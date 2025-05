Notés 100/100 sur Yuka, ces déodorants ne contiennent pas de substances controversées

Si vous êtes du genre à scanner chaque produit avec l’appli Yuka avant d’acheter, bonne nouvelle : il existe des déodorants qui obtiennent un score parfait de 100/100. Eh oui, c’est possible de sentir bon sans sels d’aluminium, allergènes ou perturbateurs endocriniens.

Quand la fraîcheur rime avec santé

Pendant longtemps, choisir un déodorant relevait plus du réflexe que d’un choix éclairé. Un bon parfum, une promesse de 24 heures de protection, et hop, dans le panier. Depuis quelques années, les consommateurs veulent en savoir plus sur ce qu’ils appliquent sur leur peau – surtout sur des zones sensibles comme les aisselles.

C’est là que Yuka, l’application qui scanne les étiquettes pour évaluer l’impact des produits sur la santé, est devenue incontournable. Et certains déodorants ont réussi l’exploit de décrocher la note maximale : 100/100. Leur secret ? Une formule courte, simple et surtout, sans ingrédients controversés.

Les déodorants qui décrochent un 100/100 sur Yuka

Voici une sélection de déodorants notés 100/100 sur Yuka, mise à jour directement depuis leur site officiel (yuka.io) :

Déodorant roll-on peaux sensibles – Respire

Type : roll-on rechargeable

Pourquoi il est recommandé : 98 % d’ingrédients d’origine naturelle, enrichi en allantoïne pour apaiser les peaux délicates. Formule douce, vegan, et packaging éco-conçu.

Note Yuka : 100/100

Déodorant crème au monoï – Énergie Fruit

Type : crème

Pourquoi il est recommandé : une texture onctueuse, un parfum doux de vacances, et une formule ultra courte à base d’huile de tournesol et d’amidon de maïs. Sans sels d’aluminium, évidemment.

Note Yuka : 100/100

Déodorant l’envoûtante – Musc Intime

Type : roll-on

Pourquoi il est recommandé : parfumé au musc blanc et à la rose, ce déo coche toutes les cases : sensorialité, douceur et compo plutôt propre (95 % d’ingrédients naturels).

Note Yuka : 100/100

Déodorant stick sensitive – Weleda

Type : stick

Pourquoi il est recommandé : certifié bio, vegan, et formulé sans sels d’aluminium ni parfums agressifs. Il respecte les peaux sensibles tout en restant efficace.

Note Yuka : 100/100

Déodorant à l’aloe vera – Carrefour Bio

Type : roll-on

Pourquoi il est recommandé : composé d’aloe vera, de glycérine végétale et de zinc, il hydrate et protège sans substance douteuse.

Note Yuka : 100/100

Déodorant vivifiant thé vert & grenade – U Bio

Type : roll-on

Pourquoi il est recommandé : rafraîchissant, certifié bio et sans aluminium. Allie grenade, thé vert et aloe vera : un beau trio.

Note Yuka : 100/100

Déodorant 24h peaux sensibles – Monoprix Bio

Type : roll-on

Pourquoi il est recommandé : 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, enrichi à l’extrait de fleur de cerisier.

Note Yuka : 100/100

Déodorant solide à l’huile de coco – Bio Naïa (Leclerc)

Type : stick solide

Pourquoi il est recommandé : minimaliste et sans parfum, avec seulement 9 ingrédients. Zéro plastique, 100 % efficacité.

Note Yuka : 100/100

Déodorant fraîcheur à l’aloe vera – Cien (Lidl)

Type : roll-on

Pourquoi il est recommandé : parfum léger, compo simple, prix mini. Il coche toutes les cases du bon déo sans prise de tête.

Note Yuka : 100/100

Faut-il forcément que ce soit bio ou naturel pour être bien noté ?

Pas forcément. Le score Yuka repose sur l’analyse des risques sanitaires liés aux ingrédients (toxicité, allergènes, cancérogènes…). Un produit conventionnel peut donc parfois obtenir une bonne note s’il évite les substances problématiques. Toutefois, les déodorants 100/100 sont souvent formulés avec des ingrédients naturels ou bios, car ces marques ont généralement une démarche de transparence globale. Le bio reste un plus, mais ce qui compte surtout, c’est ce qui n’est pas dans le produit.

Pourquoi c’est une bonne nouvelle pour notre santé (et la planète)

Opter pour un déodorant bien noté, c’est faire un geste double : pour son corps et pour l’environnement. Beaucoup de ces produits sont en effet :

Fabriqués en France

Conditionnés dans des emballages recyclables, voire zéro déchet

Non testés sur les animaux

Labellisés bio ou vegan

Et surtout : ils permettent de réduire l’exposition quotidienne à des substances potentiellement nocives, via un geste que l’on répète tous les matins.

On ne vous dit pas de jeter votre déodorant préféré sur-le-champ, mais si vous êtes curieuse de tester une alternative plus clean, ces produits 100/100 sont de bons points de départ. Et grâce à Yuka, vous avez enfin un outil simple pour savoir ce que vous appliquez chaque jour sur votre peau.