influenceurs que par les professionnelles de la beauté. Elle incarne la tendance actuelle : moins c’est plus, naturel rime avec chic, et l’été se savoure aussi au bout des doigts.

Une manucure accessible

Vous n’avez pas besoin d’être une experte du vernis pour adopter ce look. Munissez-vous d’un vernis transparent teinté ou d’un gel semi-permanent dans des teintes douces et appliquez-le en couches fines. Une seule suffit pour un effet délicat et naturel, tandis que plusieurs couches permettent de renforcer la couleur tout en gardant cette transparence caractéristique.

Les marques comme Manucurist ou OPI proposent des produits parfaits pour ce type de manucure, avec des formules légères et une tenue longue durée. Si vous cherchez des options plus abordables, Kiko, H&M Beauty ou encore Essie offrent également de superbes vernis adaptés à ce style.

Pour les personnes qui aiment un peu plus d’originalité, il est possible d’ajouter des petites décorations comme des stickers en forme de tranches de fruits ou des paillettes pastel dans le top coat, mais le charme de cette manucure réside avant tout dans sa simplicité.

Pourquoi cette tendance séduit-elle autant cet été ?

Au-delà de son esthétique gourmande, cette manucure est particulièrement pratique. Le rendu naturel rend les éventuelles petites éraflures moins visibles que sur des couleurs opaques, ce qui est idéal pour un été actif. De plus, la transparence et la douceur des teintes conviennent à toutes les carnations et à toutes les formes d’ongles, qu’ils soient courts, longs, ronds ou carrés. C’est un style universellement flatteur, qui valorise la beauté individuelle de vos mains sans les masquer.

Selon Vogue Arabia, la manucure « fruit water nails » traduit une philosophie : célébrer la peau au naturel, la lumière qui la traverse, et incarner une joie de vivre simple et authentique. Cette manucure ne cherche pas à impressionner par l’extravagance, mais à révéler une élégance douce, accessible, et en harmonie avec l’ambiance estivale.

Un état d’esprit à adopter

La manucure « fruit water nails » est bien plus qu’un simple choix esthétique, c’est un manifeste de bienveillance envers soi-même et son corps. Cette tendance encourage en effet à apprécier la simplicité et à s’amuser avec la beauté, sans pression ni perfectionnisme.

Elle incarne l’idée que la manucure peut être une source de plaisir et de fraîcheur, tout en restant discrète et élégante. Une invitation à savourer les petits bonheurs de l’été, comme un verre de limonade fraîche ou une promenade ensoleillée, avec les ongles délicatement colorés qui captent la lumière.

Comment adopter cette manucure ?

Pour intégrer facilement la manucure « fruit water nails » à votre routine, optez pour des produits à base d’ingrédients respectueux, qui nourrissent vos ongles tout en sublimant leur éclat naturel. Commencez par un soin fortifiant ou un huile d’ongle hydratante pour préparer vos mains, puis appliquez le vernis en couches fines, en prenant soin de bien laisser sécher entre chaque passage.

Cette technique vous permet d’obtenir un effet modulable, du plus discret au plus intense, tout en gardant ce fameux effet translucide. Vous pouvez varier les teintes selon votre humeur, votre tenue ou vos envies du moment. L’essentiel est de rester dans des tonalités fraîches, légères, qui évoquent la gourmandise.

La manucure « fruit water nails » est ainsi la star incontestée de cet été. Elle combine fraîcheur, douceur et éclat, tout en célébrant la beauté naturelle de vos ongles. Facile à réaliser chez soi, adaptable à tous les styles, elle apporte une touche gourmande et rafraîchissante à votre look estival.