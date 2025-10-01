ChatGPT gère toute sa routine beauté : le résultat est bluffant

La grande majorité des beauty addicts imitent les influenceuses beauté face au miroir et puisent leur inspiration dans les vidéos TikTok. Or, à l’ère de l’intelligence artificielle, de plus en plus d’entre elles font appel à ces robots à la science infuse, qui s’improvisent tantôt dermato, tantôt conseillers en images. Une créatrice de contenu a remis son visage entre les mains de chatGPT et il lui a concocté une routine sur-mesure.

Une routine conçue par les soins de l’IA

Il y en a qui utilisent chatGPT pour écrire des dissertations en quelques secondes, remplir des bio Tinder sans se fouler les pouces et composer des lettres de motivations de toute pièce. Puis il y en a d’autres qui s’en servent pour glaner des conseils beauté et réclamer des rituels personnalisés. Puisque les influenceuses beauté se contredisent tout le temps, de plus en plus de femmes sollicitent les lumières du docile chatGPT, un robot qui se tient à leur service. Ali Finney, une journaliste qui travaille dans la rubrique beauté du magazine Allure, a confié sa peau à ce cher chatGPT qui s’exécute à tous les ordres.

Pendant un mois, elle a laissé chatGPT contrôler ses gestes et dicter ses choix dans les rayons Sephora. Évidemment, elle lui a communiqué quelques informations sur sa peau pour que l’IA ne parte pas de zéro et lui façonne une routine ciblée et structurée. “J’ai une peau sèche, sujette à la rosacée et une bonne hyperpigmentation. J’aime les produits clean et je suis prête à faire des folies financières. Veuillez me fournir des recommandations” lui a-t-elle exigé. Sur cette base très précise, chatGPT a fait chauffer ses neurones artificiels et en quelques secondes, il lui a dressé une liste de cosmétiques, avec les références et le mode opératoire.

Méfiante avec ce robot “je sais tout”, elle a tout de même demandé l’aval de vrais dermatologues diplômés et à la grande surprise de la journaliste, les préconisations esthétiques de chatGPT étaient plutôt justes. Pendant un mois, elle a donc confié son reflet à cette IA ultra performante et spoiler : elle n’est pas ressortie de cette expérience avec la peau minée. Bien au contraire.

Son verdict après un mois de test

En se tournant vers ChatGPT pour concevoir sa routine beauté, la journaliste était un peu sceptique. Elle craignait de se retrouver avec une peau plus amochée que sublimée. Pourtant, à la différence des gourous beauté auto-proclamés de la toile, ChatGPT a l’avantage d’être neutre et de ne pas tromper son monde. Les produits présentés entre les pixels n’étaient pas le fruit d’un partenariat à moitié dissimulé avec des marques. Ils

ChatGPT, qui a vraiment le sens des détails et qui ne fait jamais rien à moitié, lui a partagé deux routines : pour le soir et pour la nuit. Ce qui était déjà plutôt bon signe. Évidemment, sans tutoriel vidéo à l’appui, ChatGPT a aussi joint un guide de “bonnes pratiques” pour que sa donneuse d’ordre ne fasse pas d’erreurs. Aux aurores, la journaliste devait s’adonner à une routine en cinq temps. Plutôt raisonnable comparé à celles des beauty addicts 2.0, qui ont au moins 10 pots à la ronde. Elle appliquait un nettoyant, un toner vivifiant, un sérum, une crème hydratante et une protection solaire, indispensable pour préserver la peau. Une fois la nuit tombée, ChatGPT lui prescrivait des soins quasi identiques. Or au lieu de lui recommander de la crème solaire, pas vraiment utile dans le noir total, il lui conseillait un traitement cutané local.

Au bout d’un mois de discipline devant le miroir, à répéter les mêmes gestes assidûment, Ali Finney a remarqué des changements. Et ils étaient à son avantage. Elle qui pensait voir germer des boutons et desquamer sa peau, a finalement été conquise par cette routine unique.

ChatGPT est-il vraiment digne de confiance ?

Ali Finney a également soumis la routine skincare de ChatGPT à une dermatologue et il s’avère que l’IA est une bonne élève. C’est dur de l’admettre, mais elle a quasiment fait un sans-faute. Même si l’avis d’un professionnel du derme reste indispensable en cas de doutes, l’experte a été subjuguée par la qualité des recommandations de l’IA.

Melissa Kanchanapoomi, dermatologue à New York, a indiqué qu’elle « trouvait les suggestions concernant les ingrédients et les formulations assez précises et constituait un excellent point de départ ». Ces produits de beauté clean et fiables ont même fini par s’ancrer dans le vanity de la journaliste, qui était loin de s’imaginer un scénario aussi heureux. Elle a simplement demandé à ChatGPT de simplifier la routine et de l’alléger un peu. Même si l’expérience de la journaliste a été concluante, il convient de rappeler que ChatGPT peut se tromper.

L’IA pénètre nos vies par tous les pores. En plus de jouer les love coachs et de faire le job des conseillers pôle emploi, elle s’immisce aussi entre les murs de notre salle de bain. Elle prend le relais des YouTubeuses beauté de l’époque et prend en compte nos singularités.